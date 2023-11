03/11/2023 - 18:00

Grenadier Holdings Ltd franchit le seuil de 90% du capital et des droits de vote de Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), permettant la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

L'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a publié ce jour les résultats définitifs de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Grenadier Holdings Ltd sur les actions et les BSA 2015-1 de Paragon ID

(l'« Offre »), à la suite de la clôture de l'Offre, intervenue le 2 novembre 2023.

À l'issue de l'Offre, Grenadier Holdings Ltd, agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce avec GIML Investments 3 Limited, une société sœur, détient un total de 1 896 9471 actions et 3 488 550 droits de vote de Paragon ID, représentant 95,64% du capital et 95,04% des droits de vote de cette société2 .

Grenadier Holdings Ltd détient par ailleurs, directement et de concert, à l'issue de l'Offre, 151 000 BSA 2015-1 représentant 100% des BSA 2015-1 en circulation.

Fort de ce résultat, Grenadier Holdings Ltd formulera prochainement auprès de l'AMF une demande de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire portant sur la totalité des actions Paragon ID non apportées à l'Offre, conformément à ce qui avait été indiqué dans la note d'information relative à l'Offre.

Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 38,01 euros par action Paragon ID. Le cours de Bourse de Paragon ID a été suspendu dans l'attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

L'avis de résultat publié par l'AMF est disponible sur son site (www.amf-france.org).

Avertissement important

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation pour la vente de titres Paragon ID, dans un quelconque pays, y compris en France.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables, et de s'y conformer.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie plus de 900 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Grenadier Holdings (auparavant Paragon Group), un groupe d'investissement privé, présent dans plus de 30 pays avec un rayonnement mondial, réalisant un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros et fort de plus de 10 000 employés. Plus d'informations sur Grenadier-holdings.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

1 Incluant la détention par assimilation au titre des dispositions de l'article L. 233-9 I, 4° du Code de commerce portant sur 2 000 actions Paragon ID consistant en des promesses d'achat et de vente croisées conclues avec des actionnaires de Paragon ID bénéficiaires d'actions gratuites en phase de conservation, à des conditions cohérentes avec le prix d'offre (cf. notamment section 2.3.1 de la note d'information de l'initiateur).

2 Sur la base d'un capital composé de 1 983 403 actions représentant au plus 3 670 685 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.