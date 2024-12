12/12/2024 - 17:55

PAREF, propriétaire de 6 étages dans la partie haute de la tour Franklin, sur le parvis de La Défense, annonce la signature d'un renouvellement de bail avec une extension significative.

PAREF renouvelle et étend un bail stratégique à La Défense

La filiale d'un groupe bancaire français majeur a choisi de renforcer et consolider son implantation au sein de la tour Franklin, au cœur du Quartier d'affaires de La Défense.

Ce locataire de renom, porte, dans le cadre d'un accord significatif avec PAREF, ses espaces de travail à plus de 4 000 m² en prenant un plateau complémentaire de 2 000 m² situé au

20ème étage de la tour.

Cette extension, faisant l'objet d'une rénovation complète, sera livrée courant décembre, permettant ainsi au locataire d'en prendre rapidement possession afin d'y réaliser ses travaux d'aménagement.

Une signature qui confirme le savoir-faire de PAREF

Le bail signé, d'une durée ferme de 6 ans, prendra effet début 2025. Grâce à son approche partenariale, ainsi qu'à l'engagement et à la flexibilité de ses équipes, le Groupe PAREF a repositionné rapidement et efficacement ses espaces disponibles dans un marché à la fois exigeant et concurrentiel, illustrant une nouvelle fois le savoir-faire de ses équipes d'asset management.

« Nous sommes ravis de ce renouvellement de bail et de cette extension, reflet de la confiance renouvelée de notre locataire envers la qualité de nos espaces et de notre capacité à répondre aux attentes les plus exigeantes. Leur décision de doubler leurs espaces dans la Tour Franklin illustre également notre capacité à offrir des solutions immobilières parfaitement adaptées aux besoins d'un marché exigeant comme celui de La Défense. »

Antoine Castro - Président & Directeur Général de PAREF



Dans le cadre de cette transaction, les parties ont été conseillées par JLL.

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2024, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

