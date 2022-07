26/07/2022 - 07:30

Très forte activité commerciale au 4 ème trimestre 2021/22 : +68%

Croissance organique annuelle de +37%

Progression soutenue à deux chiffres de l'ensemble des divisions en 2021/22

Poursuite avec succès des initiatives stratégiques : plateformes de billetterie numérique et de billettique compte client, étiquettes RFID UHF pour l'IoT, plateformes RTLS et cartes de paiement en métal fabriquées en propre

Bonne performance des acquisitions de l'exercice (Security Label et EDM)

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 4ème trimestre de l'exercice 2021/22 (1er avril 2022 - 30 juin 2022).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2019/20

consolidé 2020/21

consolidé 2021/22

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 26,8 19,3 25,7 +34% +21% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 29,5 21,4 31,1 +45% +31% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 29,0 19,6 34,6 +76% +57% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 22,7 23,7 39,7 +68% +38% Chiffre d'affaires 12 mois 108,0 83,9 130,8 +56% +37%

La société airweb est consolidée depuis le 1er novembre 2020. La société Apitrak est consolidée depuis le 1er juin 2021. La société Security Label est consolidée depuis le 1er juillet 2021. La nouvelle filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1er octobre 2021. La société Urban Things est consolidée depuis le 1er juillet 2022 (sur le prochain exercice 2022/23).

Une activité commerciale soutenue au 4ème trimestre 2021/22

Au 4ème trimestre de son exercice 2021/22, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 39,7 M€ en progression soutenue de +68% par rapport au 4ème trimestre 2020/21. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique s'est établie à +38%.

La performance du 4ème trimestre est ressortie au-delà des attentes. La fin des grèves dans les usines de papier finlandaises, la détente des chaînes d'approvisionnement et l'amélioration de la disponibilité et des conditions de transport ont contribué à une forte activité commerciale tout au long du trimestre.

Paragon ID a continué de bénéficier de l'augmentation de ses prix de vente, visant à compenser partiellement l'augmentation des prix des matières premières et des composants. L'effet prix estimé a contribué pour environ 2,0 M€ à la croissance du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/22 (rappel : +1,5 M€ au 3ème trimestre).

Toutes les divisions ont affiché une croissance soutenue au cours du dernière trimestre de l'exercice, avec notamment une accélération des activités Transport & Smart Cities (+95% au 4ème trimestre vs. +75% sur 9 mois) en particulier grâce à d'importantes commandes aux Etats-Unis et au bon redémarrage de la nouvelle filiale américaine EDM Technology Inc. L'activité Paiement (+39% au 4ème trimestre vs. +16% sur 9 mois) avec une belle croissance de Thames (société acquise en 2019) et d'AmaTech qui a bénéficié comme escompté de grosses commandes de modules RFID au 4ème trimestre.

Dépassement de l'objectif de chiffre d'affaires annuel 2021/22

Fort de cette bonne fin d'exercice, Paragon ID a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 130,8 M€ en 2021/22, en croissance de +56% et de +37% à périmètre et changes constants.

Ce chiffre d'affaires marque ainsi un niveau d'activité record, significativement supérieur à l'objectif initial d'une croissance à deux chiffres puis de l'objectif relevé à plus de 120 M€ fixé fin avril.

La contribution des acquisitions réalisées au cours de l'année civile 2021 (Apitrak, Security Label GmbH et EDM Technology Inc.) s'est établie à 15,7 M€ en année pleine.

Solide croissance à deux chiffres de toutes les divisions en 2021/22

L'exercice 2021/22 a été marqué par un fort rebond de l'activité commerciale pour la division Transport & Smart Cities (37% du chiffre d'affaires 2021/22), avec un retour des voyageurs dans les systèmes de transport et une reprise de commandes soutenues de la part des opérateurs afin de reconstituer leurs stocks (tickets, cartes). Le chiffre d'affaires de la division s'est établi à 48,6 M€, en progression annuelle de +81%. La croissance organique de la division s'est établie à +67% sur l'exercice, illustrant les gains de parts de marché opérés par Paragon ID post pandémie. La dernière société acquise, EDM Technology Inc. aux Etats-Unis, a largement performé avec des niveaux d'activités atteints en fin d'exercice conformes à ceux qui prévalaient avant la crise.

Initiatives stratégiques pour la division Transport & Smart Cities : plateformes numériques de billetterie mobile et d'"Account-Based-Ticketing" (billettique associée à un compte client)

L'exercice 2021/22 a été marqué par la poursuite de la croissance des activités récurrentes de billetterie mobile d'airweb et d'"Account-Based-Ticketing" (billettique associée à un compte client) de Paragon ID, avec de nombreux nouveaux déploiements de ces offres Mobility as a Service (MaaS – Mobilité en tant que Services). La croissance dans ce domaine va s'accélérer en 2022/23 avec l'acquisition récente de la société Urban Things au Royaume-Uni.

La division Traçabilité & Protection des marques (34% du chiffre d'affaires 2021/22) a réalisé un chiffre d'affaires de 44,3 M€ en 2021/22, en croissance de +61% (+27% à périmètre et change constants). L'acquisition de Security Label GmbH, leader européen des étiquettes à bagages et autres équipements pour le secteur de l'aérien, en début d'exercice 2021/22 a contribué à la solide croissance de la division. Le chiffre d'affaires de Security Label au 4ème trimestre a atteint un niveau d'activité supérieur à celui d'avant la crise sanitaire alors que le trafic aérien reste inférieur à ses niveaux de 2019.

Initiatives stratégiques pour la division Traçabilité & Protection des marques (1/2) : déploiement des étiquettes RFID UHF pour l'IoT dans le Retail

L'exercice écoulé été marqué par le démarrage des ventes des tags et étiquettes RFID à des clients aux Etats-Unis et dans d'autres pays, où de grandes enseignes du secteur du Retail déploient massivement cette technologie dans le cadre de leurs déploiements dans l'IoT (Internet of Things – Internet des objets). Cette activité devrait générer une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10 M€ sur l'exercice 2022/23.

Initiatives stratégiques pour la division Traçabilité & Protection des marques (2/2) : plateformes RTLS (Real Times Locating Systems - Systèmes de localisation en temps réel)

Paragon ID a lancé son activité RTLS en 2018 avec l'acquisition de la société RFID Discovery au Royaume-Uni, partenaire du National Health Service (NHS) pour la fourniture d'un suivi en temps réel des équipements dans les hôpitaux. Cette activité s'est considérablement développée au cours des deux dernières années. L'acquisition de la start-up française Apitrak en mai 2021 a accéléré le développement de solutions RTLS dans le cloud, facilitant le développement international d'une offre en mode SaaS (Software as a Service), pour des entreprises industrielles ainsi que le secteur médical, source croissante de revenus récurrents pour le Groupe pour les années à venir.

La division Paiement (22% du chiffre d'affaires 2021/22) a connu une nette accélération de son activité au 2nd semestre de l'exercice (+34% vs. +9% au 1er semestre), portée par la solide performance d'Amatech avec d'importantes commandes de modules RFID pour le paiement sans contact. Le chiffre d'affaires annuel de la division s'est ainsi établi à 28,7 M€ en 2021/22, en progression de +22% (variation identique à périmètre et changes constants). Thames Card a continué à prendre des parts de marché sur son activité traditionnelle de cartes cadeaux et cartes de fidélité.

Initiatives stratégiques pour la division Paiement : développement des cartes de paiement en métal fabriquées en propre

AmaTech a inventé une technologie propriétaire qui permet de réaliser des paiements sans contact à partir d'une carte de paiement métallique (en surmontant le blocage des champs électromagnétiques par le corps métallique de la carte). Cette technologie a été licenciée avec succès à la plupart des plus grands fabricants de cartes de paiement dans le monde, créant ainsi des revenus de redevances récurrents. Tout au long de 2020/21, les équipes d'AmaTech et de Thames Card ont travaillé à la production des premières cartes de paiement métalliques sans contact fabriquées en propre par Paragon ID. Ces cartes ont obtenu toutes les certifications et les premiers revenus de cette nouvelle activité débuteront au 1er semestre de l'exercice 2022/23.

Portée par la réouverture des frontières et la reprise des voyages internationaux, les ventes de la division

e-ID (7% du chiffre d'affaires 2021/22) se sont élevées à 9,3 M€, en progression de +53% en 2021/22 (variation identique à périmètre et changes constants). La forte demande de passeports des clients, associée aux importantes commandes pour les nouveaux produits en polycarbonate de Paragon ID devrait continuer de stimuler la croissance en 2022/23.

Perspectives 2022/23 : poursuite d'une croissance soutenue

Tout en restant particulièrement vigilant au contexte économique (prix des matières premières, crise des composants, conditions d'approvisionnement et de transport), Paragon ID entend continuer de délivrer une croissance soutenue de son activité en 2022/23 et se fixe de réaliser une nouvelle année de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

Clem Garvey, Directeur générale de Paragon ID, déclare :

« Le travail exceptionnel réalisé par les équipes de Paragon ID au cours des deux dernières années place le Groupe dans une position très favorable pour continuer de réaliser une forte croissance organique en 2022/23. Celle-ci sera issue de la poursuite du rebond de nos activités traditionnelles, des investissements réalisés dans le cadre des nombreuses initiatives stratégiques réalisées ces dernières années et de nos acquisitions.

Je crois que nous pouvons désormais légitimement aspirer à doubler la taille de l'entreprise tous les trois ans. »

