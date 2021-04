(Euronext Paris - Compartiment C)

27/04/2021 - 07:00

M€ – IFRS – au 31 décembre

Résultats audités 2020 2019 Var. Chiffre d'affaires 36,34 36,77 -1,2 % Résultat opérationnel

En % du CA 3,29

9,1 % 2,68

7,3 % +22,8 %

+1,8 pt Résultat net consolidé

En % du CA 2,49

6,8 % 2,04

5,6 % +22,0 %

+1,2 pt Résultat net part du groupe

En % du CA 2,22

6,1 % 1,75

4,7 % +26,8 %

+ 1,4 pt

Sur l'ensemble de l'exercice, Passat a réalisé un chiffre d'affaires de 36,34 M€, en baisse de 1,2 % par rapport à 2019. La croissance d'activité sur le second semestre est de 10,7%.

Rentabilité en hausse en France

En France, (74,4% de l'activité du Groupe), à 27,06 M€ les ventes sont au même niveau que celles de 2019.

Le résultat opérationnel généré sur cette zone est de 1,39 M€ contre 0,81 M€ en 2019 soit en augmentation de 0,58 M€.

Résultat Opérationnel en baisse en Europe du Sud

En Europe du Sud (4,5% du chiffre d'affaires), les ventes atteignent 1,65 M€ en recul de 0,38 M€ comparé à 2019. Baisse due en grande partie à la fermeture de nos points de vente au premier semestre 2020 conséquente de la crise sanitaire. Le résultat opérationnel ressort à 0,02 M€ pour -0,17 M€ en 2019.

Activité et résultats aux Etats-Unis en progression

Aux USA-Canada (21,1% du chiffre d'affaires), les ventes atteignent 7,63 M€ en baisse de 1,1% comparé à 2019. A 1,88 M€ le résultat opérationnel diminue ainsi de 0,15 M€.

Analyse des résultats du Groupe

Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 3,29 M€ contre 2,68 M€ en 2019. Il ressort à 9,1 % du chiffre d'affaires contre 7,3% en 2019.

Après la comptabilisation d'un résultat financier positif de 0,86 M€ (0,11 M€ en 2019) et charge d'impôts, le résultat net consolidé s'élève à 2,49 M€ contre 2,04 M€ en 2019.

Après la comptabilisation des intérêts minoritaires, le résultat net part du groupe ressort à 2,22 M€ contre 1,75 M€, soit une marge nette de 6,1 %, pour 4,7% en 2019.

Un bilan sain

Au 31 décembre 2020, Passat affiche un bilan robuste avec endettement bancaire quasi-nul.

Perspectives

En ce début d'année 2021, la crise sanitaire du Covid-19, tout en générant des incertitudes quant à notre niveau d'activité, continue d'être source de tension sur les délais et couts de nos approvisionnements. Nous mettons tout en œuvre pour limiter au mieux ces effets négatifs.

En complément de notre activité historique pour laquelle nous continuerons nos efforts d'innovation produits et de présence sur les différents canaux de distribution, notre objectif est de réussir le lancement et le développement de notre filiale Echelon Fit dont l'activité commerciale a débuté début février 2021.

Dividende

En raison de ces incertitudes, le Conseil d'Administration ne proposera pas à l'Assemblée Générale de clôture des comptes 2020 la distribution d'un dividende.

