30/03/2021 - 07:00

Chiffre d'affaires semestriel en recul de -28% (-37% à taux de change et périmètre constants) fortement impacté par la pandémie

Marge d'EBITDA préservée à 8,6% (9,3% un an plus tôt) grâce aux mesures de réduction des coûts et d'adaptation des capacités industrielles

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre du 1er semestre (1er juillet 2020 - 31 décembre 2020) de l'exercice 2020/21 qui sera clos le 30 juin 2021. Ces comptes semestriels consolidés, arrêtés par le Conseil d'administration en date du 26 mars 2021, ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes.

La société airweb, dont Paragon ID détient 80% du capital depuis novembre 2020, est consolidée depuis le 1er novembre 2020. La société Thames Technology est consolidée depuis le 1er novembre 2019.

En M€ - Normes IFRS S1 2020/21

(6 mois) S1 2019/20

(6 mois) Chiffre d'affaires 40,7 56,3 EBITDA1 3,5 5,3 Marge d'EBITDA1 8,6% 9,3% Charges liées aux paiements en actions -0,2 -0,4 Dotations aux amortissements et dépréciations -4,1 -3,7 Résultat opérationnel courant -0,7 1,2 Autres produits et charges non courants -1,7 -0,2 Résultat opérationnel -2,5 1,0 Résultat financier -0,6 -1,3 Autres éléments & impôts 0,4 -0,3 Résultat net -2,7 -0,6

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

Au 1er semestre 2020/21, Paragon ID a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 40,7 M€, en repli de 28% par rapport au 1er semestre 2019/20 (-37% à taux de change et périmètre constants).

Activités historiques impactées par la crise sanitaire, développement soutenu de la division Paiement

Les activités Transport & Smart Cities et e-ID, fortement corrélées à la circulation des personnes et des biens, ont continué d'être impactées par le contexte sanitaire lié à la Covid-19. La division Traçabilité & Protection des marques a mieux résisté au 1er semestre, portée par la bonne dynamique des secteurs de la santé/pharmaceutique et de l'étiquetage industriel. Enfin, la division Paiement a poursuivi son développement soutenu, portée par la fabrication de cartes de paiement sans-contact et la forte demande pour les cartes en métal utilisant les technologies sous licence AmaTech.

Solide marge d'EBITDA1 de 8,6% au 1er semestre 2020/21 malgré l'impact de la crise sanitaire

Au cours des douze derniers mois, Paragon ID s'est efforcé d'adapter sa structure de coûts (plan d'économies de l'ordre de 4 M€ et variabilisation des charges) afin de limiter l'impact de la baisse de son activité sur sa profitabilité. Parallèlement, le groupe a redimensionné ses capacités industrielles, en diminuant d'un tiers ses effectifs (en équivalent temps plein), ramenés de 750 à 500.

Ces actions, conjuguées aux mesures de soutien aux entreprises (dispositifs d'activité partielle), ont ainsi permis de réaliser un EBITDA1 de 3,5 M€ au 1er semestre 2020/21, soit une marge d'EBITDA1 particulièrement résistante de 8,6%, contre 9,3% au 1er semestre 2019/20 avant l'émergence de la crise et 7,8% sur l'ensemble de l'exercice 2019/20.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et dépréciations, en légère augmentation à 4,1 M€ du fait des intégrations de Thames Technology et airweb (0,7 M€), et des charges non décaissables liées aux paiements en actions pour 0,2 M€, le résultat opérationnel courant ressort à -0,7 M€ contre 1,2 M€ il y a un an.

Les autres produits et charges non courants se sont élevés à -1,7 M€, constitués principalement des coûts ponctuels liés aux actions de réductions de la structure de coûts, conduisant à un résultat opérationnel de -2,5 M€.

Le résultat financier est en amélioration à -0,6 M€, contre -1,3 M€ au 1er semestre 2019/20, grâce à l'extinction des charges d'intérêts portant sur l'emprunt obligataire détenu par Grenadier Holdings Plc., converti en actions nouvelles en février 2020.

Au final, le résultat net s'établit -2,7 M€ au 1er semestre 2020/21, contre -0,6 M€ un an plus tôt.

Situation bilancielle au 31 décembre 2020

En M€ - Normes IFRS 31/12

2020 30/06

2020 En M€ - Normes IFRS 31/12

2020 30/06

2020 Actifs non courants 89,0 84,1 Capitaux propres 28,6 31,5 dont Goodwill 55,9 50,1 Dettes financières 26,1 31,7 Actifs courants 23,8 29,8 dont Emprunts bancaires 25,1 24,9 dont Créances clients 6,2 9,8 dont Découverts bancaires 0,1 5,8 dont Stocks 11,6 13,4 Emprunts parties liées 24,9 26,1 Trésorerie 12,6 21,2 Dettes locatives 4,0 4,4 Dettes fournisseurs 20,3 21,8 Autres passifs 21,5 19,7 TOTAL 125,4 135,2 TOTAL 125,4 135,2

Ces mesures d'économies, couplées à l'adaptation de l'outil industriel, ont permis d'optimiser la génération de cash-flow au 1er semestre 2020/21, en dépit de l'impact de la crise sanitaire.

La capacité d'autofinancement s'est ainsi élevée à 3,4 M€, contre 4,9 M€ au 1er semestre 2019/20. Après variation du besoin en fonds de roulement, le cash-flow d'exploitation s'est établi à 4,8 M€, contre 7,2 M€ l'année précédente.

Paragon ID a consacré 4,1 M€ à ses flux d'investissements, dont 1,1 M€ d'investissements industriels chez Thames Technology pour accompagner le développement de l'activité Paiement.

Les flux de financement ont consommé 3,5 M€, principalement pour le remboursement d'emprunts financiers (2,3 M€) et de dettes locatives (0,9 M€).

Au final, la consommation de trésorerie s'est limitée à 2,7 M€ au 1er semestre 2020/21.

À l'actif du bilan, les goodwill ont été portés à 55,9 M€ sous l'effet de l'acquisition de 30% supplémentaire du capital d'airweb en novembre 2020.

L'évolution des créances clients et des stocks par rapport à fin juin reflète le recul de l'activité au cours du semestre écoulé.

La trésorerie disponible s'établissait à 12,6 M€ au 31 décembre 2020.

Au passif du bilan, les dettes financières ont été ramenées à 26,1 M€ au 31 décembre 2020, dont 15 M€ au titre du PGE (Prêt Garanti par l'Etat) souscrit en mai 2020. Les emprunts auprès de Paragon Group s'élèvent à 24,9 M€ et demeurent constitués d'une dette obligataire simple de 10 M€, échéance septembre 2024, et de 14,9 M€ d'avances de fonds de l'actionnaire de référence pour soutenir le développement, dont 10,3 M€ d'emprunt remboursable in fine à échéance juin 2026.

Au 31 décembre 2020, la dette financière nette2 de Paragon ID s'établissait à 13,5 M€ (hors emprunts avec les parties liées et dettes locatives), représentant 47% des fonds propres.

Perspectives & point de situation sur l'activité

Les efforts d'adaptation des capacités industrielles et humaines à l'environnement économique et l'abaissement de la structure de coûts ont permis à Paragon ID d'amortir le choc de la crise sanitaire sur son activité et de faire preuve de résilience au 1er semestre 2020/21.

Le groupe a été en mesure de préserver un solide niveau de profitabilité opérationnelle (EBITDA), mais également d'optimiser sa génération de cash-flow et ainsi de conserver une situation financière saine.

Parallèlement à ces efforts d'adaptation, Paragon ID a poursuivi ses objectifs stratégiques au cours du 1er semestre 2020/21. La pertinence des croissances externes réalisées depuis 2 ans s'est notamment illustré à travers :

la forte croissance de l'activité Paiement, à partir des technologies d'AmaTech et Thames Technology ;

le déploiement massif des technologies de RFID Discovery pour le suivi des équipements médicaux et industriels ;

la dématérialisation des titres de transport, accélérée par la crise sanitaire.

A court terme, Paragon ID ne perçoit pas encore de signaux tangibles de reprise pour ses activités historiques (e-ID et Transport & Smart Cities) et, compte tenu du niveau des stocks de tickets et de cartes chez ses clients, anticipe toujours une activité réduite au 2nd semestre 2020/21 pour ces divisions.

En matière de traçabilité, la dynamique demeure bien orientée mais sans toutefois renouer avec le niveau d'activité d'avant-crise. Paragon ID vient d'être retenu pour le tracking RFID des vêtements et équipements de protection du personnel soignant du principal service de santé de l'une de ses zones géographiques clés.

Enfin, dans l'univers du paiement, le groupe continue d'enregistrer une croissance soutenue, portée par l'essor des cartes en métal et les succès commerciaux de Thames Technology.

Au regard de l'environnement économique actuel, Paragon ID ne communique pas d'objectifs financiers pour la fin de l'exercice 2020/21.

Agenda financier de l'exercice 2020/21

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020/21 Mercredi 5 mai 2021 Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020/21 Jeudi 22 juillet 2021 Résultats annuels 2020/21 Mardi 26 octobre 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,1 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

[email protected] ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

[email protected] ACTUS finance & communication

Relation presse

Vivien Ferran

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

[email protected]

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions.

2 Dettes financières (hors dettes d'affacturage) – trésorerie disponible