Activité record au 1er semestre 2022/23 : 89,9 M€ en progression de +59%

Croissance organique de +50% incluant un effet post-Covid

Succès des dernières acquisitions et des initiatives stratégiques

Nouveau relèvement de l'objectif de croissance annuelle : +30% visé en 2022/23

Contre un objectif initial de +10%, relevé à +20% fin octobre

170 M€ de chiffre d'affaires désormais visé en 2022/23, contre 130,8 M€ en 2021/22

Nouvelles commandes de produits eID en polycarbonate représentant plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires au cours des deux prochaines années

Commandes majeures de « Data Pages » (pages de données) en polycarbonate pour les passeports et cartes d'identité électroniques

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 2ème trimestre de l'exercice 2022/23 (1er octobre 2022 - 31 décembre 2022).

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2021/22

consolidé 2022/23

consolidé Variation Variation à périmètre

et change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 25,7 42,2 +65% +51% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 31,1 47,7 +54% +50% Chiffre d'affaires 1er semestre 56,6 89,9 +59% +50%

La filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1er octobre 2021. Les sociétés Urban Things et Tracktio sont consolidées depuis le 1er juillet 2022. L'activité relative à l'acquisition des actifs d'Uwinloc est comptabilisée à compter du 1er janvier 2023.

Chiffre d'affaires record de 89,9 M€ au 1er semestre 2022/23, en croissance de +59%

Au 2ème trimestre de son exercice 2022/23 (qui sera clos le 30 juin 2023), Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 47,7 M€ en forte progression de +54%. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique trimestrielle s'est établie à +50%.

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022/23 s'inscrit en augmentation séquentielle de +13% par rapport à celui du 1er trimestre (+5,5 M€), au cours duquel le groupe avait dépassé pour la première fois, le seuil des 40 M€ d'activité sur un seul trimestre.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2022/23, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 89,9 M€, en progression totale de +59%, dont +50% à périmètre et taux de change constants.

Ce niveau d'activité à mi-exercice représente d'ores et déjà 69% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du dernier exercice clos (130,8 M€ en 2021/22), positionnant le groupe en avance sur son plan de marche annuel.

Des progressions semestrielles de plus de 50% sur les activités traditionnelles

Transport & Smart Cities (36% de l'activité du 1er semestre 2022/23) a enregistré une croissance de +68% au 1er semestre 2022/23, marqué par un chiffre d'affaires en augmentation continue sur chaque trimestre (15,7 M€ de chiffre d'affaires au 1er trimestre puis 16,3 M€ au 2ème trimestre). Dans le sillage du dernier exercice, l'accroissement continu des voyageurs dans les systèmes de transports dans toutes les régions du monde est amplifié par les gains de parts de marché de Paragon ID, en particulier aux États-Unis.

Parallèlement, le Groupe continue d'investir dans ses plateformes de billetterie mobile numérique et ses offres MaaS (Mobility as a Service - Mobilité en tant que Services), permettant de générer de nouvelles sources de revenus récurrents.

Traçabilité & Protection des marques (34% de l'activité du 1er semestre 2022/23) affiche une progression de +51% au 1er semestre 2022/23. La croissance de la division est notamment portée par le développement de l'activité de Security Label GmbH qui connaît une très forte demande pour ses étiquettes bagages destinées au secteur aérien. Cette société enregistre ainsi un niveau d'activité semestriel record, bien supérieur au niveau d'activité qu'elle réalisait avant la pandémie.

Le développement des offres de RTLS (Real Times Locating Systems - Systèmes de localisation en temps réel), domaine dans lequel Paragon ID vient d'annoncer l'acquisition des actifs d'Uwinloc (lire le communiqué de presse du 4 janvier 2023), et le déploiement des étiquettes et tags RFID dans le secteur du Retail aux Etats-Unis alimentent également la croissance de cette activité.

Dans l'univers du Paiement (18% de l'activité du 1er semestre 2022/23), Paragon ID réalise une croissance semestrielle soutenue de +22%, en accélération au 2ème trimestre (+13% de croissance au 1er trimestre et +29% au 2ème trimestre). La fin de l'année civile est traditionnellement une période qui bénéficie des commandes pour les cartes cadeaux et cartes de fidélité pour de nombreuses enseignes clientes de Paragon ID, notamment au Royaume-Uni.

L'activité de la division est aussi portée par les ventes de modules RFID pour le paiement sans contact et les revenus de licence d'AmaTech en croissance continue. Enfin, la commercialisation des cartes de paiement métalliques sans contact fabriquées en propre ont débuté au cours du 1er semestre et contribueront plus significativement à la croissance de la division au 2nd semestre.

En e-ID (12% de l'activité du 1er semestre 2022/23), la croissance est demeurée très forte tout au long de la période, avec un chiffre d'affaires en progression de +173% au 1er semestre, croissance exclusivement organique. La demande pour des passeports traditionnels à couverture électronique demeure soutenue pour faire face à la reprise des voyages internationaux, tandis que les nouvelles solutions en polycarbonate pour passeports et cartes d'identité rencontrent un fort succès auprès des donneurs d'ordres.

L'activité de la division devrait demeurer très soutenue au cours des prochains mois sous l'effet des commandes reçues (lire ci-après).

Commandes records en eID grâce aux nouveaux produits en polycarbonate

Paragon ID a reçu la confirmation de commandes importantes pour sa nouvelle gamme de produits eID en polycarbonate. Ces commandes majeures vont contribuer à accroître le chiffre d'affaires de cette activité au 2nd semestre 2022/23 et généreront plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus au cours des prochains exercices.

La division eID de Paragon ID propose une large gamme d'inlays RFID qui offre la possibilité aux imprimeries nationales de réaliser des passeports électroniques et biométriques, des cartes d'identité et autres documents sécurisés.

Les nouveaux produits eID de Paragon ID s'appuient sur une expertise propriétaire en polycarbonate, permettant de proposer des inlays pour réaliser la « Data Page » (page de données) de passeport la plus fine du monde et répondant parfaitement aux exigences des clients en matière d'identité électronique. Les inlays RFID intègrent des produits à base de polycarbonate dotés d'une structure formée de multiples couches. Ils offrent des éléments de fixation et de sécurité uniques sur le marché et permettent de répondre à toutes les normes et exigences en matière de température, d'épaisseur, de durabilité et de sécurité pour les passeports.

Chaque année, Paragon ID livre des millions d'inlays auprès des leaders mondiaux de la sécurité numérique et des imprimeries fiduciaires nationales des États, parmi lesquels les références les plus prestigieuses de l'industrie. Grâce à ses trois sites industriels sécurisés et certifiés, situés en France, aux États-Unis et en Roumanie, Paragon ID peut assurer un approvisionnement continu de ses clients mondiaux.

Obtention d'un nouveau financement bancaire de 10 M€ dans le cadre du dispositif PGE Résilience

Paragon ID a conclu auprès de son pool bancaire un nouveau contrat de financement non dilutif pour un montant de 10 M€ dans le cadre du dispositif PGE Résilience. Ce prêt garanti par l'État, baptisé Résilience et qui s'inscrit dans le cadre du plan de résilience économique et sociale du Gouvernement français, vise à soutenir les entreprises pénalisées économiquement par la guerre en Ukraine (impact dans la fourniture des puces électroniques entrant dans la composition des technologies RFID).

Ce financement bancaire pour une durée de 1 an pourra faire l'objet d'un amortissement jusqu'à 5 ans. Il bénéficie de taux d'intérêts fixes avantageux au regard des conditions de marché, sans covenants financiers.

Il dote le Groupe de moyens financiers additionnels permettant de soutenir les investissements en fonds de roulement, notamment afin de constituer des stocks de puces et autres composants pour assurer la croissance des activités.

Nouveau relèvement de l'objectif de chiffre d'affaires annuel : 170 M€ désormais visés en 2022/23, soit une croissance annuelle supérieure à 30%

Au regard de la forte croissance de l'activité délivrée au 1er semestre, de la prise de commandes soutenue au cours des dernières semaines et de l'amélioration progressive et régulière de la chaîne d'approvisionnement (matières premières et composants), le Groupe annonce qu'il relève, pour la deuxième fois de l'exercice, son objectif annuel de croissance.

Paragon ID se fixe désormais de réaliser une croissance supérieure à +30% (contre +10% initialement porté à +20% fin octobre). Cette progression porterait le chiffre d'affaires annuel 2022/23 à plus de 170 M€ (vs. 130,8 M€ en 2021/22).

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

" La croissance sur l'ensemble de nos activités au 1er semestre s'inscrit au-delà des attentes.

Cette performance est liée au retour à la normale de nos activités traditionnelles, sur lesquelles nous avons continué de gagner des parts de marché pendant la pandémie, et à la contribution croissante des nouvelles activités, issues des investissements réalisés au cours des dernières années (étiquettes RFID pour le secteur aérien, tags RFID pour le secteur du retail, solutions de localisation en temps réel, mobilité dématérialisée, cartes de paiement sans contact en métal, etc.).

Nous avons toutes les raisons de croire que la dynamique actuelle peut être maintenue dans un avenir prévisible et nous continuons, par conséquent, à aspirer à doubler la taille de l'entreprise tous les trois ans."

Agenda financier 2022-2023

Résultats semestriels 2022/23 Mercredi 29 mars 2023 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022/23 Mercredi 26 avril 2023 Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022/23 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats annuels 2022/23 Mercredi 25 octobre 2023 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023/24

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

