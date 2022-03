11/03/2022 - 18:00

DERNIER TIRAGE DU FINANCEMENT OBLIGATAIRE DE 10 M€ EFFECTUE LE 10 MARS 2022

SUCCES DE LA 1ère ETAPE DU PLAN DE TRANSFORMATION DU GROUPE VISANT A AMELIORER SA SITUATION FINANCIERE

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 11 mars 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce avoir effectué hier le dernier tirage de 0,5 M€ sur sa ligne de 10 M€ d'obligations convertibles en actions résultant d'une convention d'investissement conclue avec Alpha Blue Ocean en août 2021.

Comme indiqué par communiqué de presse en date du 3 mars dernier, cette ligne de financement a permis d'apurer les comptes fournisseurs et de rembourser une partie des dettes bancaires à court terme. Cette normalisation, rendue nécessaire après une année 2020 exceptionnelle en terme de BFR du fait d'une forte demande en produits de prévention Covid-19, permet désormais à Pharmasimple de poursuivre son activité dans des conditions favorables avec un niveau satisfaisant de stocks, d'encours fournisseurs et de trésorerie.

L'amélioration de la situation financière du groupe, rendue possible grâce à la mise en place d'un financement en quasi-fonds propres est une première étape dans la transformation de Pharmasimple. Celle-ci va maintenant pouvoir se poursuivre par la mise en œuvre de la stratégie de rapprochement avec des pharmacies afin de dégager le maximum de synergies entre la vente offline des officines et la distribution online des plateformes historiques de Pharmasimple.

Michael Willems, PDG de Pharmasimple déclare : « Nous remercions Alpha Blue Ocean de nous avoir accompagnés dans cette première étape de transformation du groupe et sommes maintenant en ordre de marche pour rebondir et entamer un nouveau cycle de croissance pérenne pour Pharmasimple ».

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : 13 avril 2022 après bourse.

Contacts :