21/07/2022 - 07:00

Poursuite du programme d'acquisitions de pharmacies

avec le rachat de 2 nouvelles officines

Structuration juridique reflétant la nouvelle stratégie de Pharmasimple

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 21 juillet 2022, 7h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), annonce l'acquisition de 2 nouvelles pharmacies en Belgique et la création de 2 nouvelles structures juridiques pour accompagner la nouvelle stratégie du groupe.

Pharmasimple annonce avoir finalisé l'acquisition d'un groupe de 2 nouvelles officines situées en zone rurale et dont le chiffre d'affaires total est estimé à environ 1,7 M€ en année pleine. Sur la base du dernier exercice comptable, l'EBITDA ressort à plus de 12%.

Ce rachat permet à Pharmasimple d'être maintenant propriétaire de 14 officines réparties sur tout le territoire belge. L'intégration en cours de ces points de vente comprend leur affiliation au réseau Pharmasimple (Enseigne et supports de communication au logo Pharmasimple, utilisation des capacités d'approvisionnement du groupe, etc). Ceci leur apporte de nombreux avantages sur le plan de leur visibilité, des remises pour les produits de parapharmacie ou des capacités logistiques du groupe.

En parallèle, Pharmasimple a créé 2 nouvelles entités juridiques pour accompagner l'évolution de la stratégie du Groupe :

Online Digital : structure ayant vocation à recueillir certains actifs internet du Groupe en vue d'en optimiser le rendement, de les céder ou de les discontinuer. A ce jour, la structure ne comporte aucun actif mais sera bientôt alimentée par une ou plusieurs branches d'activités en fonction des opportunités,

Pharmasimple Immo : sous-holding immobilière qui sera utilisée pour loger les murs des pharmacies rachetées, quand la transaction le prévoit. A noter que sur les 14 dernières officines déjà acquises, environ un tiers d'entre elles ont été vendues avec l'immobilier.

Michael Willems, PDG de Pharmasimple déclare : « La transformation de notre groupe est pleinement sur les rails avec le rachat de ces 2 nouvelles officines. Notre stratégie résolument tournée vers la constitution d'un réseau leader de pharmacies physiques permettra de sécuriser du revenu récurrent, de limiter la pression sur les investissements et de générer durablement de la rentabilité. Pour nos actionnaires actuels et ceux à venir, ceci fera évoluer l'investissement dans Pharmasimple vers un profil plus défensif. ».

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : 27 juillet 2022 avant bourse.

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2021, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 30 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

