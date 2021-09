24/09/2021 - 07:30

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce l'acquisition des activités et des actifs de la société américaine Electronic Data Magnetics Inc. (EDM).

EDM, fournisseur des titres de transports en commun des grandes villes américaines

Société fondée en 1983 par la famille Hallman, EDM est devenu le premier fabricant américain de tickets pour le marché des transports en commun.

EDM fabrique et commercialise des cartes et des tickets, magnétique et RFID, et fournit des services de pré encodage et de programmation des titres de transport, depuis son site industriel situé à High Point (Caroline du Nord). EDM fournit les principaux opérateurs de transports en commun aux Etats-Unis, mais également des compagnies aériennes, des opérateurs de parking, etc.

EDM compte parmi ses clients près des deux tiers des opérateurs et autorités de transports aux Etats-Unis, dont les villes de Boston, Chicago, New-York, Philadelphie, Portland, etc.

Avant la pandémie, EDM réalisait un chiffre d'affaires annuel rentable supérieur à 15 M$, mais son activité a diminué de 75% en raison de la fermeture et la baisse de la fréquentation des systèmes de transports publics au cours des dix-huit derniers mois. Ces impacts majeurs ont conduit la société à se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites des Etats-Unis en avril 2021.

Paragon ID anticipe un rebond progressif de l'activité de la société à un niveau normalisé au cours des deux prochains exercices, tout en menant les investissements courants nécessaires pour accompagner le retour de cette croissance.

Renforcement de la position de Paragon ID en tant que 1er fournisseur mondial de titres de transports en commun

Avec cette acquisition, Paragon ID renforce sa position de 1er fournisseur de titres de transports pour les plus grandes villes à travers le monde.

Selon les termes de l'acquisition, approuvés par le tribunal de Caroline du Nord, Paragon ID acquiert notamment le site industriel et les bâtiments détenus par EDM. Le Groupe disposera ainsi d'un deuxième site industriel aux Etats-Unis, en capacité de produire des cartes et des tickets de transport, source de synergies industrielles (réduction des frais d'expédition, des droits de douane, etc.).

L'acquisition de l'unité de production d'EDM permettra également de poursuivre le développement industriel d'autres marchés RFID de Paragon ID aux États-Unis, tels que les étiquettes RFID pour le marché de la traçabilité, y compris le retail, et les étiquettes à bagages RFID pour l'industrie du secteur aérien.

Sur le plan commercial, les positions établies d'EDM auprès des principaux équipementiers et opérateurs de transports en commun américains constitueront une opportunité pour promouvoir la gamme complète de solutions de Paragon ID pour le marché des transports en commun. Celles-ci comprennent la plate-forme de billetterie mobile, la plate-forme de billetterie « Account Based Ticketing » et les solutions logicielles et matérielles en mode SaaS, y compris les lecteurs, les solutions de suivi (tracking) des équipements et les solutions de paiement.

Modalités de l'opération

Selon les termes de l'acquisition, Paragon ID fait l'acquisition de l'activité et de certains actifs d'EDM, ainsi que de son site industriel pour la production et des bâtiments adjacents pour le stockage de matériel.

La famille Hallman et les principaux managers d'EDM continueront de diriger ces activités, aux côtés de la Direction générale de Paragon ID aux Etats-Unis, au sein d'une nouvelle filiale créée pour l'occasion (EDM Technology Inc.), qui sera consolidée dans les comptes de Paragon ID à compter du 1er octobre 2021.

L'acquisition a été financée intégralement en numéraire, sur les fonds propres et à partir des lignes de crédit spécifiques, octroyées par son actionnaire Paragon Group.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID déclare :

« Nous sommes très heureux d'accueillir la famille Hallman et toutes les équipes d'EDM au sein de Paragon ID. EDM est un concurrent respecté depuis de nombreuses années et jouit de relations fortes et de long terme avec ses clients et les principales parties prenantes du marché du Mass Transit. C'est pour cette raison que nous avons décidé de créer EDM Technology Inc, afin de préserver ces relations et de s'assurer que l'entreprise bénéficie pleinement de la reprise post-pandémie. Nous sommes impatients de travailler avec la famille Hallman pour faire de la combinaison d'EDM et de Paragon ID, le leader du secteur. »

Russell Hallman, Président & Directeur général d'EDM, ajoute :

« La famille Hallman a toujours entretenu de bonnes relations avec Paragon ID. Nous partageons les mêmes valeurs, à savoir fournir à nos clients des produits et des services de haute qualité, construire des partenariats solides avec nos fournisseurs, et permettre l'épanouissement de nos collaborateurs. Les dix-huit derniers mois ont été très difficiles pour toutes ces parties prenantes et pour notre famille, et nous sommes heureux que la procédure de chapitre 11 se solde par l'intégration d'EDM au sein de Paragon ID. Nous sommes impatients de collaborer avec le Groupe et ses équipes américaines. »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

