19/07/2024 - 17:50

Communiqué de Presse

Clapiers, le 19 juillet 2024



Bilan semestriel au 30/06/2024 du contrat de liquidité OSMOZIS

Au titre du contrat de liquidité confié par OSMOZIS à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2024 :

11 386 actions OSMOZIS

132 933,43 €

Il est à noter que le contrat de liquidité est suspendu depuis le 28/05/2024.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 109 actions OSMOZIS

135 733,39 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 2 958 2 681 Nombre de transactions 43 41 Montant en capitaux 32 201,47 € 29 401,51 €

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 18 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé, et possède près de 37 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 600 sites en Europe. L'offre OSMOZIS se matérialise par un portefeuille complet de services destinés aux centres de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels destinés à accompagner les exploitants dans leur gestion quotidienne). Elle est construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,7 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2023.

RELATIONS INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com





ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

osmozis@actus.fr CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com /

sylwia@latoiledesmedias.com



ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte Dudicourt

Relations Presse Financière

Tél. : 06 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr

