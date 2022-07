(Euronext Paris - Compartiment C)

28/07/2022 - 18:35

Forte performance du Groupe sur ses 3 métiers

Le Groupe PAREF, en créant des synergies entre ses activités, a démontré au cours du premier semestre 2022, la pertinence de la transformation de son business-model. Tant l'activité de foncière pour compte propre, que la gestion régulée pour compte de tiers (PAREF Gestion), que l'activité de redéveloppement et de gestion d'actifs (PAREF Investment Management) ont contribué à une forte augmentation du Résultat Net.

Un Résultat Net de 13,6 M€ pour le premier semestre 2022 est multiplié par 4 par rapport à la même période 2021 (3,6 M€), porté par :

Une prise de valeur de 11 M€ sur le portefeuille en compte propre principalement suite à la signature de nouveau bail sur l'actif de Levallois-Perret ;

sur le portefeuille en compte propre principalement suite à la signature de nouveau bail sur l'actif de Levallois-Perret ; Une croissance substantielle des commissions de gestion brutes à 8 M€ (soit +51% vs. S1 2021) en lien avec la hausse de 159% des souscriptions par rapport au S1 2021 ;

à 8 M€ (soit +51% vs. S1 2021) en lien avec la hausse de 159% des souscriptions par rapport au S1 2021 ; Une forte hausse des commissions de souscription brutes à 10,7 M€ (soit 2,7x vs. S1 2021) ; et

à 10,7 M€ (soit 2,7x vs. S1 2021) ; et Une commission de surperformance de 1,3 M€ provenant du Medelan, l'actif géré par Paref Investment Management Italie pour le compte institutionnel.

Les 3 métiers contribuent donc à la performance, venant confirmer la capacité de résilience, d'incrémentation des résultats et de synergie du modèle du Groupe PAREF.

Au niveau du Groupe, un patrimoine sous gestion en croissance atteignant près de 2,9 milliards d'euros

198 M€ d'actifs en compte propre (+11,3% à périmètre constant vs. 31 décembre 2021) ;

à périmètre constant vs. 31 décembre 2021) ; 2 676 M€ gérés pour compte de tiers institutionnels ou particuliers (+7% vs. 31 décembre 2021).

La situation bilantielle continue de se renforcer, avec des indicateurs financiers et de gestion en amélioration continue :

L'Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) gagne 3% sur ce semestre à 134,1 € par action (130,0 € au 31 décembre 2021) ;

Le ratio d'endettement (LTV)[1] maintenu à un niveau bas à 22% (égal au 31 décembre 2021) ;

Le taux de couverture des intérêts (ICR)[2] s'améliore encore à 7,4x (contre 4,6x en fin d'année 2021) ;

Le taux d'occupation financier des actifs détenus en propre se maintient à 95,1% en ligne avec le niveau au 31 décembre 2021.

Le Conseil d'Administration de PAREF, réuni le 28 juillet 2022, a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2022.

"Le Groupe PAREF a franchi en 2021 une première étape de sa transformation et confirme à travers les résultats de ce premier semestre 2022 le bénéfice de son modèle d'affaires basé sur la diversification, la résilience et les synergies. Les métiers produisent d'excellents résultats opérationnels et la situation financière du Groupe PAREF continue de s'améliorer pour nous permettre de saisir les opportunités de croissance."

Magali Volet – Directeur Financier Groupe

"Nous sommes persuadés que le Groupe PAREF est bien positionné pour traverser l'environnement macroéconomique changeant, comme en témoigne la confiance continue de nos clients. Nous entrons confiants et toujours prudents dans la seconde moitié de l'année avec un solide pipeline d'opportunités d'investissement et de nouvelles stratégies de fonds."

Antoine Castro – Président Directeur Général Groupe

I – Activité immobilière (PAREF SA)

Au 30 juin 2022, PAREF détient :

8 actifs en direct ;

deux filiales principales, à savoir PAREF Gestion et PAREF Investment Management ; et

des participations minoritaires dans des SCPI et OPPCI.

La valeur du patrimoine de PAREF[3] s'établit à 198 M€ au 30 juin 2022, +1% par rapport à fin 2021. Il se compose de 185 M€ d'actifs immobiliers et de 13 M€ de participations financières dans des fonds gérés par le Groupe.

Chiffres clés du patrimoine détenu en propre[4] 31/12/2021 30/06/2022 Nombre d'actifs 9 8 Surface locative (en exploitation) 82 363 m² 76 801 m² Valorisation 184 M€ 185 M€

Conformément à la stratégie, le patrimoine se concentre sur le Grand Paris.

Le patrimoine d'actifs immobiliers détenu en propre par PAREF s'établit à 185 M€, en hausse de 1% par rapport à fin 2021. Ceci s'explique principalement par :

des frais et travaux d'amélioration réalisés au 1 er semestre 2022 pour 9 M€ ;

semestre 2022 pour 9 M€ ; une prise de valeur des actifs en portefeuille pour environ 10,5 M€ ;

la poursuite de la stratégie de repositionnement avec la cession de l'immeuble « Le Gaïa » le 28 mars 2022.

Au cours du 1er semestre 2022, PAREF a géré activement son patrimoine, notamment avec la signature d'un nouveau bail avec une période de 9 ans ferme portant sur l'intégralité de l'actif « The Go » situé à Levallois, 6 mois avant sa livraison. Le taux d'occupation financier du Groupe reste stable à 95,1% au 30 juin 2022, contre 95.2% au 31 décembre 2021[5], et la maturité moyenne pondérée des baux se maintient à 4,2 ans au 30 juin 2022 contre 4,4 ans à fin décembre 2021.

Le profil d'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :

La stratégie de repositionnement se traduit au niveau des revenus locatifs nets de PAREF par une diminution de 6% à 3,2 M€ au 1er semestre 2022 contre 3,4 M€ à la même période en 2021. En effet, les ventes réalisées en 2021 et 2022 et le lancement du projet de redéveloppement d'un actif parisien nécessitant des évictions impactent à court terme tant les revenus locatifs bruts que la refacturation des charges locatives :

les revenus locatifs bruts sont en recul de 12% ;

les charges locatives refacturées ressortent à 1,8 M€, -5% par rapport au 1er semestre 2021 ; ceci est lié à la régularisation de charges des exercices antérieurs.

Résultats locatifs sur le patrimoine détenu en propre

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2022 Evolution en % Revenus locatifs bruts 4 008 3 526 -12% Charges locatives refacturées 1 927 1 824 -5% Charges locatives, taxes et assurances -2 587 -2 191 -15% Autres revenus 2 0 n.a. Total revenus locatifs nets 3 351 3 158 -6%

Le taux de rendement brut moyen de ses actifs détenus en propre progresse légèrement à 6,7%[6] contre 6,6% au 31 décembre 2021.

II – La Gestion pour compte de Tiers (PAREF Gestion et PAREF Investment Management)

Activités pour les patrimoines sous gestion

PAREF Gestion a collecté au cours du 1er semestre 2022 un montant total de 110 M€ de souscriptions brutes sur les fonds SCPI, représentant une forte augmentation (+159%) par rapport à la même période en 2021. Cette hausse est principalement expliquée par la reprise de la collecte sur la SCPI Novapierre Allemagne 2 au 1er trimestre 2022 (+61 M€ par rapport au 1er trimestre 2021) pour retrouver le niveau d'avant la crise sanitaire.

Répartition de la collecte brute réalisée au 1er semestre en 2022 :

Type Fonds Collecte brute au 30/06/2021

(M€) Collecte brute au 30/06/2022

(M€) Evolution en % SCPI Novapierre Allemagne 2 10 71 602% Novapierre Résidentiel 11 15 35% Interpierre France 10 11 13% Interpierre Europe Centrale 8 10 19% Novapierre Allemagne 3 2 -31% Novapierre 1 0,2 0,3 50% Total 42 110 159%

PAREF Gestion a réalisé près de 150 M€ d'investissements pour l'ensemble des SCPI sous gestion, répartis comme suit :

73 M€ pour Novapierre Allemagne 2 ;

30 M€ pour Interpierre France ;

27 M€ pour Novapierre Résidentiel ; et

20 M€ pour Interpierre Europe Centrale.

PAREF Gestion a également arbitré près de 52 M€ :

45,5 M€ pour Cifocoma 1 et Cifocoma 2[7];

4,8 M€ pour Novapierre Résidentiel ; et

1,5 M€ pour Novapierre 1.

Le patrimoine géré par PAREF Gestion pour compte de tiers est en hausse de 6%, à 1 960 M€ au 30 juin 2022, contre 1 845 M€ au 31 décembre 2021.

Type Fonds Stratégie Actifs sous gestion Actifs sous gestion Evolution en % 31/12/2021 30/06/2022 (M€) (M€) SCPI Novapierre Allemagne[8] Commerces 672 668 -1% Novapierre Résidentiel8 Résidentiel 351 363 3% Novapierre 18 Commerces 247 243 -2% Interpierre France8 Bureau/Logistique 208 237 14% Novapierre Allemagne 28 Commerces 185 296 60% Cifocoma 2[9] Commerces 25 2 -90% Cifocoma 19 Commerces 26 2 -93% Interpierre Europe Centrale8 Bureau/Logistique 16 36 122% Sous-total SCPI 1 732 1 847 7% OPPCI Vivapierre Résidences hôtelières 87 87 0% Total OPPCI 87 87 0% Autres FIA 26 26 0% Total 1 845 1 960 6%

PAREF Investment Management opère en France, en Italie, en Suisse, en Hongrie et en Allemagne et apporte aux investisseurs institutionnels les compétences déjà au service de PAREF et PAREF Gestion en matière d'investissement, de gestion d'actifs, de gestion de projets et de gestion locative.

La restructuration de l'immeuble « The Medelan » situé dans le centre-ville historique de Milan, géré par la filiale italienne de PAREF Investment Management, a été livrée fin du premier trimestre 2022.

La forte croissance des commissions de souscription et des commissions de gestion

Les commissions de gestion progressent de 51% par rapport à la même période en 2021 pour atteindre 8,0 M€ au 30 juin 2022. Cette hausse s'explique principalement par les éléments suivants :

+1,3 M€ : commission de surperformance liée à la livraison du projet The Medelan sur PAREF Investment Management Italie;

+0,8 M€ : nouveaux mandats sur BC 140 à Budapest et the Trade à Francfort gérés par PAREF Investment Management; et

+0,6 M€ : nouveaux investissements réalisés sur Interpierre Europe Centrale et Novapierre Allemagne 2.

Les commissions de souscription brutes atteignent 10,7 M€ au 1er semestre 2022, en hausse de 165% par rapport à 4,0 M€ sur le 1er semestre 2021.

En parallèle, les rétro-commissions s'élèvent à 9,8 M€, contre 4,7 M€ au 1er semestre 2021 (+109%). La hausse des rétro-commissions payées aux distributeurs de souscription s'explique par la forte augmentation de la collecte (+5,0 M€ par rapport au 1er semestre 2021).

Commissions (en millions d'euros) 30/06/2021 30/06/2022 Evolution en % Commissions de gestion 5,3 8,0 51% Commissions de souscription 4,0 10,7 165% Rétro-commissions -4,7 -9,8 109% Commissions nettes 4,7 8,9 91%

III – Compte de résultat du 1er semestre 2022

Compte de résultat consolidé :

Compte de résultat consolidé détaillé (en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2022 Evolution en % Revenus locatifs bruts 4 008 3 526 -12% Charges locatives refacturées 1 927 1 824 -5% Charges locatives, taxes et assurances -2 587 -2 191 -15% Charges locatives et taxes non récupérées -660 -368 -44% Autres revenus 2 0 -100% Revenus locatifs nets 3 351 3 158 -6% Chiffres d'affaires sur commissions 9 349 18 716 100% -de gestion 5 313 8 019 51% -de souscription 4 036 10 696 165% Revenus des commissions 9 349 18 716 100% Rémunérations d'intermédiaires -4 691 -9 801 109% Charges générales d'exploitation -6 580 -8 561 30% Amortissements et dépréciations -598 -432 -28% Résultat opérationnel courant 831 3 080 271% Variation de juste valeur des immeubles de placement 2 049 10 504 413% Résultat de cession des immeubles de placement 0 0 n.a. Résultat opérationnel 2 880 13 585 372% Produits financiers 5 0 -100% Charges financières -528 -485 -8% Coût de l'endettement financier net -523 -485 7% Autres charges et produits financiers 92 1 783 1 838% Ajustement de valeur des instruments financiers - - n.a. Quote-part des sociétés mises en équivalence 1 190 -939 n.a. Résultat net avant impôts 3 639 13 943 283% Charges d'impôts -62 -395 536% Résultat net consolidé 3 577 13 549 279% Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - - n.a. Résultat net consolidé part du Groupe 3 577 13 549 279% Nombre moyen d'actions (non dilué) 1 507 608 1 509 152 Résultat net consolidé par action (part du Groupe) 2,37 8,98 279% Nombre moyen d'actions (dilué) 1 510 088 1 509 312 Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) 2,37 8,98 279%

Le résultat net consolidé part du Groupe est de 13,6 M€ au 1er semestre 2022, en hausse de 279% par rapport à la même période en 2021. Ceci est notamment expliqué par :

des revenus locatifs nets à 3,2 M€ (-6% par rapport au 1er semestre 2021), principalement à cause des cessions réalisées courant 2021 et 2022 et un projet de redéveloppement sur un actif parisien qui a impliqué des évictions de locataires et entraîné une baisse court terme des revenus locatifs bruts, une baisse de charges locatives non récupérées liée à la régularisation de charges des exercices antérieurs est également à noter;

des revenus des commissions nettes qui ressortent à 18,7 M€, soit une hausse de 100 %, principalement expliquée par la hausse de la collecte (110 M€) au 1er semestre 2022 (42 M€ au 1er semestre 2021), la livraison du Medelan par PAREF Investment Management en Italie, les nouveaux mandats de gestion de BC 140 à Budapest et the Trade à Francfort sur PAREF Investment Management et les arbitrages réalisés au 1er semestre 2022 par PAREF Gestion (+51% par rapport à la même période en 2021) ;

les charges générales d'exploitation s'élèvent à 8,6 M€, +30% par rapport au 1er semestre 2021, ce qui s'explique principalement par le renforcement des équipes ;

les rétro-commissions atteignent 9,8 M€, contre 4,7 M€ au 1er semestre 2021 (+109%). Ceci s'explique par la forte augmentation de la collecte (+5,0 M€ par rapport au 1er semestre 2021) ;

des amortissements et dépréciations à 0,4 M€ baissent par rapport au 1er semestre 2021 du fait de la baisse de dotation sur les clients douteux ;

la variation de juste valeur des immeubles de placement est positive à 10,5 M€ sur le premier semestre 2022, principalement grâce à la prise de valeur sur l'actif The Go à Levallois-Perret, l'actif ayant été intégralement loué avant sa livraison ;

le coût de l'endettement financier se maintient à 0,5 M€ au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021 ;

le résultat de la quote-part des sociétés mises en équivalence ressort à -0,9 M€ au 1er semestre 2022 contre 1,2 M€ au 1er semestre 2021. Ce résultat négatif s'explique par la charge d'impôts et les travaux d'accompagnement dans le cadre de la cession de l'actif Gaïa sur Nanterre ;

les autres charges et produits financiers atteignent 1,8M€ au 1er semestre 2022 contre 0,1M€ au 1er semestre 2021 du fait de la distribution de dividendes générée par la vente de l'actif GAÏA détenu à 50% via la filiale Wep Watford;

la charge d'impôts s'élève à -0,4 M€, contre -0,1 M€ au 1er semestre 2021 en raison de la livraison de projet Medelan qui a généré un revenu de 1,3 M€ supplémentaire par rapport à la même période en 2021.

IV – Ressources Financières

Le montant nominal de la dette financière brute tirée du Groupe PAREF s'élève à 66 M€ au 30 juin 2022, contre 60 M€ au 31 décembre 2021.

Le coût moyen de la dette tirée au 30 juin 2022 ressort à 1,88%, en hausse par rapport à fin 2021. L'évolution du coût de la dette depuis 2018 est présentée ci-dessous :

La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 1,6 ans au 30 juin 2022, contre 2,1 ans au 31 décembre 2021.

L'intégralité de la dette tirée est couverte par des instruments de couverture, limitant ainsi sa sensibilité à l'évolution des taux.

Les ratios financiers du Groupe PAREF s'améliorent encore au 30 juin 2022 :

30/06/2021 30/06/2022 Covenant LTV[10] 26% 22% <50% ICR[11] 2,8x 7,4x >2,5x DSF[12] 13% 13% <30% Valeur de patrimoine consolidée[13] 235 M€ 235 M€ >125 M€

Echéancier de la dette :

V - Patrimoine sous gestion niveau Groupe

Les actifs sous gestion sont en progression de +7% et atteignent près de 2,9 milliards d'euros.

En k€ 31/12/2021 30/06/2022 Evolution en % 1. Gestion pour compte propre Actifs détenus en propre par PAREF 165 420 184 877 12% Participations détenues par PAREF[14] 30 850 13 315 -57% Total patrimoine PAREF 196 270 198 192 1% 2. Gestion pour compte de tiers particuliers et institutionnels Novapierre Allemagne 672 424 667 883 -1% Novapierre Résidentiel 351 465 363 353 3% Novapierre Allemagne 2 185 114 295 693 60% Novapierre 1 247 903 243 443 -2% Interpierre France 208 252 236 702 14% Interpierre Europe Centrale 16 166 35 833 122% Cifocoma 1 25 933 2 490 -90% Cifocoma 2 25 179 1 800 -93% Vivapierre 87 050 87 400 0% Autres actifs gérés pour compte de tiers[15] 681 684 741 412 9% Total patrimoine géré pour compte de tiers 2 501 169 2 676 008 7% Retraitements -11 660 -13 315 14% 3. PATRIMOINE TOTAL GERE 2 685 779 2 860 885 7%

VI - Actif net réévalué EPRA

L'Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) et l'Actif net réévalué EPRA de continuation (Net Tangible Asset/NTA) sont en hausse pour atteindre 134,1€ / action et 133,5€ / action respectivement au 30 juin 2022 (contre 130,0€ / action et 129,4€ / action respectivement au 31 décembre 2021).

Les ratios de ANR EPRA sont déterminés notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS (incluant la méthode de la juste valeur) et de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers, selon les Best Practices Recommandations de l'EPRA.

Indicateurs ANR EPRA au 30 juin 2022 :

30/06/2022



En milliers euros EPRA NRV (Valeur nette de reconstitution) EPRA NTA (Valeur nette de continuation) EPRA NDV (Valeur nette de liquidation) Capitaux propres IFRS -Part du groupe 153 293 153 293 153 293 Inclut / Exclut Instrument hybride - - - ANR dilué 153 293 153 293 153 293 Inclut Réévaluation des immeubles de placement - - - Réévaluation des immeubles en restructuration - - - Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION[16]) 37 105 37 105 37 105 Réévaluation des contrats de crédit-bail - - - Réévaluation des stocks - - - ANR dilué à la juste valeur 190 398 190 398 190 398 Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement - - - Juste valeur des instruments financiers -1 272 -1 272 n.a. Ecart d'acquisition résultant des impôts différés - - - Ecart d'acquisition inscrit au bilan n.a - n.a Actifs incorporels n.a -975 n.a Inclut Juste valeur des dettes[17] n.a n.a 150 Réévaluation des actifs incorporels - n.a - Droits de mutation 13 295 13 295 n.a ANR 202 421 201 446 190 548 Nombre d'actions totalement dilué 1 509 312 1 509 312 1 509 312 ANR par action (en €) 134,1 133,5 126,3

VII – Evénements post clôture

L'immeuble situé à Juvisy-sur-Orge détenu par PAREF a été cédé le 27 juillet 2022.

VIII – Agenda financier

27 octobre 2022 : Informations financières au 30 septembre 2022

A propos du Groupe PAREF

Au 30 juin 2022, PAREF gère 2,9 milliards d'euros d'actifs.

Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (2,0 Mds€), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR Plus d'informations sur www.paref.com

ANNEXE

Autres indicateurs EPRA

Résultat Net Récurrent EPRA

En milliers euros 30/06/2021 30/06/2022 Evolution en % Résultat net consolidé part du Groupe 3 577 13 549 279% Ajustements (i) Variation de JV des imm. de placements et autres actifs -2 049 -10 504 413% (ii) Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres cessions 0 0 -100% (iii) Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers disponibles à la vente - - (iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions - - (v) Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acq. négatif - - (vi) Variation de juste valeur des instruments financiers et frais d'annulation des dérivés 0 0 -100% (vii) Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres intérêts - - (viii) Impôts différés résultant des ajustements - - (ix) Ajustement (i) à (viii) sur sociétés détenues en partenariat -213 -95 -55% (x) Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements - - Résultat net récurrent EPRA 1 314 2 949 124% Nombre moyen d'actions 1 507 608 1 509 152 Résultat net récurrent EPRA / action 0,87€ 1,95 € 124%

Taux de vacance EPRA

En milliers euros 31/12/2021 30/06/2022 Evolution en pts Revenus locatifs estimés sur l'espace vacant (1) 727 378 Revenus locatifs estimés sur l'ensemble de portefeuille (1) 9 819 7 716 Taux de vacance EPRA 7,4% 4,9% -2,5 pts

Incluant l'immeuble Le Gaïa en quote-part, hors participations dans OPPCI Vivapierre en 2021. Gaïa a été cédé en fin premier trimestre 2022.

Taux de rendement EPRA

En milliers euros 31/12/2021 30/06/2022 Evolution en pts Taux de capitalisation net PAREF 6,84% 6,68% -0,16pts Effet des droits et frais estimés -0,46% -0,33% -0,13pts Effet des variations de périmètre -0,12% -0,06% -0,06pts Rendement Initial Net EPRA (1) 6,26% 6,29% +0,03pts Effet des aménagements de loyers 0,43% 1,08% +0,65pts Rendement Initial Net Topped-Up EPRA (2) 6,69% 7,37% +0,68pts

Le taux de rendement initial net EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, après déduction des aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus. Le taux de rendement initial net « topped-up » EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, excluant les aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus.

Investissements immobiliers réalisés

En milliers euros 30/06/2021 30/06/2022 Acquisition - - Développement (1) 698 5 239 Portefeuille à périmètre constant (2) 193 189 Autres (3) 654 3 525 Total 1 545 8 953

Comprend les investissements relatifs au projet « The Go » de l'actif situé à Levallois-Perret et l'actif situé à Paris Leon Frot Comprend essentiellement les investissements concernant l'actif Croissy Beaubourg, l'actif Aubergenville et les 6 étages de la Tour Franklin Inclut les indemnités d'éviction et les aménagements de loyers, les frais financiers capitalisés concernant les projets « The Go » et les indemnités d'éviction de projet sur l'actif situé à Paris Leon Frot

Ratios de coûts EPRA

Les ratios ci-dessous sont calculés sur le périmètre des actifs détenus en propre par le Groupe PAREF (incluant les mises en équivalence).

En milliers euros 30/06/2021 30/06/2022 Evolution en % Inclus : (i) Frais généraux -562 -734 31% (ii) Charges sur immeubles - - - (iii) Charges locatives nettes des honoraires -2 587 -2 035 -21% (iv) Honoraires de gestion nets des marges réelles/estimées - - - (v) Autres produits nets des refacturations couvrant les frais généraux - - - (vi) Quote-part de frais généraux et de charges des sociétés mises en équivalence -163 -139 -15% Exclus : (vii) Amortissements des immeubles de placement - (viii) Charges du foncier 1 226 1 338 9% (ix) Charges locatives refacturées comprises dans les loyers 756 853 13% Coûts (y compris coûts de vacance) (A) -1 331 -717 -46% (x) Moins : charges de vacance (charges locatives non récupérées) 658 136 -79% Coûts (hors coûts de vacance) (B) -673 -580 -14% (xi) Revenus locatifs moins charges du foncier 4 372 4 497 3% (xii) Moins : charges locatives refacturées comprises dans les loyers -1 024 -1 338 31% (xiii) Plus : quote-part de revenus locatifs moins charges du foncier des sociétés mises en équivalence 1 535 719 -53% Revenus locatifs (C) 4 883 3 877 -21% Ratio de coûts (y compris coûts de vacance) (A/C) 27,3% 18,5% -8,8pts Ratio de coûts (hors coûts de vacance) (B/C) 13,8% 15,0% +1,2pts

BILAN

BILAN ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2021 30/06/2022 Actifs non courants Immeubles de placement 165 420 180 450 Immobilisations incorporelles 882 975 Immobilisations corporelles 1 524 1 230 Immobilisations financières 13 886 248 Titres mis en équivalence 16 183 14 264 Actifs financiers 1 126 1 125 Instruments dérivés - 1 272 Total actifs non courants 199 020 199 564 Actifs courants Stocks - - Clients et autres débiteurs 12 093 17 528 Autres créances et comptes de régularisation 909 1 645 Instruments dérivés - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 845 14 476 Total actifs courants 21 847 33 649 Actifs non courants détenus en vue de la vente - 4 427 TOTAL DE L'ACTIF 220 867 237 640 BILAN PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2021 30/06/2022 Capitaux propres Capital social 37 755 37 755 Primes liées au capital 42 193 42 193 Réserves de la juste valeur 31 89 Variation de valeur des instruments de couverture -477 1 272 Réserves consolidées 55 546 58 436 Résultat consolidé 11 034 13 549 Capitaux propres – part du Groupe 146 082 153 293 Intérêts minoritaires - - Total des capitaux propres 146 082 153 293 PASSIF Passifs non courants Dettes financières, part à long terme 60 507 66 331 Instruments dérivés 477 Impôts différés passifs, nets 10 20 Provisions 283 337 Total des passifs non courants 61 277 66 688 Passifs courants Dettes financières, part à court terme 559 520 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 218 8 479 Dettes fiscales et sociales 5 734 6 102 Autres dettes et comptes de régularisation 2 997 2 559 Total des passifs courants 13 509 17 660 TOTAL DU PASSIF 220 867 237 640

FLUX DE TRESORERIE

FLUX DE TRESORIE (en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2022 Flux d'exploitation Résultat net 3 577 13 549 Dotations nettes aux amortissements et provisions 568 432 Réévaluations à la juste valeur immeubles de placements -2 049 (10 504) Réévaluations à la juste valeur des instruments dérivés - - Réévaluations à la juste valeur des actifs financiers - - Charges d'impôts 62 395 Plus ou moins-values de cession d'immobilisations net d'impôt - - Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence -1 190 939 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et avant impôt 968 4 810 Coût de l'endettement financier net 523 485 Impôts payés 296 526 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et après impôt 1 786 5 822 Variations du BFR 1 053 (2 954) Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 2 839 2 868 Flux d'investissements Acquisition des immeubles de placement -1 839 (8 953) Autres acquisitions d'immobilisations -260 (199) Prix de cession des immeubles de placement nette de frais de cession - - Acquisition d'immobilisations financières -564 13 667 Cession d'immobilisations financières - - Produits financiers reçus - - Incidence des variations de périmètre 5 Flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement -2 659 4 515 Flux de financement Titres d'autocontrôle Augmentation de capital - - Augmentation des emprunts bancaires 39 3 Variation des autres dettes financières 2 000 14 000 Remboursements de dettes locatives - - Remboursements des emprunts -292 (8 287) Frais d'émission d'emprunt - - Variation des concours bancaires 339 (14) Intérêts payés -402 (364) Dividendes versés aux actionnaires et aux minoritaires -3 468 (7 089) Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement -1 783 (1 752) Augmentation / (Diminution) de la trésorerie -1 602 5 631 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 7 325 8 845 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 5 722 14 476

[1] Ratio d'endettement (LTV pour Loan to Value) : dette nette consolidée tirée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits)

[2] Ratio de couverture des intérêts (ICR pour Interest Coverage Ratio) : le résultat opérationnel courant divisé par les frais financiers consolidés hors frais de remboursement anticipés

[3]Incluant la participation dans les sociétés mises en équivalence dont 27,24% de l'OPPCI Vivapierre et excluant les actions détenues dans Paref Gestion. En 2021, la 50% de la société mise en équivalence Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) a été inclus et l'actif détenu a été cédé fin premier trimestre 2022

[4] Hors participations dans Vivapierre et titres de PAREF Gestion. En 2021, le 50% de la société mise en équivalence Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) a été inclus et l'actif détenu a été cédé fin premier trimestre 2022

[5] Excluant l'immeuble Le Gaïa. Le taux d'occupation financier est calculé hors immeubles en restructuration (The Go à Levallois-Perret et l'actif au Paris Léon Frot).

[6] Excluant les immeubles en restructuration (The Go à Levallois-Perret et l'actif et Paris Léon Frot).

[7] Cifocoma 1 et Cifocoma 2 ont cédé 105 actifs le 29 juin 2022 à des prix supérieurs à la dernière valorisation effectuée par l'expert externe au 31 décembre 2020

[8] Capital Variable

[9] Capital Fixe

[10] LTV : dette nette consolidée tirée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits

[11] ICR : le résultat opérationnel courant divisé par les frais financiers consolidés hors frais de remboursement anticipés

[12] DSF : dette financière sécurisée divisée par la valeur du patrimoine consolidée (incluant la valeur des titres de PAREF Gestion)

[13] Incluant la valeur des titres de PAREF Gestion au 31 décembre 2020

[14] Incluant la participation dans les sociétés mises en équivalence dont 27,24% de l'OPPCI Vivapierre et excluant les actions détenues dans Paref Gestion. En 2021, la 50% de la société mise en équivalence Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) a été inclus et l'actif détenu a été cédé fin premier trimestre 2022

[15] Comprend Foncière Sélection Régions géré par PAREF Gestion, l'actif de « The Medelan » en Italie, l'actif « The Trade » en Allemagne et l'actif de bureau en Hongrie BC 140 gérés par PAREF Investment Management

[16] La valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2020.

[17] Incluant la participation de la juste valeur des dettes financières dans la société mise en équivalence dont 27,24% de l'OPPCI Vivapierre