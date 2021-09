23/09/2021 - 18:00

L'ASSEMBLEE GENERALE A ENTERINE LA MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE DE 10 M€ SOUS FORME D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES AVEC DROITS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU GROUPE

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 23 septembre 2021, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce que l'assemblée générale extraordinaire (AGE) de ses actionnaires du 22 septembre 2021 a approuvé le plan de financement (conclu par l'intermédiaire de Alpha Blue Ocean) sous la forme d'une émission d'obligations convertibles en actions pour 10 M€ et selon les modalités décrites par communiqué de presse du 30 août 2021.

La société Pharmasimple a effectué le même jour le tirage de la première tranche.

Tous les détails techniques concernant cette émission d'OC et le tirage de la 1ère tranche figurent dans les rapports spéciaux du Conseil d'Administration qui sont disponibles via ce lien : Espace investisseurs - Pharmasimple

Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : 13 octobre 2021 après bourse

