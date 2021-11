26/11/2021 - 18:15

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 16 décembre 2021 à 10h00 au 15 rue Traversière, 75012 Paris.

La documentation relative à cette assemblée générale est disponible sur le site internet de la société, www.paragon-id.com, espace Investisseurs, section Assemblées générales. Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : Les Aubépins, 18410 Argent sur Sauldre. En particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le site internet.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique « Assemblées générales » sur le site de la société www.paragon-id.com.

L'avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°135 du 10 novembre 2021. Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°140 du 22 novembre 2020.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

