27/07/2022 - 17:50

Le Groupe PAREF annonce aujourd'hui la cession à un promoteur de son actif de bureaux situé à proximité de la gare de Juvisy-sur-Orge (91). Détenu par la foncière cotée du Groupe PAREF depuis 2007, cet actif de bureaux de plus de 2 600 m², avait au préalable fait l'objet d'un travail des équipes d'Asset Management en vue de préparer son arbitrage.

Cette cession s'inscrit pleinement dans la stratégie de repositionnement du portefeuille de la foncière vers plus de création de valeur. Résultat de cette stratégie, initiée en 2017, une amélioration des taux de rendement, des taux d'occupation et de la durée moyenne résiduelle des baux. De plus, 86% des actifs détenus par la foncière aujourd'hui sont situés dans le Grand Paris, contre 78% en 2018.

« Cette cession s'inscrit pleinement dans la stratégie de transformation de notre portefeuille, qui se concentre sur la qualité des actifs et sur les opportunités de création de valeur pour nos investisseurs, » déclare Anne GILLET-FEILLON –Directrice de l'Immobilier du Groupe PAREF

Pour cette opération de cession, PAREF a été conseillé par NCT dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec BNP.

A propos du Groupe PAREF

Au 31 décembre 2021, PAREF gère 2,7 milliards d'euros d'actifs.

Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

