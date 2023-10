25/10/2023 - 07:30

Résultats annuels 2022/23

Progression de +47% du chiffre d'affaires annuel

EBITDA ajusté de 14,7 M€ en hausse de +42% - Marge d'EBITDA ajusté : 7,7%

Résultat net positif : 0,2 M€

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023/24 en croissance de +22%

Offre publique d'achat simplifiée sur les actions Paragon ID

Offre ouverte du 21 septembre au 2 novembre 2023

Franchissement du seuil de 90% du capital et des droits de vote de Paragon ID par Grenadier Holdings Ltd., initiateur de l'Offre, depuis le 2 octobre 2023

Paragon ID (Euronext Paris – FR0013318813 – PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre de l'exercice 2022/23 clos le 30 juin 2023 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2023/24. Les comptes annuels 2022/23 consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 19 octobre 2023. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS Exercice 2021/22

(12 mois) Exercice 2022/23

(12 mois) Var. Chiffre d'affaires 130,8 191,9 +47% EBITDA ajusté1 10,3 14,7 +42% Marge d'EBITDA ajusté1 7,9% 7,7% Charges liées aux paiements en actions 0,1 0,0 Dotations aux amortissements et dépréciations 10,7 10,6 Résultat opérationnel courant -0,3 4,2 +4,5 M€ Autres produits et charges non courants 0,6 -0,3 Résultat opérationnel 0,2 3,8 Résultat financier -2,1 -3,4 Autres éléments & impôts -0,6 -0,6 Résultat net -2,5 0,2 +2,7 M€

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

La filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1er octobre 2021. Les sociétés Urban Things et Tracktio sont consolidées depuis le 1er juillet 2022. L'activité relative à l'acquisition des actifs d'Uwinloc est comptabilisée depuis le 1er janvier 2023.

Chiffre d'affaires annuel 2022/23 : 192 M€ en progression de +47% (+44% en organique)

À l'issue de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires consolidé de Paragon ID s'est établi à 192 M€, en progression totale de +47%, dont +44% en organique (croissance mesurée à périmètre et taux de change constants).

Cette progression soutenue est le résultat d'une croissance annuelle à deux chiffres sur toutes les divisions en 2022/23 : + 44% pour la division Transport & Smart Cities (36% de l'activité en 2022/23), +44% pour la division Traçabilité & Protection des marques (33% de l'activité en 2022/23), +14% pour la division Paiement (17% de l'activité en 2022/23) et +91% pour la division e-ID (14% de l'activité en 2022/23).

Pour plus de détails sur l'activité de Paragon ID en 2022/23, lire le communiqué de presse du 26 juillet 2023.

Progression de +42% de l'EBITDA ajusté[1] en 2022/23 – Marge d'EBITDA ajusté de 7,7%

A l'issue de l'exercice 2022/23, Paragon ID a réalisé un EBITDA ajusté2 de 14,7 M€, en progression de +42% par rapport à l'exercice 2021/22.

Dans un contexte de forte croissance de l'activité, le taux de marge brute s'est inscrit en léger recul d'un exercice à l'autre du fait (i) d'un mix activités moins favorable en 2022/23 qu'en 2021/22 lié à une part plus importante des ventes de produits (passeports, tickets, cartes de transports, tags) par rapport aux revenus de licences et revenus récurrents issus des plateformes, (ii) du poids des activités sous-traitées, et (iii) de la hausse des coûts des matières premières et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement dont la plupart sont répercutées sur les prix de vente aux clients,

En termes de charges opérationnelles, la progression soutenue de l'activité a en revanche permis une meilleure absorption des coûts fixes, et notamment des coûts de personnel en hausse limitée de +26%.

La marge d'EBITDA ajusté s'est établie à 7,7%, contre 7,9% un an plus tôt.

Après prise en compte de dotations nettes aux amortissements et dépréciations, quasi stables d'un exercice à l'autre, le résultat opérationnel courant est largement positif à 4,2 M€, contre une perte opérationnelle courante de -0,3 M€ un an plus tôt.

Le résultat financier, constitué des charges d'intérêts de la dette financière et de l'affacturage, s'accroit à -3,4 M€, contre -2,1 M€ en 2021/22, reflétant l'accroissement de la dette bancaire pour accompagner la politique de croissance externe, le financement du besoin en fonds de roulement ainsi que les effets de la hausse des taux d'intérêts.

Après comptabilisation d'une charge d'impôt de -0,6 M€, le résultat net s'établit à l'équilibre sur l'exercice, à 0,2 M€, contre une perte nette de -2,5 M€ en 2021/22.

Situation bilancielle au 30 juin 2023 à l'issue de l'exercice 2022/23

En M€ - Normes IFRS 30/06

2023 30/06

2022 En M€ - Normes IFRS 30/06

2023 30/06

2022 Actifs non courants 104,8 101,5 Capitaux propres 22,5 22,8 dont Goodwill 62,0 62,0 Dettes financières 44,6 40,7 Actifs courants 53,4 45,4 dont Emprunts bancaires 40,6 36,3 dont Créances clients 14,9 14,9 dont Découverts bancaires 4,1 4,4 dont Stocks 27,8 23,0 Trésorerie 6,3 14,2 Emprunts parties liées 26,7 25,8 Dettes locatives 5,9 6,1 Dettes fournisseurs 31,4 37,3 Autres passifs 33,4 28,3 TOTAL 164,5 161,0 TOTAL 164,5 161,0

Les actifs non courants, dont le goodwill, ont peu évolué au cours de l'exercice.

Les actifs courants s'inscrivent en progression, principalement lié à l'accroissement de stocks (+4,8 M€ d'un exercice à l'autre) lié aux achats de composants clés, notamment les puces électroniques nécessaires à la fabrication des inlays RFID, pour permettre les livraisons des commandes importantes de produits eID en polycarbonate qui ont débuté au 2nd semestre. Les créances clients ont été contenues en dépit de la forte croissance de l'activité (hausse limitée de +3,2 M€ des créances clients nettes de l'affacturage sans recours)

Au 30 juin 2023, la trésorerie disponible s'élevait à 6,3 M€, contre 7,4 M€ au 31 décembre 2022 et 14,2 M€ au 30 juin 2022.

Au passif, les capitaux propres s'établissaient à 22,5 M€ au 30 juin 2023.

Les dettes financières s'établissent à 44,6 M€ à l'issue de l'exercice 2022/23, contre 46,7 M€ à fin décembre 2022 et 40,7 M€ au 30 juin 2022. Au cours de l'exercice, le groupe a conclu un nouveau financement d'un montant de 10 M€ dans le cadre du dispositif PGE Résilience qui bénéficie de taux d'intérêts fixes avantageux au regard des conditions de marché, sans covenants financiers, et d'un amortissement jusqu'à 5 ans.

Les emprunts contractés auprès du Groupe Paragon s'établissent à 26,7 M€ à fin juin 2023, stables par rapport à l'exercice précédent. Ils restent constitués d'une dette obligataire simple de 10 M€, échéance septembre 2024, et d'avances de fonds de l'actionnaire de référence pour soutenir le développement dont 10,3 M€ d'emprunt in fine à échéance juin 2026.

Au 30 juin 2023, la dette financière nette de Paragon ID s'établissait 38,3M€ (excluant les emprunts contractés auprès du Groupe Paragon et hors dettes locatives).

Offre publique d'achat simplifiée sur les titres Paragon ID ouverte jusqu'au 2 novembre 2023 : Grenadier Holdings Ltd. détient, depuis le 2 octobre 2023, plus de 90% du capital et des droits de vote

Le 19 juin 2023, Grenadier Holdings Ltd., actionnaire majoritaire de Paragon ID a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire (« l'Offre ») au prix de 38,01 € par action. Ce prix correspond à l'actif net par action tel que ressortant des comptes sociaux de la Société au 30 juin 2022 et représente une prime de +25,1% par rapport à la moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de Bourse précédant l'Offre. Ce prix représente une prime de +35,8% par rapport au cours de clôture de la séance précédant l'annonce de l'Offre (au 16 juin 2023).

Le dépôt de l'Offre auprès de l'Autorité des marchés financiers a eu lieu le 13 juillet 2023. Le 20 septembre 2023, l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions et les BSA 2015-1 de la société Paragon ID. En conséquence, l'offre publique d'achat simplifiée est ouverte depuis le 21 septembre et sera close le 2 novembre 2023 inclus.

Le 3 octobre 2023, l'initiateur de l'Offre, Grenadier Holdings Ltd. a déclaré avoir franchi en hausse, de concert avec la société GIML Investments Ltd., le 2 octobre 2023, le seuil de 90% du capital de Paragon ID, et détenir de concert 90,28% du capital et 92,14% des droits de vote à cette date.

Grenadier Holdings Ltd. a d'ores et déjà fait part de son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions Paragon ID qu'elle ne détient pas dans l'hypothèse où elle détiendrait au moins 90% du capital et des droits de vote de la Société après l'Offre. Le retrait obligatoire se ferait moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre, soit 38,01 € par action en numéraire, et entraînerait la radiation de la société de la cote d'Euronext.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023/24 : 51,4 M€ en croissance de +22%

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2022/23

consolidé 2023/24

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 42,2 51,4 +22% +19%

L'activité relative à l'acquisition des actifs d'Uwinloc est comptabilisée depuis le 1er janvier 2023.

Au 1er trimestre 2023/24, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51,4 M€, en progression de +22%. A taux de change et périmètre constant, la croissance organique s'est établie à +19%.

Transport & Smart Cities a enregistré une croissance de +24% au 1er trimestre de l'exercice, avec une progression sur l'ensemble des zones géographiques, qui bénéficient dans leur ensemble de l'accroissement du traffic voyageurs dans les transports urbains.

Traçabilité & Protection des marques est en recul trimestriel de -6%, notamment en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Les activités dans la traçabilité des objets (Tags, IoT & RFID) demeurent freinées en raison des incertitudes économiques et des problèmes rencontrés dans les chaînes d'approvisionnement. La dynamique d'activité reste soutenue pour les étiquettes bagages à destination du secteur aérien.

La division Paiement affiche une activité stable sur le trimestre écoulé (-0,3%), fruit des ventes de cartes cadeaux, des modules RFID pour le paiement sans-contact, des revenus de licence d'AmaTech et des ventes de cartes de paiement métalliques sans contact dont la livraison va s'accélérer en 2023/24.

Continuant de bénéficier d'importantes livraisons de « Data Pages » (pages de données) pour les passeports et cartes d'identité consécutives aux commandes majeures reçues en fin d'année 2022, la division e-ID enregistre une croissance trimestrielle de +134%.

