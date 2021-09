(Euronext Paris - Compartiment C)

28/09/2021 - 07:00

M€ – IFRS – au 30 juin

Résultats audités S1 2021 S1 2020 Var. Chiffre d'affaires 18,85 14,47 + 30,2 % Résultat opérationnel

En % du CA 1,68

8,9 % 0,68

4,7 %

+ 4,2 pts Résultat net consolidé

En % du CA 0,80

4,3 % 0,39

2,7 %

+ 1,6 pts Résultat net part du groupe

En % du CA 0,77

4,1 % 0,39

2,7 %

+1,4 pts

Passat a réalisé au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 18,85 M€, en progression de 30,2% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. L'activité semestrielle profite d'un effet de base positif lié à la crise sanitaire du premier semestre 2020.

Analyse des résultats par région

En France (87,5% de l'activité du Groupe), le chiffre d'affaires augmente de 31,2% sur le semestre.

Le résultat opérationnel s'établit à 1 440 K€, soit 8,7% du chiffre d'affaires contre 704 K€ à fin juin 2020, 5,6% du CA.

En Europe du Sud (4 8% du chiffre d'affaires), l'activité ressort à 0,91M€ pour 0,64 M€ au 30 juin 2020 soit un niveau d'activité en ligne avec les années précédentes.

Le résultat opérationnel négatif de 49K€ sur le premier semestre 2020 atteint au 30 juin 2021 + 56 K€.

En Amérique du Nord (7,6% du chiffre d'affaires), le chiffre d'affaires s'établit à 1,44 M€ contre 1,27 M€. Grâce à une reprise de provisions sur années antérieures de l'ordre de 90 K€, le résultat opérationnel ressort à 180 K€ contre 26 K€ au 30 juin 2020.

Analyse des résultats du Groupe

Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 1,68 M€ contre 0,68 M€ au 1er semestre 2020. Il ressort à 8,9% du chiffre d'affaires contre 4,7% au 30 juin 2020, soit une hausse de 4,2 points.

La quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence de – 0,45 M€ correspond au résultat de notre nouvelle activité Echelon FIT lancée commercialement en janvier 2021. Les investissements importants et indispensables en publicité, marketing et informatique de ce semestre expliquent en partie ce résultat négatif.

Après la comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net consolidé part du groupe s'élève à 0,77 M€ contre 0,39 M€ au 1er semestre 2020. Il s'affiche à 4,1% du chiffre d'affaires soit en augmentation de 1,4 points.

Perspectives

Sur notre périmètre historique, nos efforts de développement continus et nos réussites commerciales sur les produits lancés ces derniers mois devraient nous permettre de conserver un bon niveau d'activité.

Cependant, sur l'ensemble de nos marchés et zones géographiques, notre niveau de profitabilité sera fortement affecté par l'augmentation de nos coûts de transport transatlantiques. Ainsi, à ce jour le prix du fret (container) a été multipliés par 2,5 pour les Etats-Unis et par 7 pour l'Europe.

Notre marge commerciale, ainsi que notre résultat net, seront directement et négativement impactés par ces hausses.

Sur notre nouvelle activité Echelon Fit, nous continuerons nos investissements en communication et en développement pour consolider son démarrage progressif.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires annuel 2021, le vendredi 11 février 2022, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est l'expert de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, et Passat USA.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : https://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

VOS CONTACTS

Jean-Luc AJASSE

Directeur Administratif et Financier

01 30 08 24 40

[email protected]