Le Groupe PAREF annonce avoir finalisé la signature d'un contrat de gestion pour l'immeuble de bureaux « Trade », d'une superficie de 29 000 m2, situé à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Situé à 5 minutes de la gare centrale et à 15 minutes de l'aéroport, l'immeuble « Trade » est stratégiquement situé dans le centre-ville de Francfort.

Initialement construit en 2002 pour la Commerzbank, l'actif « Trade » a été acquis par le Groupe Fosun avec pour ambition de le restructurer et de l'adapter aux meilleurs standards du marché, et conforme à la stratégie ESG de PAREF qui vise à intégrer la question de la durabilité dans les phases de conception et de construction. Cet immeuble, dont la livraison est prévue courant 2025, sera géré par le Groupe PAREF pour le compte de la compagnie d'assurances Fidelidade. Il développera plus de 29 0000 m² de bureaux répondant aux exigences les plus élevées des utilisateurs finaux.

Le Groupe PAREF continue ainsi de renforcer son expertise dans la gestion de projets de restructuration et de développement d'actifs complexes et de grandes tailles. Il s'agit du deuxième actif de taille conséquente géré par les équipes, après l'immeuble « The Medelan » situé au centre de Milan en Italie. Grâce au soutien renouvelé du Groupe Fosun, actionnaire majoritaire, ce nouveau projet permet au Groupe PAREF d'accélérer le développement de son activité de gestion pour compte de tiers institutionnels.

« Le groupe FOSUN est très heureux de soutenir le groupe PAREF, un groupe immobilier à 360°, membre clé de l'écosystème Fosun avec une expertise avérée et la capacité de mener à bien de grands projets. L'actif "Trade" est un immeuble iconique à Francfort et nous sommes enthousiastes à l'idée de conduire ensemble sa renaissance. »

Elvis Liu Mingtao - Co-Président de Fosun Hive

« Le Groupe PAREF continue d'obtenir de nouveaux mandats afin de consolider sa stratégie globale à travers l'Europe en créant des revenus à long terme pour ses actionnaires. Nous sommes ravis de déployer notre expertise en gestion d'actifs, notamment pour des actifs d'envergure dans des villes centrales et dynamiques telles que Francfort. »

Antoine Castro - Directeur Général du Groupe PAREF

Agenda financier

17 février 2022 : résultats annuels 2021

A propos du Groupe PAREF

PAREF est une société foncière cotée sur Euronext, qui gère 2,4 Md€ d'actifs en Europe, pour le compte de tiers au travers de PAREF Gestion, société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management.

PAREF est une foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202.

Plus d'informations sur www.paref.com

A propos de Fosun

Fosun a été fondée en 1992. La mission de Fosun est de fournir des produits et services de haute qualité aux familles du monde entier dans les domaines de la santé, du bonheur, de la richesse et de la fabrication intelligente. Fosun International Limited est un groupe mondial de consommateurs axé sur l'innovation qui est coté au conseil principal de la Bourse de Hong Kong (code boursier : 00656.HK) depuis 2007, avec un actif total de 778,9 milliards de RMB (environ 120,6 milliards de dollars américains) au 30 juin 2021. Fosun International se classe n°459 sur la liste Forbes Global 2000 2021.

À propos de Fosun Hive

Fosun Hive est la branche mondiale de gestion de fonds du groupe Fosun avec des plateformes et des bureaux dans plus de 11 sites. C'est un gestionnaire de fonds de premier plan avec environ 12,5 milliards USD d'actifs sous gestion hors de Chine dans des secteurs tels que les bureaux, l'hôtellerie, le résidentiel et la logistique. En Chine, Fosun Hive gère plus de 3 800 milliards CNY (environ 58,7 milliards USD) d'actifs sous gestion

