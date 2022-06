28/06/2022 - 17:40

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, est heureux d'annoncer l'acquisition de 100% du capital de la société UrbanThings, fournisseur de solutions digitales pour les transports en commun, basée au Royaume-Uni.

UrbanThings édite des tickets de transport numériques et fournit des informations digitales de mobilité dédiées aux utilisateurs, et propose également des solutions de paiements et d'analyse aux opérateurs de transport en commun outre-manche.

UrbanThings, l'un des principaux fournisseurs de solutions digitales de mobilité et de billetterie pour les opérateurs de transport en commun britanniques

Basé à Londres, UrbanThings est un éditeur de logiciel ayant développé l'une des principales applications digitales de transport en commun du Royaume-Uni, baptisée Bus Checker. Lancée en 2012, cette plateforme fournit des informations (horaires, trajets, etc.) en temps réel aux passagers des bus. Elle est l'une des principales applications de mobilité au Royaume-Uni avec plus de 2 millions de téléchargements.

La société a développé une plateforme centrale permettant de proposer une offre mobile et web de billettique et d'analyser les données pour les transmettre aux opérateurs de transport en commun. Cette plateforme permet aux usagers de planifier et payer leurs trajets, tout en ayant accès à différents modules tels que le suivi des véhicules, l'analyse des trajets (origine-destination). Elle permet par ailleurs de partager les revenus entre les différents opérateurs.

Transport for London, Thameslink, Transport for Wales (TrawsCymru), Newport Bus ou encore Ipswich Buses comptent parmi les clients de UrbanThings.

Une offre complémentaire à celle de Paragon ID et un renforcement de la présence du Groupe sur le marché des transports en commun au Royaume-Uni

Paragon ID est un leader mondial dans la fourniture de solutions de billetterie intelligente. Au cours des dernières années, l'offre de la société a été étendue aux solutions de billetterie mobile et web par le biais de sa filiale française, airweb. Paragon ID et airweb ont récemment lancé Open ABT , la plate-forme intégrée de billetterie intelligente la plus complète du marché, incluant notamment le paiement par le protocole EMV (Europay Mastercard Visa).

Les plateformes d'UrbanThings et d'Open ABT sont parfaitement complémentaires : UrbanThings s'est d'abord concentré sur l'information aux voyageurs, tandis qu'airweb s'est spécialisé sur les solutions de billetterie mobile et web, avec plus de 80 déploiements en France et à travers le monde. L'acquisition d'UrbanThings va considérablement renforcer la solution intégrée Open ABT avec une plateforme numérique complète qui peut répondre à la demande croissante pour la « Mobility as a Service[1] » (MaaS).

La plateforme, développée par une solide équipe de développeurs multidisciplinaires, bénéficie de modules qui faciliteront l'intégration avec de nombreux partenaires du monde de la mobilité afin d'offrir des solutions intégrées incluant la planification des déplacements, le paiement, etc.

La plateforme Open ABT connaît actuellement une croissance rapide dans la région EMEA (Europe Middle East & Africa – Europe, Moyen-Orient & Afrique). L'apport d'UrbanThings va permettre d'accélérer son développement commercial au Royaume-Uni et sur d'autres marchés anglophones où Paragon ID dispose déjà d'une forte présence, notamment aux États-Unis et en Australie. UrbanThings apporte également de nouvelles fonctionnalités spécifiques au marché de la mobilité urbaine, telles que les données de transport en temps réel ou l'intégration de cartes de transport sans-contact.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

"Les voyageurs plébiscitent de plus en plus les solutions de billetterie mobile et le paiement par cartes bancaires sans-contact pour l'accès aux systèmes de transport en commun. Paragon ID a connu une croissance fulgurante sur ce marché au cours des deux dernières années et l'acquisition d'UrbanThings s'inscrit dans cette trajectoire. Leur offre complète parfaitement celle de notre filiale airweb, leader de la vente dématérialisée des titres de transport, et s'inscrit au cœur de notre plan de développement sur les marchés des transports en commun et de la mobilité dans les villes intelligentes.

L'acquisition d'UrbanThings va nous permettre d'accroître nos parts de marché au Royaume-Uni, mais également en Amérique du Nord et en Australie, conformément à notre stratégie visant à devenir le partenaire privilégié de billetterie et de MaaS dans ces pays clés. Nous sommes ainsi ravis d'accueillir l'équipe d'UrbanThings au sein de la famille Paragon ID. "

Carl Partridge, Fondateur & Directeur général d'UrbanThings, commente :

"Plus que jamais, les villes et les opérateurs de transports urbains doivent rendre les services de mobilité simples, efficients et durables pour tous. Depuis 2012, nous créons des solutions technologiques pour offrir la mobilité en tant que service (MaaS) et réaliser cette ambition. Paragon ID constitue une opportunité pour nos technologies et notre équipe, avec des synergies importantes et des produits complémentaires. Nous allons ainsi pouvoir fournir une solution complète et intégrée permettant d'accélérer le déploiement de solutions d'Account-Based-Ticketing (billetique associée à un compte client) et de MaaS pour le marché mondial.

Nous sommes ravis de rejoindre la famille Paragon ID et ce rapprochement va nous permettre de poursuivre nos ambitions de croissance sur le marché national et international, en poursuivant l'objectif de simplifier les voyages pour tous."

A propos d'UrbanThings

UrbanThings est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni qui fournit aux villes, aux autorités locales et aux opérateurs de transport en commun une plateforme de transport intelligente pour la billetterie et les réservations mobiles, le suivi des véhicules en direct et l'analyse approfondie des déplacements des passagers.

Les technologies d'UrbanThings permettent ainsi la réalisation de plus de 130 millions de trajets voyageurs par an. La société est également le concepteur de l'application BusChecker, utilisée par des millions de personnes à travers le monde.

Pour plus d'informations sur UrbanThings, visitez Urbanthings.co.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

[email protected] ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

[email protected] ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

[email protected]

[1] La « Mobilité comme service », plus communément appelé le MaaS, permet à ses utilisateurs de planifier, réserver et payer un trajet intermodal sur une même plateforme numérique.