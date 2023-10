25/10/2023 - 18:00

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel 2022/23 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023.

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paragon ID indique que les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2022/23 :

Déclaration de la personne physique assumant la responsabilité du rapport ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 juin 2023, intégrant le Rapport sur le gouvernement d'entreprise et la Déclaration de performance extra-financière ;

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2023 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au 30 juin 2023 ;

Comptes annuels sociaux au 30 juin 2023 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 30 juin 2023 ;

Informations relatives honoraires des commissaires aux comptes.

Ce rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de Paragon ID, Paragon-id.com, rubrique Investisseurs, onglet Rapports financiers.

