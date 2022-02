07/02/2022 - 08:45

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES APPROUVE LES RESOLUTIONS NECESSAIRES

A LA MISE EN ŒUVREDU PLAN DE TRANSFORMATION A UNE LARGE MAJORITE

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 4 février 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce que l'Assemblée Générale Extraordinaire de ses actionnaires qui s'est tenue 1er février 2022 à 11h a approuvé l'ensemble des résolutions prévues à l'ordre du jour.

En particulier les actionnaires ont approuvé, dans le cadre de la deuxième résolution, la proposition du conseil d'administration de l'autoriser à procéder à des augmentations de capital ou des émissions de titres donnant accès au capital par la voie du capital autorisé et ce, à concurrence d'un montant maximum de 300 millions d'euros (prime d'émission comprise).

Les résolutions de cette AGE ont été approuvées à hauteur de 87% par les actionnaires présents ou représentés, témoignant d'une grande confiance de ces derniers dans la mise en œuvre de la future stratégie de Pharmasimple.

Cette décision concrétise la volonté de la Société de se transformer et de développer, à côté de son activité de vente de produits online, une activité de vente directe au travers de pharmacies. La faculté dont elle dispose désormais de recourir au capital autorisé a vocation à lui permettre de faire face aux investissements substantiels

« L'approbation des résolutions par nos actionnaires est une étape importante dans le démarrage de notre plan de transformation et je souhaite les remercier pour leur soutien important dans cette première étape de mise en œuvre de la nouvelle stratégie du groupe Pharmasimple », déclare Michael Willems, Président Directeur Général de Pharmasimple

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2021 : le 23 février 2022

Contacts :

Société



Michael Willems

[email protected]



Gilles Broquelet

01 80 81 5001

[email protected]