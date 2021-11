10/11/2021 - 18:00

Reprise de la croissance au 3ème trimestre 2021 :

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre en hausse de 9%

Lancement du 1 er concept store avec bornes interactives

Fort effet de base de la crise sanitaire sur l'ensemble des 9 premiers mois

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 10 novembre 2021, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 en croissance de 9%.

Le détail par trimestre se présente comme suit :

Chiffre d'affaires* en M€ 2021 2020 Variation 1er trimestre 7,9 10,1 -22% 2ème trimestre 8,0 20,1 -60% 3ème trimestre 8,8 8,1 +9% Total 9 mois 24,7 38,3 -36%

*Chiffres non audités

Meilleure orientation de l'activité au T3 2021

Après un début 2021 en fort repli du fait d'une activité exceptionnelle au 1er semestre 2020 autour des produits de prévention Covid-19 (Masques, gels hydroalcooliques, …), Pharmasimple a repris une trajectoire de croissance plus normative au 3ème trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires en hausse de 9% sur son activité parapharmacie traditionnelle.

Pharmasimple tire ainsi parti de la dynamique de ses plateformes internet, dont la notoriété a été accrue avec la pandémie et le changement structurel des usages vers plus de commerce en ligne.

En parallèle et comme annoncé, le groupe a lancé à la rentrée en Belgique son premier concept store avec les bornes interactives. Pharmasimple anticipe une montée en puissance de ce nouveau mode de distribution qui viendra compléter ses plateformes d'e-commerce.

Afin de faire face à la croissance de son BFR et à de nouveaux investissements pour développer ses ventes, Pharmasimple a mis en place sur la période un financement sous forme d'Equity Line de 10 M€ dont 2,5M€ a déjà été tiré.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2021

Pharmasimple mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de publication de l'information financière 2022 d'ici la fin de l'année.

