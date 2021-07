21/07/2021 - 18:00

Pharmasimple accélère sa transformation numérique en lançant son concept store digital dans les centres commerciaux

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 21 juillet 2021, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce le lancement d'un nouveau concept store pour diversifier ses canaux de distribution.

Un nouveau pas vers le renforcement de la proximité client

Pharmasimple, pionnier de la distribution en ligne d'articles de parapharmacie, franchit une nouvelle étape avec le lancement de son concept store ayant pour vocation de faciliter l'achat de ce type de produits avec la possibilité d'étendre, ces bornes à la pharmacie OTC (médicaments sans ordonnance) dans les pays où la règlementation l'autorise.

L'univers de la parapharmacie est mis en scène avec ce concept store qui reprend toutes les fiches produits du catalogue avec un classement ergonomique pour un accès facilité. La gamme Pharmacie OTC, qui sera prochainement diffusée en Belgique par la plateforme internet pharmasimple.com, sera également disponible sur les bornes. Pour information, les médicaments sans ordonnance représentent jusqu'à 60% du chiffre d'affaires d'une officine.

Les avantages du concept store Pharmasimple pour le point de vente réside dans la faible exigence d'espace (+/-20 m2 suffisent), l'absence de stock dans le magasin et des coûts de personnel limités à un(e) conseiller(e) sur le store. La commande du client est directement envoyée sur le site de Pharmasimple à La Louvière, le règlement s'effectue sur place et la livraison peut intervenir chez le client ou dans un magasin du centre

Un canal de distribution digital qui amplifie la rentabilité du point de vente et du distributeur

Pharmasimple combine avec ce nouveau concept store tous les ingrédients pour maximiser la profitabilité de son offre de parapharmacie. En amenant le consommateur à réaliser son achat en magasin le site internet s'affranchit des coûts de référence payants d'internet. En parallèle le point de vente peut rentabiliser ses mètres carrés vacants de manière innovante avec notamment la publicité payante des laboratoires dans l'espace média.

Ces nouvelles bornes de distribution digitale seront lancées dès 2021 en Belgique avec un partenaire qui assurera leur déploiement dans les centres commerciaux et les grandes surfaces. A l'horizon 2023, le Groupe y anticipe le déploiement de 2000 bornes,

Il est également prévude développer le concept en France courant 2022.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 : 28 juillet 2021 avant bourse.

