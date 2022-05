16/05/2022 - 18:00

Intégration de 7 pharmacies dans le périmètre du Groupe

à compter du 1er mai 2022

Acquisition d'une 8ème officine

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 16 mai 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce l'intégration des 7 pharmacies acquises au cours du 1er trimestre1, dans son périmètre d'activité au 1er mai 2022.

Conformément aux objectifs de son plan de transformation, l'acquisition de pharmacies apportera à Pharmasimple de la récurrence dans ses revenus et un accroissement de ses marges grâce à la valorisation du conseil en officines et aux synergies attendues par le rapprochement avec ses plateformes on-line. Pour ses 7 premières officines, Le Groupe confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 8,7 M€ en année pleine.

En parallèle de ces intégrations, Pharmasimple vient de signer l'acquisition d'une nouvelle pharmacie (1,7 M€ de CA 2021) qui devrait entrer dans le périmètre du Groupe courant juin, et annonce être entré en discussion avec 6 autres points de vente.

Situé en Belgique et principalement en zone rurale, ce nouveau réseau de pharmacies bénéficiera, dans un environnement moins concurrentiel que celui des grandes villes, d'un haut potentiel client grâce aux synergies attendues entre le modèle de vente de la pharmacie traditionnelle et celui de la plateforme e-commerce.

La société entend poursuivre à un rythme soutenu son plan de transformation qui doit lui permettre à terme de consolider le marché belge et devenir un groupe solide dans la pharmacie et parapharmacie.

1 Communiqués des 3 et 23 mars 2022

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : 27 juillet 2022 avant bourse.

