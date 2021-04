26/04/2021 - 18:00

Revenus en baisse de -36% à taux de change et périmètre constants

Transport & Smart Cities et e-ID toujours impactés à court terme par les conséquences de la pandémie

Plusieurs succès des solutions d'asset-tracking au sein de la division Traçabilité & Protection des marques

Poursuite d'une forte croissance de la division Paiement

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre (1er janvier 2021 - 31 mars 2021).

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2019/20

consolidé 2020/21

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 26,8 19,3 -28% -42% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 29,5 21,4 -28% -34% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 29,0 19,6 -32% -33% Chiffre d'affaires 9 mois 85,3 60,3 -29% -36%

La société Thames Technology est consolidée depuis le 1er novembre 2019. La société airweb est consolidée depuis le 1er novembre 2020.

Au 3ème trimestre de son exercice 2020/21 (clos le 30 juin 2021), Paragon ID a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 19,6 M€, en recul de -32% par rapport au 3ème trimestre 2019/20. La variation à taux de change et périmètre constants (hors Thames Technology et airweb) ressort à -33%.

Les conditions de marché sont demeurées fortement dégradées sur le début de l'année civile, en particulier pour les divisions Transport & Smart Cities, en l'absence de reprise du trafic dans les transports en commun, et e-ID, avec de faibles niveaux de production de passeports du fait des restrictions en matière de voyages et des stocks constitués par les gouvernements.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020/21, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 60,3 M€, en repli de -29% (-36% à taux de change et périmètre constants).

Activité par division

Pour la division Transport & Smart Cities (31% de l'activité à neuf mois), la demande des opérateurs de transport public est restée atone au cours du trimestre écoulé, avec une fréquentation voyageurs qui reste faible dans la quasi-totalité des villes et des niveaux de stocks de tickets et de cartes de transport toujours élevés chez les clients, retardant les prises de commandes.

Dans ce contexte, la dématérialisation des titres de transport, accélérée par la crise sanitaire, constitue un relais de croissance pour Paragon ID à travers sa filiale airweb (détenue à 80% depuis novembre 2020), avec toutefois une contribution au chiffre d'affaires encore limitée à court terme. La demande pour ces technologies de billetterie sans-contact et sur smartphone est en plein essor, illustrée par le gain récent du plus gros contrat jamais signé par airweb auprès d'une grande ville française (lire ci-après).

L'activité e-ID (7% de l'activité à neuf mois) est demeurée en recul prononcé du fait de volumes toujours faibles de commandes pour les e-covers (couvertures électroniques) de passeports, tant en Europe qu'aux Etats-Unis.

La division Traçabilité & Protection des marques (33% de l'activité à neuf mois) enregistre une bonne performance au 3ème trimestre, portée par le retour progressif à des niveaux de production plus normatifs dans l'industrie. Au sein de cette activité, la solution RFID Discovery, pour le suivi des équipements médicaux et industriels, continue de se développer. Comme dans le cas d'airweb, le succès commercial de cette solution, dont le modèle économique est basé sur des revenus récurrents, ne se reflète pas encore pleinement dans le chiffre d'affaires de la division, qui n'a pas encore renoué avec son niveau d'activité d'avant-crise dans de nombreux secteurs.

A contre-courant, la division Paiement (30% de l'activité à neuf mois) conserve un rythme de développement très soutenu (+76% de croissance sur neuf mois), porté par la fabrication de cartes de paiement sans-contact, les revenus de licences versés par les fabricants de cartes de paiement en métal utilisant les technologies sans-contact d'AmaTech, et les succès commerciaux de Thames Technology, consolidée depuis le 1er novembre 2019 (consolidation sur les 9 premiers mois de 2020/21, contre 5 mois pour la même période sur l'exercice précédent). Hors effet périmètre, la croissance organique à neuf mois de la division Paiement s'est élevée à 24%.

2021/22 : le retour à la croissance se dessine à l'horizon

Compte tenu des incertitudes persistantes liées à l'environnement économique actuel, Paragon ID ne communique pas d'objectifs financiers pour la fin de l'exercice 2020/21.

Malgré le contexte de marché fortement dégradé, qui devrait sans doute perdurer sur la fin de l'exercice 2020/21 (clos le 30 juin 2021), Paragon ID a enregistré plusieurs succès majeurs au cours des dernières semaines qui devraient contribuer au retour progressif à une situation plus normale pendant l'année 2021/22.

Dans l'univers du mass transit, Paragon ID a remporté plusieurs marchés pour la fourniture des titres de transports (tickets et cartes) de nouvelles villes outre-Atlantique : Boston, qui constituait l'une des dernières villes majeures aux Etats-Unis non équipée par le groupe, ou encore Montréal au Canada.

Paragon ID vient également de renouveler, pour les quatre prochaines années, un contrat historique avec un client majeur, basé sur une tarification dynamique (prix de vente indexés sur les volumes) garantissant à Paragon ID un niveau de marge minimum indépendamment du trafic de voyageurs.

Enfin, airweb a récemment remporté son plus important contrat, pour l'équipement de l'une des 20 plus grandes villes françaises, en billettique dématérialisée en mode SaaS (Software-as-a-Service).

En e-ID, le groupe vient de conclure des commandes importantes pour la fourniture de couvertures électroniques de passeport, à compter du 2nd semestre de l'année civile 2021.

En matière de traçabilité, les solutions RFID Discovery rencontrent un large succès commercial, particulièrement dans le secteur hospitalier au Royaume-Uni pour les solutions d'inventaires et de suivi des équipements critiques. Le partenariat conclu avec Apitrak en 2020, qui a permis de développer une plateforme SaaS pour des applications d'asset-tracking1, de gestion de stocks et de protection des personnes, alimente également le développement soutenu de cette activité en France.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

« Paragon ID évolue dans un contexte adverse depuis désormais plus d'un an. Ces vents contraires ont fortement impacté nos activités historiques de mass transit et d'e-ID.

Toutefois, il est encourageant de constater que notre stratégie de diversification, dans le monde du paiement et dans les solutions de dématérialisation basées sur des plateformes technologiques, fait progressivement évoluer notre activité. Les acquisitions réalisées au cours des trois dernières années (RFID Discovery, AmaTech, Thames Technology et airweb) sont au cœur de cette évolution. Le soutien de notre principal actionnaire a également été essentiel pour nous permettre de continuer à investir, malgré la baisse de nos revenus.

S'il est encore trop tôt pour viser un retour au niveau d'activité qui prévalait avant la pandémie, les derniers succès commerciaux permettent d'envisager un retour à la croissance pour Paragon ID en 2021/22. »

Agenda financier de l'exercice 2020/21

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020/21 Jeudi 22 juillet 2021 Résultats annuels 2020/21 Mardi 26 octobre 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

[email protected] ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

[email protected] ACTUS finance & communication

Relation presse

Vivien Ferran

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

[email protected]

1 asset tracking : suivi d'actifs, de biens et d'équipements