26/10/2023 - 18:40

INFORMATIONS FINANCIÈRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2023

Un chiffre d'affaires consolidé de 26,5 M€, avec des revenus locatifs en forte hausse mais une collecte en recul

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF s'élève à 26,5 M€ au 30 septembre 2023, en baisse de 18% par rapport à la même période en 2022, avec des évolutions expliquées par :

• Des revenus locatifs bruts s'élevant à 6,7 M€, en hausse de 26% par rapport à la même période en 2022. Cette hausse est principalement liée aux loyers générés sur l'actif « The Go », suite à sa restructuration réussie (projet livré fin 2022), et à l'indexation de loyers ;

• Des commissions de gestion s'établissant à 11,4 M€, en retrait de -5% par rapport à la même période en 2022, qui incluaient une commission de performance de 1,3 M€ liée à la livraison du projet « The Medelan ». Hors cet effet exceptionnel, les commissions de gestion sont en hausse de 6% ;

• Des commissions de souscription brutes s'élevant à 8,4 M€, en recul de 44% par rapport à la même période en 2022. Cette baisse reflète la réserve des investisseurs sur la classe d'actif immobilière dans un contexte de marché impacté par la hausse de taux.

Chiffre d'affaires (en M€) 30/09/2022 30/09/2023 Evolution en % Revenus locatifs bruts1 5,3 6,7 +26% Commissions 27,0 19,8 -27% -dont commissions de gestion 12,0 11,4 -5% -dont commissions de souscription 15,0 8,4 -44% Total 32,3 26,5 - 18%

1 Hors charges locatives refacturées

Principaux faits marquants au troisième trimestre 2023

• Réévaluation des actifs sous gestion des SCPI

Dans un contexte de forte augmentation de taux directeurs, la société PAREF Gestion a réalisé à mi-année une nouvelle campagne de valorisation sur l'ensemble des actifs immobiliers détenus par les SCPI. Cette campagne, confiée aux experts indépendants des véhicules, a été prise en compte dans la réévaluation des valeurs de reconstitution et a permis à PAREF Gestion de confirmer le maintien des prix de parts de ses SCPI.

Aucun des portefeuilles, en France comme à l'étranger, n'a subi de baisse de valeur en moyenne supérieur à 5,5%, ce qui montre la résilience des stratégies d'investissement et le travail des équipes de gestion pour contenir les événements défavorables du marché et la remontée des taux.

• Acquisitions de deux ensembles immobiliers à l'Ouest de l'Allemagne à Hamm et à Bergkamen pour le compte de la SCPI Novapierre Allemagne 2. Ces retail parks bénéficient d'une très bonne accessibilité et sont entièrement loués à des enseignes de premiers plans.

• Livraison d'un nouvel actif de bureaux « Courteline » pour le compte de la SCPI Interpierre France. Ce bâtiment loué intégralement à un institut d'enseignement supérieur privé est situé au coeur du quartier universitaire de Lyon, proche du pôle universitaire de la DOUA. Il répond aux standards les plus élevés en matière de performance énergétique et a été certifié BREEAM « Very Good » et labellisé « BiodiverCity ».

• Renforcement de l'équipe

Nicolas Gromakowski a été nommé Directeur Général Délégué de PAREF Gestion. Il bénéficie d'une expertise de plus de 20 ans dans le monde de l'investissement immobilier et de la gestion de fonds, en France et à l'international. Il aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie de croissance ambitieuse de la société de gestion.

• Obtention d'un EPRA BPR Gold Award pour la qualité de reporting

PAREF a remporté pour la cinquième année consécutive un BPR de niveau Gold, qui vient récompenser l'excellence des pratiques mises en place en termes d'information financière. Cette reconnaissance s'inscrit dans une exigence de qualité et de transparence de la communication envers les actionnaires et les investisseurs.

Le Conseil d'Administration, réuni le 26 octobre 2023, a nommé Anne Schwartz en qualité de Directrice Générale Déléguée de PAREF. Fort de plus de 20 ans d'expériences sur les marchés immobiliers, Anne a rejoint le Groupe PAREF en 2019 en tant que Directrice Générale de PAREF Gestion. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission aux côtés d'Antoine Castro d'accélérer le déploiement du plan stratégique du Groupe. Elle continuera également, avec le support de Nicolas Gromakowski, récemment nommé Directeur Général Délégué de PAREF Gestion, de superviser l'activité de gestion régulée pour compte de tiers.

Cette nomination sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale de la Société.

« Je suis très honorée de cette nomination en tant que Directrice Générale Déléguée. C'est un immense privilège pour moi et je remercie les administrateurs de PAREF, et tout particulièrement Antoine Castro pour leur confiance. Notre groupe est aujourd'hui, un acteur majeur dans la gestion immobilière et un partenaire de référence en France et à l'international. Je suis heureuse d'apporter ma vision et mon expertise pour relever de nouveaux challenges et continuer à contribuer au succès du Groupe. »

Anne Schwartz - Directrice Générale Déléguée

« Dans un marché immobilier en pleine mutation, le Groupe PAREF démontre la résilience de son approche à 360° sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière. Il poursuit sa stratégie et maintient ses efforts et ses investissements pour améliorer la performance locative des actifs, déployer la stratégie ESG "Create More" et optimiser l'expérience de ses clients et locataires. Je suis ravi de l'arrivée de Nicolas et de la nomination d'Anne. Leurs expertises et leurs savoir-faire du secteur immobilier constituent des atouts indéniables pour la réalisation de nos objectifs ambitieux.»

Antoine Castro – Président Directeur Général

Agenda financier

22 février 2024 : Résultats Annuels 2023

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu. Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit

les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2023, le Groupe PAREF gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

