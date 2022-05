31/05/2022 - 18:00

Accélération de la transformation de Pharmasimple avec l'achat de 4 nouvelles pharmacies

Confirmation de l'objectif d'acquisition de plus de 15 officines d'ici la fin de l'année conformément au plan de développement

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 31 mai 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), annonce avoir signé des contrats d'acquisition portant sur 4 nouvelles pharmacies en Belgique.

Dans le prolongement des précédentes communications1 sur l'évolution du modèle de développement de Pharmasimple, le Groupe accélère sa mutation vers la distribution offline avec l'acquisition de 4 nouveaux points de vente. Une officine est d'ores et déjà intégrée dans le périmètre du Groupe et 3 autres y rentreront d'ici à la mi-octobre. Le chiffre d'affaires attendu de ces 4 pharmacies est estimé à environ 5 M€ en année pleine.

Cette dernière série porte à 12 le nombre d'acquisitions d'officines déjà réalisées à fin mai, ce qui valide le plan de transformation de Pharmasimple visant à constituer un groupe compris entre 150 et 200 pharmacies d'ici 5 ans avec une première année à 15 unités et une seconde à 30 unités.

En unissant l'expertise e-commerce de Pharmasimple dans l'approvisionnement et la logistique avec la robustesse de la distribution spécialisée en pharmacie, le Groupe anticipe le bénéfice de nombreuses synergies et le retour à la croissance pérenne.

1 Communiqués des 3 mars, 23 mars et 16 mai 2022

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : 27 juillet 2022 avant bourse.

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2021, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 30 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

