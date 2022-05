10/05/2022 - 18:00

Annulation de la publication du chiffre d'affaires trimestriel

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 10 mai 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, informe la communauté financière de l'annulation de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

En raison de la mise en place de la nouvelle stratégie de développement de Pharmasimple axée sur des acquisitions majeures de Pharmacies, actuellement en cours, le groupe a décidé pour des raisons de lisibilité de suspendre la communication de son chiffre d'affaires trimestriel, initialement prévue le 11 mai.

Pharmasimple informe que le chiffre d'affaires des sept premières pharmacies a été intégré dans le périmètre du Groupe à partir du 1er mai 2022.

La société présentera à la communication financière le CA du 1er semestre 2022 le 27 juillet 2022

Contacts :

Société

Michael Willems

[email protected] Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 5001

[email protected]