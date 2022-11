11/11/2022 - 18:00

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 11 novembre 2022, [9]h – Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS, la « Société »), a été signifiée le 10 novembre 2022 d'une ordonnance du président du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, sur requête unilatérale de quelques actionnaires détenant au total un peu plus de 3% des actions de la Société, visant à :

suspendre, pendant une période de six mois à compter du 10 novembre 2022, la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 7 novembre 2022 de regrouper les actions existantes de la Société selon un rapport d'échange d'une action nouvelle pour cinquante mille actions existantes,

ordonner à la Société, pendant une période de six mois à compter du 10 novembre 2022, de suspendre toute mesure même préparatoire liée à la mise en œuvre de l'opération de regroupement d'actions, sous peine d'une astreinte de 500.000 EUR par infraction,

ordonner à la Société de diffuser sur son site web dans l'espace dédié « investisseurs » l'ordonnance et à rendre public, via les canaux de diffusions habituels, un communiqué de presse visant à informer le marché de la suspension du regroupement d'actions et sa justification.

La décision a pour but d'éviter l'exclusion d'un certain nombres d'actionnaires, qui se trouveraient matériellement dans l'impossibilité de participer à ce regroupement parce qu'ils sont propriétaires d'un nombre d'actions trop réduit.

La Société conteste formellement la justification, ce qu'elle fera valoir devant les juridictions compétentes.

Dans l'intervalle, la Société s'est conformée à l'ordonnance et a suspendu toute mesure liée à la mise en œuvre de l'opération de regroupement d'actions approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2022.

