01/08/2024 - 08:00

Communiqué de Presse

Clapiers, le 1er aout 2024

Résiliation du contrat de liquidité contracté avec TSAF

La société OSMOZIS, cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN FR0013231180 – Mnémonique ALOSM), a résilié en date du 31 juillet 2024 le contrat de liquidité confié le 14 décembre 2020 à la société TSAF - Tradition Securities And Futures.

Ce contrat de liquidité était suspendu depuis le 28/05/2024 en raison de l'OPA simplifiée mise en œuvre par le Groupe PASSMAN sur les actions de la société OSMOZIS.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30/06/2024 lors du bilan semestriel du contrat de liquidité :

11 386 actions OSMOZIS

132 933,43 €

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat le 2/01/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 000 actions OSMOZIS

100 000,00 €

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 18 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé, et possède près de 37 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 600 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS se matérialise par un portefeuille complet de services destinés aux centres de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels destinés à accompagner les exploitants dans leur gestion quotidienne). Elle est construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,7 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2023.