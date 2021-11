23/11/2021 - 10:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Grasse, le 23 novembre 2021

Lancement d'une offre volontaire de rachat des actions Parfex au prix de 31,37 € par action suivie d'une radiation des actions inscrites sur Euronext Access

Parfex informe ses actionnaires du lancement, par Iberchem (actionnaire qui détient 95,61% des actions de Parfex), dans le cadre des dispositions de l'article 5.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access en date du 30 juin 2020 (les « Règles de Marché »), d'une offre volontaire de rachat (l'« Offre ») visant l'intégralité des 60.199 actions Parfex que Iberchem ne détient pas à ce jour, soit 4,39% du capital de Parfex.

Il est rappelé que les actions Parfex sont actuellement admises à la négociation sur Euronext Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0000185928 (mnémonique : MLPFX).

Dans le cadre de cette Offre, Iberchem s'engage à offrir aux actionnaires minoritaires de Parfex d'acquérir la totalité de leurs actions au prix de 31,37 € par action.

L'Offre sera ouverte du 25 novembre 2021 au 29 décembre 2021 inclus (la « Période d'Offre »).

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions Parfex dans le cadre de l'Offre devront, avant expiration du délai imparti, remettre à CACEIS Corporate Trust ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse…) selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif, pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 29 décembre 2021, jour de clôture de l'Offre.

L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est CACEIS Corporate Trust (Affilié Euroclear n°23), 14 rue Rouget de l'Isle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 (France).

Les intermédiaires devront livrer à CACEIS Corporate Trust (affilié Euroclear 23), les actions Parfex présentées à l'Offre au plus tard le 30 décembre 2021, via le système d'Euroclear France.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 5 janvier 2022.

La cotation des actions de la Société sur Euronext Access est suspendue depuis le 15 mars 2021 et le sera pendant toute la durée de l'Offre et jusqu'à la radiation des actions Parfex de la négociation sur Euronext Access.

Dans la mesure où Iberchem détient d'ores et déjà une participation supérieure à 90% du capital et des droits de vote de Parfex, il sera demandé à l'issue de l'Offre, conformément aux dispositions de l'article 5.2 alinéa 4 des Règles de Marché, la radiation des actions Parfex inscrites sur Euronext Access.

Iberchem attire l'attention des actionnaires Parfex sur l'absence totale de liquidité qui caractérisera les actions Parfex à la suite de la radiation des actions Parfex inscrites sur Euronext Access.

Calendrier indicatif de l'Offre

25 novembre 2021 Ouverture de l'Offre pour une durée de 25 jours de bourse 29 décembre 2021 Clôture de l'Offre 30 décembre 2021 Dépôt des actions Parfex apportés à l'Offre par les intermédiaires financiers au Centralisateur 31 décembre 2021 Communication du résultat par le Centralisateur à Euronext Paris et à la Société 3 janvier 2022 Publication de l'avis de résultat de l'Offre et de radiation par Euronext Paris 5 janvier 2022 Règlement par le Centralisateur aux intermédiaires financiers des actions Parfex apportées à l'Offre 7 janvier 2022 Radiation des actions Parfex de la cote d'Euronext Access

Le document d'information relatif à l'Offre, les derniers états financiers de Parfex ainsi que le rapport d'évaluation effectué par le Cabinet Orfis justifiant le prix proposé peuvent être obtenus sans frais par les actionnaires de Parfex auprès de :

Parfex - 51, avenue Louison Bodet, Parc Industriel Bois de Grasse, France

Le document d'information relatif à l'Offre est également disponible sur le site internet de Parfex (https://www.parfex.com/fr) ou à l'adresse suivante : www.offre-parfex.com.

Pour toute question relative à cette offre, contactez-nous : 01 53 67 36 94 - [email protected]

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays.

Ce communiqué est préparé à des fins d'information uniquement.

La diffusion du présent communiqué peut faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions.

Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Iberchem et Parfex déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.