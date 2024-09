12/09/2024 - 18:00

Louvain, BELGIQUE – 12 septembre 2024 – 18h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce aujourd'hui des progrès dans son programme de recherche et développement axé sur l'atrophie géographique (GA) secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Mise à jour sur le Programme de R&D d'Oxurion en GA secondaire à la DMLA

L'équipe de recherche d'Oxurion évalue actuellement plusieurs cibles thérapeutiques pour le traitement de l'atrophie géographique secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ces cibles ont été identifiées grâce à la plateforme innovante de découverte de cibles utilisant la technologie CRIPSR, mise au point par les chercheurs d'Oxurion, et confirmées dans divers tests cellulaires conçus pour reproduire les conditions pathologiques menant à l'atrophie géographique chez l'humain.

Les résultats préliminaires chez l'animal renforcent l'optimisme dans les cibles identifiées

Les premières expériences réalisées sur les modèles animaux ont démontré le potentiel de certaines cibles à protéger la rétine des processus pathologiques associés à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Certaines cibles ont en effet permis de réduire la dégénérescence rétinienne chez les animaux par rapport au groupe témoin, offrant à Oxurion un avantage dans sa recherche de nouvelles options thérapeutiques pour les patients souffrant de GA, un domaine où les besoins médicaux non satisfaits restent considérables.

Bien que ces premiers résultats soient encourageants, des recherches supplémentaires sont cependant nécessaires pour évaluer de manière exhaustive le potentiel thérapeutique de chaque cible.

À propos d'Oxurion

Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR) est engagée dans le développement de thérapies ophtalmiques standard de nouvelle génération pour le traitement des maladies de la rétine. Le siège social d'Oxurion se trouve à Louvain. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.oxurion.com

Informations importantes sur les déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des "prévisions". Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles et sont donc affectées par divers risques et incertitudes. L'entreprise ne peut donc pas garantir que ces déclarations prospectives se concrétiseront et ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes affectant l'entreprise et sur d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles sont incluses dans le rapport annuel de l'entreprise. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à acheter des titres ou des actifs d'Oxurion dans une quelconque juridiction. Aucune valeur mobilière d'Oxurion ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act). Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, ou en vertu d'une dérogation à cette loi, et conformément à toutes les lois applicables en matière de valeurs mobilières de l'État américain.

Contacts :