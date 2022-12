22/12/2022 - 17:45

Le Groupe PAREF annonce la livraison de l'immeuble de bureaux « The Go », situé à Levallois-Perret.

Concluant un ambitieux programme de restructuration initié en 2019 et piloté par les équipes de Project Management et d'Asset Management de PAREF, cette nouvelle livraison vient confirmer le savoir-faire du Groupe en matière de projets de restructuration majeurs et de valorisation.

Labellisé HQE et BREEAM, « The Go » répond aux meilleurs standards du marché en se focalisant sur le bien être des occupants. Idéalement positionné en angle, l'immeuble développe plus de 6 000m² de bureaux lumineux et offre jardin, terrasses et rooftop.

Situé au cœur de Levallois-Perret, « The Go » bénéficie en outre d'une localisation stratégique et de connexions multiples aux transports en commun. Le locataire, une multinationale européenne de premier rang, qui y installe son siège social français, avait signé un bail long terme de 9 ans en mars 2022.

« La livraison de « The Go » démontre une nouvelle fois les capacités du Groupe PAREF à gérer des projets de restructuration lourde, et s'inscrivant pleinement dans notre stratégie ESG « Create More ». Nous souhaitons une belle arrivée aux collaborateurs de notre locataire dans cet immeuble complètement rénové et idéalement situé. »

Sophie XIANYU, Directrice des Opérations du Groupe PAREF

Calendrier financier

16 février 2023, résultats annuels 2022

A propos du Groupe PAREF

Au 30 juin 2022, PAREF gère 2,9 milliards d'euros d'actifs. Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (2,0 Mds€), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts presse