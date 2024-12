20/12/2024 - 17:45

Le Groupe PAREF annonce avoir noué un partenariat stratégique avec Parkway Life REIT, l'une des plus importantes sociétés de placement immobilier dans le secteur de la santé, cotée en Asie, dans sa stratégie d'investissement en Europe. PAREF a conseillé Parkway Trust Management Limited, le gestionnaire de Parkway Life REIT, dans l'acquisition en sale and leaseback, auprès du Groupe DomusVi, d'un portefeuille de 11 EHPAD en France. Dans ce cadre, un mandat de gestion a également été signé, prévoyant une gamme complète de prestations immobilières pour le portefeuille.

PAREF conseille Parkway Life REIT pour sa première acquisition en France

Grâce à son expertise sur l'ensemble de la chaîne immobilière, le Groupe PAREF a accompagné Parkway Trust Management Limited, le gestionnaire de Parkway Life REIT pour le sourcing et la structuration de l'acquisition d'un portefeuille de 11 maisons de retraite, valorisé à

111,2 millions d'euros. Ces établissements sont exploités par le Groupe DomusVi, l'un des acteurs majeurs du secteur de la santé et de l'hébergement des personnes âgées en Europe.

Un partenariat stratégique mobilisant l'ensemble des expertises du Groupe PAREF

La signature de ce mandat de gestion pose un nouveau jalon pour le Groupe PAREF et illustre la pertinence de son offre ONE-STOP-SHOP. Parkway Life REIT bénéficie ainsi de l'expertise et du savoir-faire du Groupe sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier : investissement, gestion d'actifs, gestion locative ainsi que les projets de restructuration et de développement.

« Nous sommes ravis d'avoir accompagné Parkway Trust Management Limited, gestionnaire de Parkway Life REIT, dans l'acquisition de son tout premier portefeuille européen, et d'avoir établi un partenariat stratégique en vue de futures collaborations en gestion et en investissement. Cette étape marque le renforcement de notre position sur le marché et met en lumière notre expertise globale dans le domaine des services immobiliers. En tant que conseiller et gestionnaire de portefeuille, cette réalisation reflète les compétences complémentaires de notre équipe et notre engagement à offrir un accompagnement durable aux stratégies des investisseurs institutionnels. »

Antoine Castro - Président & Directeur Général de PAREF



« L'acquisition des 11 EHPAD marque une étape importante pour Parkway Life REIT, en consolidant notre position sur le marché international et en diversifiant davantage notre portefeuille avec l'entrée sur le marché français. Grâce au soutien du Groupe PAREF, qui nous conseille depuis l'acquisition et la signature de ce mandat de gestion officialisant le partenariat stratégique, nous sommes convaincus que nous bénéficierons de l'expertise d'un acteur reconnu pour nous accompagner dans la gestion de nos actifs et la réalisation de nos ambitions de développement en Europe. »

Yong Yean Chau - Directeur Général de Parkway Trust Management Limited, Directeur de Parkway Life REIT

Dans le cadre de cette opération, les entités ont été assistées par : A&O Shearman, Artelia, BCLP, Cheuvreux, Cushman & Wakefield, Mazars et SPHERE Investments.

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaîne de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2024, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

A propos de Parkway Life REIT

Parkway Life Real Estate Investment Trust (« PLife REIT ») est l'une des plus grandes sociétés de placement immobilier cotées en Asie dans le secteur de la santé, en termes de taille des actifs. Elle investit dans des biens immobiliers générateurs de revenus et des actifs liés à l'immobilier utilisés principalement pour les soins de santé et à des fins connexes (y compris, mais sans s'y limiter, les hôpitaux, les installations de soins de santé, ainsi que les biens et/ou actifs immobiliers dédiés à la recherche, à l'éducation, ou à la fabrication et au stockage de médicaments et d'autres produits et dispositifs liés aux soins de santé).

PLife REIT dispose d'un portefeuille bien diversifié de 64 propriétés situées dans la région Asie-Pacifique, avec une valeur totale d'environ 2,25 milliards de dollars singapouriens au 30 septembre 2024. Elle détient le plus grand portefeuille d'hôpitaux privés stratégiquement situés à Singapour, comprenant l'hôpital Mount Elizabeth, l'hôpital Gleneagles et l'hôpital Parkway East. En outre, elle possède 60 actifs de maisons de retraite et d'établissements de soins de haute qualité répartis dans différentes préfectures au Japon. Enfin, elle détient également des unités/lots en copropriété dans les cliniques spécialisées MOB de Kuala Lumpur, en Malaisie.

