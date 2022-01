(Euronext Paris - Compartiment C)

17/01/2022 - 17:50

Le Groupe PAREF, à travers sa SIIC, poursuit la transformation de son patrimoine immobilier en région parisienne en le recentrant sur des activités stratégiques et de croissance. En dépit du contexte sanitaire qui a pu impacter des opérations d'envergure dans le secteur, le Groupe PAREF a su mener à bien sa stratégie de gestion active de son patrimoine et ainsi bénéficier pleinement du rebond attendu en sortie de crise.

Dans cette optique, la foncière PAREF signe une opération tripartite au cours du 4è me trimestre 2021, sur un étage élevé de la Tour Franklin, située dans le quartier d'affaires de la Défense à Puteaux. Par cette opération, les équipes d'asset management accompagnent l'un de leurs locataires dans la libération partielle des locaux et signent dans le même temps un bail avec une filiale majeure d'un groupe bancaire français. Cette opération permet, sans impacter le taux d'occupation financier, d'augmenter la période résiduelle des engagements de

l'actif tout en maintenant un loyer marché.

En parallèle, à la suite d'un important travail de valorisation effectué par les équipes de gestion, la SIIC a finalisé la cession - annoncée au 1er trimestre 2021- d'un immeuble indépendant de bureaux situé à Gentilly, en première couronne du Grand Paris. Cet immeuble a été acquis par le Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis, sur les conseils de Rapleys LLP, et fait l'objet d'un projet très ambitieux pour faire de Frégis l'hôpital vétérinaire le plus important et innovant de sa catégorie.

Ces opérations concomitantes de location et de cession permettent au Groupe PAREF de renforcer ses revenus et de confirmer la solidité de son bilan.

« Nous sommes ravis d'annoncer la conclusion d'opérations majeures, signe de l'expertise du Groupe PAREF et de notre capacité à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires et l'ensemble de nos partenaires. »

Antoine Castro – Directeur Général

PAREF a été conseillé par August Debouzy et BNP Paribas Real Estate dans l'opération de la Tour Franklin et par Matignon Notaires et JLL dans l'arbitrage de l'actif de Gentilly. Le CHV Fregis était conseillé par l'Etude Noter et JLL.

Agenda financier

17 février 2022 : Résultats annuels 2021

A propos du Groupe PAREF

PAREF est une société foncière cotée sur Euronext, qui gère 2,4 Md€ d'actifs en Europe, pour le compte de tiers au travers de PAREF Gestion, société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management.

PAREF est une foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202.

Plus d'informations sur www.paref.com

