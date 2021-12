08/12/2021 - 18:00

Pharmasimple annonce une évolution stratégique majeure à compter de 2022

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 8 décembre 2021, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, informe la communauté financière d'une évolution importante dans le développement futur de son activité s'accompagnant d'une refonte complète de son modèle économique.

A compter de 2022, le développement de Pharmasimple sera porté par une politique de recherche active de partenariats et/ou de rapprochements avec des acteurs retail spécialisés, dans le but de maximiser les synergies avec les plateformes internet exploitées par le groupe.

Cette nouvelle dynamique repose sur un double constat : la vente de produits de parapharmacie 100% en ligne n'est pas suffisamment génératrice de marge et la croissance sur ce seul canal nécessite des besoins de cash trop élevés.

Une distribution multicanale pour une croissance vertueuse

Depuis sa création il y a 7 ans, Pharmasimple s'est attachée à créer une marque forte dans l'e-commerce pour la parapharmacie, renforcée par des partenariats majeurs avec des fabricants et la création d'une plateforme logistique moderne et efficiente à la Louvière. Cette stratégie a conduit à devoir réaliser de nombreux investissements tant en organique que par croissance externe.

La crise sanitaire depuis mars 2020 a exacerbé l'utilisation de l'e-commerce en créant certains excès et en attirant des nouveaux acteurs.

Dans un contexte de forte concurrence et de coûts de référencement internet de plus en plus élevés, le modèle économique 100% online s'est fragilisé avec un niveau de rentabilité insuffisant pour financer la croissance, lever des financements et apporter un retour sur investissement satisfaisant aux actionnaires.

Le niveau de notoriété et l'excellence opérationnelle de Pharmasimple demeurent toutefois des atouts forts à offrir à la distribution physique pour dynamiser les ventes et mieux rentabiliser les linéaires.

L'online permet notamment de continuer de vendre en dehors des heures d'ouverture et offre des possibilités de livraison multiples. A titre illustratif, les premières bornes installées dans le Concept Store Pharmasimple permettent d'adresser une clientèle traditionnelle avec les fonctionnalités de l'internet.

Avec la juxtaposition de leurs forces respectives, la distribution online + offline de produits de parapharmacie, combinée à celle de l'OTC (médicaments sans ordonnance) et du médicament devrait être génératrice de synergies à la fois commerciales et de coûts, permettant une refonte vertueuse du modèle économique global.

« Depuis sa création, Pharmasimple s'est positionnée comme un pionnier dans la distribution de produits de parapharmacie par internet. Nous sommes parvenus à créer un groupe reconnu dans notre métier grâce à notre excellence opérationnelle et à une notoriété croissante parmi les internautes. Notre forte croissance a nécessité de lourds investissements qui peinent aujourd'hui à se rentabiliser. La crise sanitaire a créé une bulle pour les produits de prévention et a achevé de fragiliser l'ensemble de la filière avec une concurrence exacerbée et des marges faibles. Nous avons dû trouver du financement rapidement, ce qui nous a amené à mettre en place l'Equity Line de 10 m€. Il est temps maintenant de rebondir et de réorienter la stratégie du groupe vers le multicanal. Notre première expérience avec le Concept Store de Pharmasimple est encourageante et nous travaillons aujourd'hui sur différentes pistes de rapprochement avec le retail. En combinant nos forces, nous serons en mesure de donner une nouvelle dynamique rentable au groupe, tant pour la parapharmacie que pour l'OTC et de réussir le Pharmasimple du futur » déclare Michael Willems, P-DG de Pharmasimple.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2021

Pharmasimple mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de publication de l'information financière 2022 d'ici la fin de l'année.

