21/06/2021 - 07:00

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce l'acquisition de la société Security Label, leader européen et l'un des plus gros fabricants d'étiquettes bagages pour l'industrie du transport aérien. L'acquisition sera effective le 1er juillet 2021.

Un portefeuille client constitué des plus grandes compagnies aériennes mondiales

Security Label, société allemande basée près de Hanovre fondée en 1990 par la famille von Wedekind, est devenue une référence mondiale dans la conception et la fabrication des étiquettes bagages. La société propose à ses clients la plus large gamme de produits pour l'enregistrement, l'étiquetage standard et RFID et le suivi des bagages.

Avec près de 70% de parts de marché en Europe, Moyen-Orient et Afrique et 25% au niveau mondial, Security Label est particulièrement apprécié par ses clients pour la qualité de ses produits. La société collabore avec plus de 400 compagnies aériennes et aéroports dans plus de 100 pays, et est un partenaire stratégique de l'IATA (International Air Transport Association - Association internationale du transport aérien).

En 2019, Security Label a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 M€. Fortement impactée en 2020 par la baisse du traffic aérien due à la pandémie, la société anticipe un rebond progressif de son chiffre d'affaires une fois les restrictions de déplacements levées.

Objectif : constituer le 1er acteur mondial des étiquettes bagages RFID pour l'industrie aérienne

L'acquisition de Security Label constitue une opportunité pour Paragon ID de constituer le 1er acteur mondial des étiquettes bagages auprès des compagnies aériennes.

Dans le cadre de sa résolution 753, l'IATA soutient le déploiement mondial du suivi des bagages au moyen de puces RFID. Les compagnies aériennes se sont engagées au cours des prochaines années, et ont même pour certaines déjà commencés, à opérer la transition de leurs étiquettes de bagages standards vers des étiquettes munies de dispositifs RFID.

La réputation industrielle de Security Label et ses relations étroites avec les plus grandes compagnies aériennes mondiales, et l'expertise de Paragon ID dans les technologies RFID, comme en témoigne le contrat d'exclusivité signé en 2019 avec Air France pour la fourniture des étiquettes bagages RFID à la compagnie française, vont se combiner pour permettre au groupe d'accélérer son développement dans ce secteur. A moyen terme, au fur et à mesure de l'adoption des étiquettes RFID par les compagnies aériennes, Paragon ID ambitionne de devenir le leader mondial des tags bagages RFID pour le transport aérien.

Security Label sera également en mesure de tirer parti des positions établies de Paragon ID outre-Atlantique, pour y développer son activité auprès des compagnies aériennes nord-américaines.

Cette acquisition marque également une nouvelle implantation géographique pour Paragon ID, et la possibilité de s'appuyer une base solide pour son développement sur d'autres secteurs d'activité sur le marché allemand (RTLS - système de localisation en temps réel -, billetterie mobile et billetterie de type Account Based, paiement, etc.).

Modalités de l'opération

L'opération conclue va se traduire par l'acquisition de 93% du capital de Security Label par Paragon ID, effective le 1er juillet 2021.

Le solde, détenu par le Directeur général de Security Label Montassar Ben Hmida qui conduira l'intégration de la société au sein de Paragon ID, sera acquis ultérieurement par Paragon ID, à un prix déterminé en fonction des performances de Security Label au cours des prochaines années.

L'acquisition sera financée intégralement en numéraire, sur les fonds propres et à partir des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Paragon ID.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID déclare :

« Nous étudiions les possibilités de coopération avec Security Labels depuis le gain du contrat avec Air France en 2019. En tant que plus important fabricant européen d'étiquettes RFID, nous recherchions un acteur établi dans l'écosystème des étiquettes bagages pour nous permettre de prendre une position de 1er plan au cœur d'une industrie sur le point d'opérer une transformation majeure avec l'adoption de la RFID. Security Label est de loin le meilleur partenaire que nous pouvions imaginer et nous sommes ravis que nos discussions aient pu aboutir sur l'acquisition de l'entreprise, afin de pouvoir tirer parti de sa notoriété, de ses collaborateurs, de ses contrats et de son fort potentiel.

Je souhaite la bienvenue à Montassar et à tous les collaborateurs de Security Label au sein de Paragon ID. Je tiens également à remercier l'actionnaire fondateur de Security Label, Oscar von Wedekind, pour son engagement personnel à trouver un nouvel actionnaire de référence à Security Label qui donnera à la société toutes les chances de réaliser son plein potentiel. »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts