27/07/2022 - 18:00

Chiffre d'affaires du S1 2022 : 14,7 M€

Forte montée en puissance du CA des officines :

3,9 M€ sur 8 pharmacies déjà intégrées

Un 2ème semestre attendu en croissance avec l'accélération du rachat de pharmacies

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 27 juillet 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS) annonce aujourd'hui son chiffres d'affaires du 1er semestre 2022 :

Chiffre d'affaires en M€

(Données non auditées) S1 2022 S1 2021 Variation

S1 2022 pro forma* Variation pro forma* E-commerce 10,8 15,9 10,8 Officines 3,9 - 7,5 Total semestre 14,7 15,9 -8 % 18,3 +15 %

*CA intégrant le chiffre d'affaires des 14 pharmacies déjà acquises, dont 6 sont en cours d'intégration

Forte contribution des pharmacies rachetées au début de l'exercice 2022

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 de Pharmasimple ressort à 14,7 M€, soit une diminution de 8% par rapport à la même période de l'exercice précédent, mais une hausse de 4% en comparaison du dernier semestre de 2021. Cette inversion de tendance s'explique par la montée en puissance de l'activité en officines (apport de 3,9 M€ de CA au S1 2022)

Comme présenté lors de précédents communiqués de presse, Pharmasimple a décidé de concentrer son développement vers la constitution d'un réseau puissant de pharmacies en Belgique et à terme dans certains pays européens. Cette stratégie découle du constat que la seule distribution par internet ne permet pas de dégager une rentabilité suffisante pour faire face aux investissements nécessaires des plateformes

d'e-commerce. A contrario la combinaison multicanale (online et points de vente physiques) doit permettre de tirer parti du meilleur des deux mondes.

Sur la période du 1er semestre 2022, Pharmasimple a pris possession de 8 pharmacies et finalisé des accords qui lui permettront d'intégrer 6 nouvelles officines à compter du 3ème trimestre. A titre illustratif, le CA proforma du 1er semestre 2022 comprenant les 14 pharmacies rachetées à ce jour avec une date d'intégration rétroactive au 1er janvier ressort à 18,1 M€ soit une hausse proforma de 15% par rapport au CA du S1 2021.

En parallèle, l'activité e-commerce est en repli au 1er semestre 2022 à 10,8 M€ à comparer à 15,9 M€ pour la même période de 2021. Comme annoncé, Pharmasimple a décidé de rationaliser ses activités online en favorisant les débouchés rentables, en limitant les opérations commerciales de volume se traduisant par des pertes opérationnelles et en ayant recours le moins possible au référencement payant.

Perspectives de croissance confirmées au S2 2022

Pharmasimple entend poursuivre sa stratégie de rachat de pharmacies d'ici la fin de l'année afin de dépasser son objectif initial de 15 pharmacies pour 2022.

Dans ce contexte, le groupe anticipe une reprise de la croissance au 2nd semestre grâce à l'apport de chiffre d'affaires des officines acquises.

Michael Willems, PDG de Pharmasimple déclare : « Nous récoltons aujourd'hui les premiers fruits de la transformation de Pharmasimple avec l'intégration des ventes des pharmacies acquises au cours du

1er semestre 2022. Cette tendance va s'accélérer dans les prochains mois et nous anticipons que l'activité offline sera majoritaire dans le chiffre d'affaires total du groupe dès 2023. Ceci devrait contribuer au redressement de Pharmasimple et au retour à une exploitation profitable ».

Prochaine publication :

Résultats du 1er semestre 2022 : 11 octobre 2022 après bourse.

Contacts :

Société

Communication financière

A propos de Pharmasimple :

Pharmasimple, spécialiste de la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en Belgique et en France au travers de plateformes internet et de la constitution en cours d'un large réseau d'officines. En 2021, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 30 M€. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.