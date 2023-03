29/03/2023 - 07:40

Croissance de +59% du chiffre d'affaires semestriel, dont +50% en organique

Progression de +68% de l'EBITDA semestriel et marge d'EBITDA portée à 7,3%

Résultat opérationnel courant positif (+1,8 M€) et résultat net semestriel à l'équilibre

Confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires 2022/23 : supérieur à 170 M€, soit une croissance annuelle de 30%

Endettement financier net (hors dette d'affacturage) de 71,5 M€, dont 32,2 M€ d'emprunts auprès de Paragon Group

Complexification de l'environnement économique de nature à ralentir la croissance de quelques initiatives stratégiques

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre du 1er semestre de l'exercice 2022/23 (1er juillet 2022 - 31 décembre 2022), qui sera clos le 30 juin 2023. Ces comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 28 mars 2023 et ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS S1 2021/22

(6 mois) S1 2022/23

(6 mois) Var. Exercice 2021/22

(12 mois) Chiffre d'affaires 56,6 89,9 +59% 130,8 EBITDA1 3,9 6,6 +68% 10,5 Marge d'EBITDA1 6,9% 7,3% 8,0% Charges liées aux paiements en actions -0,0 - Dotations aux amortissements et dépréciations -4,7 -4,8 Résultat opérationnel courant -0,8 1,8 +2,6 M€ -0,3 Autres produits et charges non courants -0,7 -0,0 0,6 Résultat opérationnel -1,5 1,7 0,2 Résultat financier -1,0 -1,3 -2,1 Autres éléments & impôts 0,1 -0,6 -0,6 Résultat net -2,5 -0,1 +2,3 M€ -2,5

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

La filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1er octobre 2021. Les sociétés Urban Things et Tracktio sont consolidées depuis le 1er juillet 2022. L'activité relative à l'acquisition des actifs d'Uwinloc est comptabilisée à compter du 1er janvier 2023.

Activité record au 1er semestre 2022/23 : 89,9 M€ en progression de +59%

Au 1er semestre 2022/23, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 89,9 M€, en progression totale de +59%. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est établie à +50%. Ce niveau d'activité à mi-exercice représente d'ores et déjà 69% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du dernier exercice clos (130,8 M€ en 2021/22), positionnant le groupe en avance sur son plan de marche annuel.

Le semestre écoulé témoigne à la fois de la forte croissance des activités traditionnelles, avec des progressions semestrielles de plus de 50%, mais également du succès des dernières acquisitions et des initiatives stratégiques.

L'activité Transport & Smart Cities a enregistré une croissance semestrielle de +68%, tirant parti de l'accroissement des voyageurs dans les systèmes de transports amplifié par les gains de parts de marché de Paragon ID, en particulier aux États-Unis.

Pour la division Traçabilité & Protection des marques, le chiffre d'affaires a progressé de +51% au 1er semestre 2022/23, portée notamment par la très forte demande d'étiquettes bagages destinées au secteur aérien (supérieur au niveau d'activité avant la pandémie, de Security Label GmbH). Les offres de RTLS (Real Times Locating Systems - Systèmes de localisation en temps réel) et les étiquettes RFID dans le secteur du Retail aux Etats-Unis ont également alimenté la croissance de cette activité.

Dans le Paiement, la croissance semestrielle a été de +22%, marquée par une accélération en fin d'année civile qui a bénéficié des commandes pour les cartes cadeaux et cartes de fidélité, notamment au Royaume-Uni. La commercialisation des cartes de paiement métalliques sans contact fabriquées en propre a débuté au 1er semestre et contribuera plus significativement à la croissance au 2nd semestre.

En e-ID, le groupe enregistre une forte croissance organique de +173% au 1er semestre, avec une forte demande de passeports traditionnels à couverture électronique. Les commandes records reçues pour les nouvelles solutions en polycarbonate pour passeports et cartes d'identité, représentant plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus au cours des prochains exercices, vont contribuer à accroître le chiffre d'affaires de cette activité au 2nd semestre 2022/23.

Progression de +68% de l'EBITDA[1] au 1er semestre 2022/23 et amélioration de +40 points de base de la marge d'EBITDA

Au 1er semestre 2022/23, Paragon ID a réalisé un EBITDA2 de 6,6 M€, en progression de +68% par rapport au 1er semestre 2021/22.

Dans un contexte de forte croissance de l'activité, le taux de marge brute s'est inscrit en léger recul du fait (i) de la hausse des coûts des matières premières et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement dont une partie est répercutée sur les prix de vente aux clients, (ii) d'un mix activités défavorable principalement lié au poids des activités sous-traitées.

En termes de charges opérationnelles, la progression soutenue de l'activité a en revanche permis une meilleure absorption des coûts fixes, et notamment des coûts de personnel.

La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 7,3%, contre 6,9% un an plus tôt, en amélioration de +40 points de base.

Après prise en compte de dotations nettes aux amortissements et dépréciations quasi stables d'un semestre à l'autre, le résultat opérationnel courant semestriel est largement positif à 1,8 M€, contre une perte opérationnelle courante de -0,8 M€ un an plus tôt.

Le résultat financier, constitué des charges d'intérêts de la dette financière et de l'affacturage, s'accroit à -1,3 M€, contre -1,0 M€ au 1er semestre 2021/22, reflétant l'accroissement de la dette bancaire pour accompagner la politique de croissance externe, le financement du besoin en fonds de roulement ainsi que les effets de la hausse des taux d'intérêts.

Après comptabilisation d'une charge d'impôt de -0,6 M€, le résultat net s'établit quasiment à l'équilibre sur le semestre écoulé, à -0,1 M€, contre une perte nette de -2,5 M€ à l'issue du 1er semestre 2021/22.

Situation bilancielle au 31 décembre 2022

En M€ - Normes IFRS 31/12

2022 30/06

2022 En M€ - Normes IFRS 31/12

2022 30/06

2022 Actifs non courants 101,0 101,5 Capitaux propres 21,4 22,8 dont Goodwill 61,1 62,0 Dettes financières 46,7 40,7 Actifs courants 61,0 45,4 dont Emprunts bancaires 42,6 36,3 dont Créances clients 17,2 14,9 dont Découverts bancaires 4,0 4,4 dont Stocks 30,4 23,0 Trésorerie 7,4 14,2 Emprunts parties liées 32,2 25,8 Dettes locatives 5,2 6,1 Dettes fournisseurs 35,3 37,3 Autres passifs 28,6 28,3 TOTAL 169,4 161,0 TOTAL 169,4 161,0

Accroissement des stocks pour faire face à la forte croissance de l'activité et augmentation de l'endettement à fin décembre 2022

Les actifs non courants, dont le goodwill, ont peu évolué sur le semestre, marqué par l'unique acquisition de la société espagnole de géolocalisation Tracktio.

Les actifs courants s'inscrivent en nette progression, avec des créances clients, nettes de l'affacturage sans recours, en hausse contenue de +2,3 M€ en dépit de la forte croissance de l'activité.

Les stocks se sont accrus plus significativement, passant de 23,0 M€ à 30,4 M€, reflétant les achats anticipés de composants clés, notamment les puces électroniques nécessaires à la fabrication des inlays RFID, pour permettre les premières livraisons au 2nd semestre des commandes importantes de produits eID en polycarbonate reçues en fin d'année civile.

La trésorerie disponible s'élevait à 7,4 M€ au 31 décembre 2022, contre 14,2 M€ au 30 juin 2022. Cette évolution (-6,8 M€) est à mettre en regard de celle des stocks sur la même période (+7,4 M€).

Au passif, les capitaux propres s'établissaient à 21,4 M€ au 31 décembre 2022.

Les dettes financières ont été portées à 46,7 M€, alors que le groupe a conclu en fin de semestre, auprès du pool bancaire de son principal actionnaire, un nouveau financement d'un montant de 10 M€ dans le cadre du dispositif PGE Résilience qui bénéficie de taux d'intérêts fixes avantageux au regard des conditions de marché, sans covenants financiers, et d'un amortissement jusqu'à 5 ans.

Les emprunts contractés auprès du Groupe Paragon s'établissent à 32,2 M€ fin décembre 2022, avec la mise en place d'un nouveau prêt de 6 M€ au cours du semestre afin de soutenir la croissance de Paragon ID. Ils sont constitués d'une dette obligataire simple de 10 M€, échéance septembre 2024, et d'avances de fonds de l'actionnaire de référence pour soutenir le développement dont 10,3 M€ d'emprunt in fine à échéance juin 2026.

Au 31 décembre 2022, la dette financière nette de Paragon ID s'établissait 39,3M€ (excluant les emprunts contractés auprès du Groupe Paragon et hors dettes locatives). Les augmentations répétées des taux d'intérêt, dans tous les pays dans lesquels Paragon ID opère, vont contribuer à accroître le coût de l'endettement de l'entreprise. Dans ce contexte, Paragon Group a confirmé son soutien financier à Paragon ID.

Plus de 170 M€ de chiffre d'affaires visé en 2022/23, soit une croissance annuelle supérieure à 30%

Au regard de la forte croissance de l'activité délivrée au 1er semestre, de la prise de commandes soutenue depuis le début de l'année 2023 et de l'amélioration progressive et régulière de la chaîne d'approvisionnement (matières premières et composants), le Groupe réaffirme son objectif de délivrer une croissance soutenue de son activité en 2022/23.

Paragon ID anticipe une croissance supérieure à +30% sur l'exercice 2022/23 (contre +10% initialement visé, objectif porté à +20% fin octobre 2022 puis à +30% fin janvier 2023).

Cette progression porterait le chiffre d'affaires annuel 2022/23 à plus de 170 M€ (vs. 130,8 M€ en 2021/22).

Au 2nd semestre 2022/23, le Groupe bénéficiera notamment pour son activité e-ID des premières livraisons des commandes records reçues en fin d'année pour les nouvelles solutions en polycarbonate. Pour rappel, ces commandes de « Data Pages » (pages de données) pour les passeports et cartes d'identité représenteront plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus à comptabiliser au cours des prochains exercices.

Environnement & Perspectives

La croissance soutenue de l'activité attendue au 2nd semestre de l'exercice 2022/23 va se traduire par une forte augmentation associée du besoin en fonds de roulement de la société et une hausse de son endettement financier. L'accroissement de la charge d'intérêt pourrait ainsi compromettre la capacité de la société à réaliser un résultat net positif. Le conseil d'administration de Paragon ID entend explorer différentes alternatives afin de financer la croissance élevée et la variation du BFR de l'entreprise,

y compris la levée de fonds propres.

L'augmentation des taux d'intérêt, l'environnement économique inflationniste et le contexte géopolitique ont ralenti les investissements et la croissance dans un certain nombre de marchés ciblés par les initiatives stratégiques de Paragon ID. Notamment, l'adoption de la technologie RFID sur le marché de l'IoT dans le secteur du Retail aux États-Unis se situe à environ 50% du taux de croissance prévu et les investissements dans les plateformes numériques dans les systèmes de transport en commun sont en deçà des attentes sur l'exercice en cours. Malgré la persistance de ces vents contraires à court terme, Paragon ID est convaincu du succès de sa stratégie.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« Les résultats du 1er semestre 2022/23 sont très solides en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA.

Ils sont un fier témoignage du travail et de l'implication des collaborateurs de Paragon ID. Nous connaissons une dynamique commerciale suffisante pour continuer à développer fortement nos activités à court et moyen terme. Cependant, il faut souligner que le contexte inflationniste et les augmentations des taux d'intérêt pénalisent nos cash-flows. Ces mêmes pressions, ressenties par nos clients à travers le monde, ont freiné l'adoption d'un certain nombre de nos offres, notamment celles liées à nos initiatives stratégiques (IoT dans le secteur du Retail, plateformes de systèmes de localisation en temps réel – RTLS –, systèmes de billetterie mobile numérique, cartes de paiement en métal). Nous entendons demeurer vigilants quant à notre capacité à poursuivre le développement de toutes ces initiatives stratégiques dans un environnement économique exigeant et en évolution rapide. »

Eligibilité des actions Paragon ID au dispositif PEA PME-ETI

Paragon ID annonce respecter les critères d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) et au PEA PME-ETI précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier.

En conséquence, les actions Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) peuvent pleinement être intégrées au sein des PEA et des PEA PME-ETI, pour les titulaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Agenda financier 2022-2023

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022/23 Mercredi 26 avril 2023 Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022/23 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats annuels 2022/23 Mercredi 25 octobre 2023 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023/24

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

