(Euronext Paris - Compartiment C)

09/02/2024 - 07:00

Chiffre d'affaires 2023 : 63,97 M€

Chiffre d'affaires

En M€ - IFRS 2023 2022 Variation France 55,01 31,70 +73,5% Europe du Sud 1,59 1,80 -11,5% USA 7,37 8,16 -9,7% Total 63,97 41,66 +53,5%

En 2023, Le Groupe Passat réalise un chiffre d'affaires de 63,97 M€, pour 41,66 M€ en 2022.

Au 2nd semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe s'affiche à 32,35 M€ contre 21,47 M€ au 2nd semestre 2022.

Analyse de l'activité par région

En France (86 % de l'activité du Groupe), le chiffre d'affaires annuel augmente de 73,5% par rapport à 2022.

Au 2nd semestre, notre chiffre d'affaires s'élève à 25,69 M€ contre 14,03 M€ au 2nd semestre 2022.

Ces chiffres intègrent l'activité de la filiale Best Of TV qui réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 26,09 M€ pour 1,7 M€ en décembre 2022 (date de l'acquisition par Passat d'une participation majoritaire).

En Europe du Sud (2,5% du chiffre d'affaires), sur le 2nd semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 0,82 M€ contre 0,82 M€ au 2nd semestre de l'exercice précédent. A 1,59 M€ l'activité annuelle diminue de 11,5% par rapport à 2022.

Aux USA (11,5% du chiffre d'affaires), les ventes ressortent à 7,37 M€, en baisse de 9,7 %. A taux de change constant la baisse est de 5%.

Perspectives

Compte tenu de l'opération de croissance externe de décembre 2022, le Groupe Passat anticipe, un résultat opérationnel 2023 en amélioration par rapport à 2022.

Prochaine communication : Résultats annuels 2023, le 26 avril 2024, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est le leader européen de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Best of TV, Passat Espagne, Passat Portugal, Passat USA et Echelon Fit..

Les titres sont cotés sur le compartiment C by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

CONTACTS

Jean-Luc AJASSE

Directeur Administratif et Financier

01 30 08 24 40

jlajasse@passat.fr