16/03/2022 - 16:30

Acquis en 2014 par le Groupe PAREF, l'actif « The Go » est désormais loué à 100%, auprès d'une multinationale européenne de premier plan, et ce, six mois avant la fin du projet de restructuration prévue en septembre 2022. Le locataire a signé un bail long terme de 9 ans afin d'y installer son siège social Français.

A sa livraison, l'immeuble développera plus de 6 000m² de bureaux agrémenté de jardins et d'un roof-top. L'actif répondra également aux meilleurs standards du marché d'un point de vue environnemental et sera labellisé HQE et BREEAM. Les travaux de restructuration, supervisés par PAREF Investment Management, la filiale de gestion d'actifs du Groupe PAREF, avaient été lancés en 2019 après l'obtention du permis de construire.

Situé à Levallois-Perret, l'immeuble « The Go » bénéficie d'une excellente localisation et de connexions multiples avec les transports en commun. L'immeuble se trouve à 100 mètres de la gare SNCF de Clichy-Levallois, à 500 mètres de la station de tramway T3b Porte d'Asnières – Marguerite Long et à proximité immédiate du boulevard périphérique.

« Je tiens à saluer le travail d es équipes de PAREF Investment Management qui ont réussi à mener à bien le projet de restructuration de l'immeuble de bureau « The Go » malgré les obstacles rencontrés du fait de la crise sanitaire et trouvé un locataire de qualité avant la fin des travaux. Nous sommes convaincus que les collaborateurs de notre locataire bénéficieront d'excellentes conditions de travail dans un immeuble complètement rénové et très bien situé. »

Anne Gillet-Feillon, Directrice de l'immobilier du Groupe PAREF

« La signature de ce nouveau bail de longue durée démontre notre capacité à répondre aux attentes des locataires les plus exigeants avec des actifs en ligne avec les meilleurs standards environnementaux du marché. C'est le cas pour « The Go » qui bénéficiera à sa livraison des labels HQE et BREEAM et qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie ESG de notre Groupe. »

Antoine Castro, Directeur général du Groupe PAREF

Dans cette opération, les équipes de PAREF étaient conseillées par le Cabinet AUGUSTE DEBOUZY sur les aspects juridiques et étaient accompagnées par BNP PARIBAS REAL ESTATE dans le cadre d'un mandat exclusif de commercialisation.

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine au 31 décembre 2021) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€ de fonds gérés au 31 décembre 2021), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€ au 31 décembre 2021)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Contacts Presse

Groupe PAREF

Raphaëlle Chevignard

01 40 29 86 86

[email protected]

Citigate Dewe Rogerson

Tom Ruvira

07 60 90 89 18

[email protected]