11/10/2022 - 20:10

Impact exceptionnel de la transformation du groupe sur les indicateurs financiers du S1 2022

Baisse significative des ventes internet liée à la restructuration de ce pôle

Montée en puissance du chiffre d'affaires Pharmacies qui représente 27% du total

Amélioration de la marge brute d'1 million d'euros

Dégradation de l'EBITDA qui inclut des coûts de réorganisation importants

Résultat opérationnel très impacté par des provisions sur stocks

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 11 octobre 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente ses résultats semestriels 2022 :

Données non auditées - en M€ S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 13,6 15,9 - 14% Marge brute (*) 2,7 1,7 +58% EBITDA - 3,6 - 1,7 NS Résultat opérationnel - 6,0 - 2,9 NS Résultat net - 6,0 - 3,0 NS

(*) : marge brute = chiffre d'affaires – coûts d'achat des marchandises vendues – frais de transaction, transport et emballage

Un chiffre d'affaires semestriel 2022 en pleine mutation

Pharmasimple a réalisé sur les 6 premiers mois de 2022 un chiffre d'affaires de 13,6 M€, en décroissance de 14% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Celui-ci se décompose en 9,9 M€ de CA e-commerce (soit une baisse de 6,0 M€) et de 3,7 M€ de CA réalisé en pharmacies à la suite de l'acquisition et l'intégration de plusieurs officines depuis le début de l'année. Aucun chiffre d'affaires Pharmacies n'a été réalisé en 2021. Ce dernier représente ainsi 27% de l'activité totale et a vocation à fortement croître dans le futur.

La marge brute de Pharmasimple s'est nettement redressée au 1er semestre 2022 et atteint 2,7 M€ soit 20% du CA total. Elle est en hausse de 1 M€ portée par l'assainissement des activités internet et la montée en puissance des ventes en officines.

Le groupe enregistre sur le 1er semestre 2022 les premiers résultats de son plan de transformation avec un chiffre d'affaires e-commerce qui se concentre sur les produits les plus rentables et un chiffre d'affaires Pharmacies en croissance forte. En parallèle, la marge brute augmente, reflétant ainsi un modèle de développement vertueux.

Une rentabilité défavorablement impactée par la réorganisation

En raison de l'abandon de certaines activités et le démarrage des ventes en pharmacies, Pharmasimple a dû procéder à une restructuration de ses effectifs qui s'est traduite par des embauches de nouvelles compétences pour gérer les officines et le départ de personnel dont les postes n'étaient plus adaptés au niveau d'activité e-commerce. En conséquence, les charges de personnel ont augmenté de 1,4 M€ sur la période.

En parallèle, des coûts administratifs non courants liés aux acquisitions de pharmacies (honoraires de notaire, …) ou aux opérations sur le capital ont représenté près de 0,5 M€. L'EBITDA ressort ainsi en perte de 3,6 M€.

Après imputation des dotations nettes aux amortissements, ainsi que des réductions exceptionnelles des valeurs sur stock, la société termine le S1 2022 avec une perte opérationnelle de 6,0M€, deux fois plus élevée que celle du S1 2021.

Au 30 juin 2022, la dette nette s'élève à 3,5 M€ et la trésorerie active s'affiche à 3,6 M€.

Poursuite de la stratégie de transformation

Pharmasimple entend continuer la mise en œuvre de sa transformation visant à réduire sa dépendance aux ventes e-commerce au profit d'un réseau de pharmacies puissant et générateur de rentabilité.

L'objectif d'acquérir au moins 15 pharmacies en 2022 sera atteint. Pharmasimple va poursuivre son programme de rachat d'officines en 2023 à un rythme plus soutenu afin de lui permettre d'avoir une large majorité de revenus issus de ce canal de distribution. Ceci facilitera la croissance de la marge brute (comme déjà constatée au S1 2022) et permettra à terme de retrouver une exploitation profitable.

Contacts :

Société

Michael Willems michael@pharmasimple.com

Communication

info@capvalue.fr