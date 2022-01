31/01/2022 - 07:30

Paragon ID retrouve son niveau d'activité d'avant la pandémie, sous l'effet de la reprise économique et de l'impact des récentes acquisitions

Croissance de +45% du chiffre d'affaires du 2 ème trimestre, dont +31% en organique

Croissance de +39% du chiffre d'affaires au 1er semestre, dont +27% en organique

La société anticipe désormais une croissance solide à moyen terme sur ses activités clés

Forte croissance, à deux chiffres, désormais visée pour l'année 2021/22, malgré les difficultés persistantes dans la chaîne d'approvisionnement

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 2ème trimestre de l'exercice 2021/22 (1er octobre 2021 - 31 décembre 2021).

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2019/20

consolidé 2020/21

consolidé 2021/22

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 26,8 19,3 25,7 +34% +21% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 29,5 21,4 31,1 +45% +31% Chiffre d'affaires 1er semestre 56,3 40,7 56,6 +39% +27%

La société airweb est consolidée depuis le 1er novembre 2020. La société Apitrak est consolidée depuis le 1er juin 2021. La société Security Label est consolidée depuis le 1er juillet 2021. La nouvelle filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1er octobre 2021.

Paragon ID renoue avec son niveau d'activité d'avant la pandémie aux 2ème trimestre et 1er semestre 2021/22

Au 2ème trimestre de son exercice 2021/22, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31,1 M€, en très forte progression de +45%. A taux de change et périmètre constants (hors impact des sociétés airweb, Apitrak, Security Label et EDM Technology), la croissance organique du 2ème trimestre s'est établie à +31%.

Cette évolution, qui fait suite à un très bon début d'exercice (+34% de croissance au 1er trimestre, dont +21% en organique), témoigne de la solide performance des récentes acquisitions ainsi que du rebond de l'activité commerciale, en nette amélioration sur les activités Transport & Smart Cities et e-ID.

Si la ventilation du chiffre d'affaires de la société a considérablement évolué – les divisions Traçabilité & Protection des marques et Paiement représentant désormais près de 60% de l'activité – c'est la première fois depuis le début de la pandémie que Paragon ID affiche un chiffre d'affaires supérieur à celui du trimestre comparable avant la crise sanitaire (31,1 M€ au 2ème trimestre 2021/22 vs. 29,5 M€ au 2ème trimestre 2019/20). Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé de Paragon ID s'est établi à 56,6 M€, en progression de +39%, dont +27% de croissance à taux de change et périmètre constants. Ce niveau d'activité est supérieur de 0,3 M€ à celui du 1er semestre 2019/20 avant la pandémie.

Si la société n'avait pas poursuivi sa politique d'acquisitions fin 2019, 2020 et 2021 pour se renforcer dans ses initiatives stratégiques, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021/22 aurait été inférieur d'environ 20% à celui de la période comparable pré-Covid.

Fort de la poursuite de ses initiatives stratégiques pendant la pandémie de Covid-19, Paragon ID anticipe désormais une croissance solide à moyen terme

Au cours des vingt-quatre derniers mois, Paragon ID a concentré ses investissements et ses ressources dans les quatre domaines clés et stratégiques qui offrent désormais à la société un potentiel de croissance solide à moyen terme.

Dans le domaine du Paiement, la société a continué de signer des accords de licence pour la technologie unique d'AmaTech qui permet de réaliser des paiements sans-contact à partir des cartes de crédit métalliques haut de gamme. Paragon ID a désormais conclu des accords de licence, directement et indirectement, avec plusieurs des plus grands fabricants de cartes de paiement du monde. Ces cartes métalliques ont un taux de pénétration du marché à deux chiffres, et chaque carte mise en circulation constitue potentiellement une source de revenus de licence pour Paragon ID. Thames Card Technology, qui est certifiée EMV (Eurocard MasterCard Visa), a investi dans les outils de production et a renforcé ses équipes afin de mettre sur le marché sa propre gamme de cartes de paiement métalliques au cours de l'année civile 2022.

Dans le domaine de l'IoT pour le secteur du retail, Paragon ID a doublé la capacité de production de son usine d'Argent-sur-Sauldre pour la fabrication d'inlays RFID destinés à ce marché. Les rapprochements récents de sociétés concurrentes dans ce domaine constituent une opportunité pour Paragon ID de devenir un fournisseur alternatif et privilégié pour d'importants volumes de tags (étiquettes) RFID, permettant le développement de l'Internet des objets pour ce secteur clé.

Dans le domaine des systèmes de localisation en temps-réel (RTLS - Real Times Locating Systems), l'acquisition d'Apitrak en mai 2021 a permis à Paragon ID d'accélérer la mise à disposition d'une nouvelle version basée sur le cloud de sa plateforme RFID Discovery, solution pour le suivi des équipements et des patients dans le secteur médical. Des déploiements de la technologie RTLS ont également été réalisés en France et dans divers environnements industriels. L'industrie 4.0, le déploiement de la robotique et l'IoT sont autant de facteurs qui stimulent la demande pour des plateformes RTLS ultra-performantes.

En novembre 2020, Paragon ID a acquis 30% supplémentaires du capital d'airweb, la première plateforme française de billetterie numérique mobile, portant sa participation à 80%. airweb fournit la billetterie numérique mobile à plus de 40% des opérateurs de transport français qui ont, à ce jour, adopté une solution de billetterie dématérialisée. Les considérations environnementales et la volonté des opérateurs de minimiser les contacts physiques entre leurs employés et les passagers ont accéléré la demande de billetterie mobile numérique et des moyens de paiement sans-contact pour les voyages, notamment par le déploiement de solutions complètes d'"Account-Based-Ticketing" (billettique associée à un compte client) (lire ci-après).

Forte croissance au 2ème trimestre grâce aux initiatives stratégiques ainsi qu'au rebond de l'activité grâce à un retour à la normale sur les principales activités traditionnelles

Toutes les divisions de Paragon ID ont enregistré une forte croissance tout au long du 1er semestre 2021/22. Les activités traditionnelles Transport & Smart Cities et e-ID ont bénéficié d'un effet rebond, après les nets replis connus au pire de la pandémie. Les divisions Paiement et Traçabilité & Protection des marques ont enregistré une solide croissance organique, liée à la conquête de nouvelles affaires, mais également de l'intégration d'Apitrak (consolidée depuis juin 2021) et de Security Label (consolidée depuis juillet 2021) en ce qui concerne la division Traçabilité.

Les applications technologiques de Paragon ID dans le domaine de la Traçabilité & Protection des marques ont affiché une croissance de +57% au 1er semestre 2021/22. La demande de tags et d'étiquettes RFID dans les environnements industriels continue de croître. Les revenus issus des nouveaux contrats de la plateforme RTLS (Real Times Locating Systems – Systèmes de localisation en temps-réel) de RFID Discovery ont été conformes aux ambitions de la société, accumulant ainsi des revenus récurrents pour l'avenir.

L'acquisition de la société Security Label, l'un des principaux fournisseurs d'étiquettes à bagages et autres équipements pour le secteur de l'aérien, a été réalisée au moment opportun. Les revenus de Security Label au cours du 1er semestre ont d'ores et déjà dépassé ceux des douze mois précédents, permettant à la société d'enregistrer ses premiers bénéfices depuis l'arrivée de la pandémie en Europe.

Toujours dans l'univers de la traçabilité, l'initiative stratégique de Paragon ID dans le domaine de l'IoT (Internet of Things – Internet des objets) pour le retail porte ses fruits, avec des premières commandes reçues au cours de la période. Consécutivement à l'obtention de la certification ARC pour la fourniture d'étiquettes RFID UHF sur le marché américain, Paragon ID a signé des commandes pour plusieurs millions de dollars dans ce secteur, à livrer sur l'année 2022 sous réserve de la disponibilité des composants électroniques requis.

La division Paiement a représenté 24% de l'activité de Paragon ID au 1er semestre 2021/22¸ en croissance de +9% sur la période. Thames Card Technology, société acquise en novembre 2019, a continué à gagner de nouveaux contrats dans le domaine des cartes de fidélité, des cartes cadeaux, ainsi que dans les cartes de paiement. Après avoir déjà lancé sa gamme de cartes de paiement respectueuses de l'environnement, Thames Card Technology se concentre désormais sur la mise sur le marché de sa propre carte de paiement en métal, basée sur les technologies sans-contact d'AmaTech, et espère recevoir les certifications pour ses premiers produits avant la fin de l'exercice 2021/22.

Les revenus de licence issus de la propriété intellectuelle d'AmaTech dans la technologie sans-contact continuent de croître régulièrement, source de chiffre d'affaires et de bénéfices récurrents.

Après avoir enregistré une croissance de +28% au 1er trimestre 2021/22, l'activité de la division Transport & Smart Cities a progressé de +76% au 2ème trimestre. Sur l'ensemble du 1er semestre 2021/22, le chiffre d'affaires s'est élevé à 19,0 M€, représentant 34% de l'activité du Groupe au cours de la période.

L'utilisation des transports en commun à travers le monde a progressivement augmenté avec le retour des trajets domicile-travail incitant les opérateurs de transport à commander à nouveau des tickets et des cartes à puce pour alimenter leurs réseaux.

La division a également bénéficié des premières contributions de la nouvelle filiale EDM Technology (EDM), consolidée depuis le 1er octobre 2021, ainsi que de l'impact de la consolidation d'airweb, consolidée depuis 1er novembre 2020. EDM est le fruit de l'acquisition des actifs du premier fabricant américain de tickets et de cartes pour le marché des transports en commun aux US, Electronic Data Magnetics Inc. (sous chapitre 11). airweb est leader dans les plateformes de billetterie numérique. Ces effets de périmètre ont contribué pour environ un tiers à la croissance de la division Transport & Smart Cities au 1er semestre 2021/22. Paragon ID a récemment effectué ses premiers déploiements de solutions globales d'"Account-Based-Ticketing" (billetique associée à un compte client), pour lesquelles la société fournit à un opérateur l'ensemble du matériel (validateurs), des plateformes informatiques et des supports de billetterie (y compris la solution airweb).

Enfin, pour la division e-ID, les ventes d'inlays RFID pour les passeports et autres documents d'identité sécurisés ont augmenté de +33% au cours du 1er semestre 2021/22, reflétant la normalisation progressive de la demande de nouveaux passeports à travers le monde.

Les revenus de ces activités totalisent 7% du chiffre d'affaires semestriel de Paragon ID. Au cours du semestre, Paragon ID a reçu ses premières commandes significatives pour sa nouvelle gamme de produits en polycarbonate pour passeports et cartes d'identité. Les livraisons de ces produits auront lieu au cours de l'année civile 2022, sous réserve de la disponibilité des puces et autres composants électroniques requis.

Relèvement de l'objectif de chiffre d'affaires annuel 2021/22

Pour l'ensemble de l'exercice 2021/22, Paragon ID annonce désormais viser une croissance significative, à deux chiffres, de son chiffre d'affaires.

L'assouplissement récent des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid dans la plupart des zones géographiques sur lesquelles la société opère crée un contexte plus favorable qui bénéficiera à l'ensemble des activités. La pénurie de puces électroniques freinera cette croissance mais, la visibilité d'ici la fin de l'exercice en cours en matière d'approvisionnement permet de garantir que la majorité des livraisons seront honorées.

La croissance escomptée sera également soutenue par les contributions des récentes acquisitions, qui bénéficient toutes d'un environnement commercial plus favorable.

Initiatives stratégiques et renforcement de l'organisation pour accompagner la stratégie

Une nouvelle organisation est actuellement mise en place au sein de Paragon ID visant à concentrer les actions de la Direction sur les principales sources de croissance de l'entreprise.

Mr. François Gauthier a ainsi été nommé au poste de Directeur des Opérations Industrielles et de la Supply Chain, avec pour mission spécifique d'adapter, faire évoluer et déployer l'outil industriel et les chaînes d'approvisionnement du Groupe pour répondre pleinement à la demande, notamment dans le domaine de l'IOT pour le retail.

Plus spécifiquement dans ce domaine de l'IoT à destination du retail, Paragon ID a récemment annoncé le recrutement de M. Ray Freeman en tant que VP Recherche & Développement Retail / IoT Technologies. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la RFID, au sein d'entreprises telles que Gemplus, HID Global et Smartrac Technology, Ray est un leader d'opinion reconnu dans le secteur.

Paragon ID a également promu Mr. Christophe Peix au poste de Directeur monde de la division Transport & Smart Cities, avec pour mission de développer les plateformes d'"Account-Based-Ticketing" (billettique associée à un compte client) et d'opérer la transformation de la société vers un fournisseur de plateformes et services dans le mass transit.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

"Tout le monde au sein de Paragon ID est heureux de voir la société retrouver des niveaux de revenus comparables à ceux que nous réalisions avant l'impact de la pandémie sur nos activités, même s'il faut avoir à l'esprit que cela est dû en grande partie à l'intégration réussie de nos dernières acquisitions.

Nos activités traditionnelles de Transport & Smart Cities et d'e-ID rebondissent après les reculs importants de revenus qu'elles ont subies au cours des deux dernières années. Nos nouvelles offres sur ces marchés montrent des premiers signes de succès. Néanmoins, nous restons vigilants face à la probabilité que la pandémie ait définitivement changé la façon dont les gens travaillent, la façon dont ils voyagent et la façon dont ils payent leurs déplacements.

Je tiens à remercier toutes les équipes de Paragon ID qui ont travaillé d'arrache-pied au cours des deux dernières années pour ramener la société à des revenus conformes à ceux que nous avions l'habitude de réaliser avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19."

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,214 Mds€ à l'issue de l'exercice 2020/21 clos le 30 juin 2021, en croissance de 12%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

