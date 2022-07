19/07/2022 - 07:30

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, est heureux d'annoncer l'acquisition de 100% du capital de la société de Tracktio, fournisseur espagnol de solutions de suivi d'équipements (asset tracking) et de systèmes de localisation en temps réel (RTLS - Real Times Locating Systems) dédiés aux entreprises opérant dans des environnements hostiles ou hauts risques.

Tracktio, expert en solutions de suivi des actifs et des équipements

Basé à Barcelone en Espagne, Tracktio a pour mission d'améliorer la sécurité et la productivité des entreprises opérant dans des environnements hostiles tels que le BTP, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, etc. Leur suite logicielle, TrackSphereTM, fournit des solutions opérationnelles intelligentes pour des applications comme le suivi des flux d'équipements, des analyses de géolocalisation, des inventaires en temps réel ou la supervision du personnel à des fins de sécurité et de productivité.

TrackSphereTM intègre les principales technologies de suivi et fournit une API (Application Programming Interface - Interface de Programmation d'Application) complète pour une intégration facile avec les logiciels ERP ou de pilotages de la production (MES, WMS, GIS, etc.) des entreprises. Les partenaires et les clients peuvent également développer leurs propres rapports et tableaux de bord en exploitant l'API

de TrackSphereTM.

Traktio est présent dans plus de 20 pays, en direct ou par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires.

Une complémentarité parfaite avec l'offre de systèmes de localisation en temps réel RFiD Discovery

En 2018, Paragon ID a investi dans RFiD Discovery, une plateforme IoT de géolocalisation "multi-technologies" permettant de localiser des équipements, des objets et des personnes en utilisant diverses technologies telles que la RFID active et passive, le WI-FI, le GPS et le BLE. Afin de proposer une offre encore plus complète, en mode SaaS (Software as a Service) et sur le Cloud, Paragon ID a fait l'acquisition d'Apitrak en France

en 2021.

La plateforme de Paragon ID a déjà été adoptée dans des environnements industriels et médicaux, notamment par plus de 100 hôpitaux ainsi que par de nombreuses entreprises industrielles et de logistique, tant au Royaume-Uni qu'en France. La solution RFiD Discovery a récemment été mise en avant grâce à l'un de ses clients, le Groupement Hospitalier de Plymouth (University Hospitals Plymouth NHS Trust), qui a remporté le prestigieux prix du RFID Journal pour la meilleure mise en œuvre d'une solution RFID dans le secteur de la santé.

L'acquisition de Tracktio va permettre à Paragon ID d'étendre ses solutions à d'autres technologies telles que le GPS, LoRa, l'UWB, Quuppa et l'identification optique, et de renforcer son offre auprès des secteurs de l'industrie, de l'exploitation minières et de la logistique. En outre, la plateforme logicielle TrackSphereTM, conçue pour être paramétrable et personnalisable sous marque blanche, configurable sans code et extensible par API, est idéale pour être commercialisée par le biais du réseau de partenaires de Paragon ID.

Les deux sociétés travailleront en étroite collaboration pour combiner leurs expertises et ainsi créer une plateforme complète de géolocalisation capable d'intégrer toutes les technologies disponibles afin de fournir les solutions les mieux adaptées aux diverses applications, environnements et exigences des clients.

Clem Garvey, Président - Directeur général de Paragon ID, déclare :

"L'acquisition de Tracktio va contribuer à étendre notre expertise dans les solutions de localisation en temps réel et renforcer notre offre pour les environnements industriels. Elle améliorera également notre capacité à mieux accompagner notre réseau croissant de partenaires mondiaux. De plus, Tracktio aura la charge du développement de la base de clients de RFiD Discovery sur les marchés hispanophones, y compris en Amérique du Sud, ainsi que de la fourniture d'un support clients de première ligne pour nos solutions dans ces régions. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Tracktio dans la famille Paragon ID.

Fran Pinyol, cofondateurs et Président - Directeur général de Tracktio commente :

"Rejoindre l'équipe de Paragon ID est un nouveau virage passionnant pour les clients et les partenaires de Tracktio, ainsi que pour tous nos collaborateurs. La notoriété de Paragon ID, leur couverture mondiale, leur portefeuille complet d'offres et leur structure globale d'accompagnement des clients ont été des facteurs décisifs dans notre décision de rejoindre Paragon ID. Il est évident que nos deux entreprises sont parfaitement complémentaires."

À propos de Tracktio

Tracktio est une entreprise technologique, dont le siège social est à Barcelone, en Espagne. Fondée en 2015, Tracktio est un fournisseur de solutions uniques qui permettent aux organisations de suivre leurs équipements, leurs processus opérationnels et leur personnel.

Pour plus d'informations sur Tracktio, visitez Tracktio.com.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

