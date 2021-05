25/05/2021 - 07:00

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce une prise de participation majoritaire au capital de la société Apitrak, startup française spécialisée dans les systèmes de localisation en temps réel (RTLS - Real-time locating system) à partir d'une large gamme de technologies, et notamment la RFID active et passive, le Bluetooth Low Energy (BLE), le Wi-Fi et le GPS.

Grâce à sa solution RFiD Discovery, Paragon ID est déjà le leader dans le secteur hospitalier au Royaume-Uni pour le suivi des équipements critiques, de protection du personnel et des patients, notamment au sein des hôpitaux du National Health Service (NHS), mais aussi au sein de plusieurs grandes sociétés industrielles. Avec cette nouvelle acquisition, le groupe enrichit son offre de géolocalisation en temps réel en France.

Créée en 2016, Apitrak a noué un partenariat avec Paragon ID l'an dernier, à travers la signature d'un accord technologique et commercial pour développer et proposer conjointement des solutions de localisation en temps réel hébergées dans le cloud (lire le communiqué de presse du 28 mai 2020). Au cours de l'année écoulée, le succès de ce partenariat a déjà abouti au déploiement de plusieurs installations combinant le meilleur des fonctionnalités issues des solutions RFiD Discovery et Apitrak. La plateforme IoT (Internet of things) « multi-technologies » a déjà été adoptée par des entreprises industrielles et de logistique, dans des environnements médicaux et manufacturiers, à la fois en France et au Royaume-Uni.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Apitrak au sein de Paragon ID. Notre partenariat, né en mai 2020, a démarré sur les chapeaux de roues avec la signature de plusieurs contrats dès l'été 2020, notamment des déploiements pour suivre les mouvements des respirateurs dans les services Covid-19 des hôpitaux. Apitrak et Paragon ID ont depuis déployé de nombreuses autres solutions dans des environnements industriels et ont remporté des appels d'offres publics. Tout en s'appuyant sur le formidable succès de la plateforme RFiD Discovery, cette acquisition marque une étape majeure dans la perspective de faire de Paragon ID un leader international des solutions de localisation en temps réel. »

Vincent Lê, Directeur général d'Apitrak ajoute : « Cette dernière année a été particulièrement enrichissante et nous avons beaucoup apprécié le travail accompli avec les équipes de Paragon ID, notamment sur le développement de solutions de pointe pour des clients avec des problématiques et des besoins très variés. Il nous semble naturel, après cette année de collaboration réussie, de rejoindre Paragon ID et de continuer notre développement ensemble avec pour objectif d'apporter de nouvelles avancées technologiques à nos clients dans les applications d'asset tracking, d'inventaire et de protection des personnes. »

A propos de Apitrak

S'appuyant sur des logiciels propriétaires et intégrant des technologies de géolocalisation de pointe, Apitrak crée des solutions d'entreprise pour aider ses clients à améliorer leur process avec pour simplicité comme fondamental. Les hôpitaux et les entreprises utilisent la plate-forme Web Apitrak pour des applications d'asset tracking, de gestion de stocks, de contrôle de température et pour la sécurité du personnel.

Pour plus d'informations sur Apitrak, visitez apitrak.com.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts