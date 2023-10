11/10/2023 - 18:00

Clapiers, le 11 octobre 2023

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, annonce l'acquisition au Royaume-Uni, de Camping Connect, une entreprise spécialisée dans la fourniture de services WiFi, rentable et possédant une base de clients offrant de fortes synergies commerciales avec Osmozis. Cette acquisition marque une étape significative dans la croissance du Groupe, renforce sa position parmi les leaders européens de la digitalisation de l'industrie des campings et villages vacances et accélère sa dynamique de croissance rentable.

CAMPING CONNECT : UN ACTEUR EUROPÉEN DU CAMPING CONNECTÉ

L'entreprise Camping Connect (www.campingconnect.co.uk) est un fournisseur de solutions WiFi pour l'industrie des loisirs, créé en 2011 et basé à Swansea au Royaume-Uni. La société déploie des offres équivalentes au WiFi partage et WiFi Premium d'Osmozis, sur environ 60 000 emplacements connectés repartis sur 360 sites clients à travers le Royaume-Uni, le 2eme marché européen après la France avec 3 500 campings. Cette acquisition portera le nombre total d'emplacements gérés par Osmozis à environ 400 000, renforçant ainsi le poids du Groupe sur le marché européen.

Sur l'exercice 2022-23, s'achevant le 31 octobre 2023, Camping Connect devrait atteindre un chiffre d'affaires estimé de 1,9 M€, en croissance attendue à deux chiffres sur l'année, avec un taux de récurrence de ses revenus proche de 60%. De plus, la Société présente d'ores et déjà des niveaux de rentabilité opérationnelle proches de ceux d'Osmozis. Osmozis intégrera les 14 collaborateurs de la société ainsi que les deux entrepreneurs qui la dirigent, pour qu'ils poursuivent le développement de l'entreprise à leur poste actuel.

UNE INTÉGRATION STRATÉGIQUE POUR DÉPLOYER NOTRE GAMME DE SERVICES PREMIUM

Actuellement, les emplacements couverts par Camping Connect ont un potentiel de développement important de digitalisation. L'intégration par Osmozis de cette base installée offre donc des opportunités de ventes additionnelles importantes des services connectés d'Osmozis, tels que OsmoCam, OsmoWater, OsmoPower ou OsmoKey. Cette intégration permettra ainsi à ces campings de bénéficier de la suite complète de services connectés Osmozis pour améliorer l'expérience de leurs clients tout en augmentant leur efficacité opérationnelle.

En outre, l'acquisition permettra à Camping Connect de commercialiser les Bornes WiFi OsmoX développées et brevetées par Osmozis plutôt que des bornes moins efficientes d'autres fabricants, réduisant ainsi le cout d'acquisition de ces bornes d'un facteur 2,5 en moyenne, tout en offrant aux exploitants plus de performances.

DES FONDS LEVÉS EN 2023 POUR RÉALISER L'ACQUISITION

Le montant de l'acquisition de 100% des actions de Camping Connect s'établit à 2,2 M€. Il sera versé pour 70% en numéraire, grâce au produit de la levée de fonds réalisée en 2023, et pour 30% en actions d'Osmozis autodétenues, valorisées sur la base d'un prix fixe par action de 10,25 euros. Ces actions seront soumises à une période de blocage de 18 mois, conforme aux conditions et termes usuels dans ce type de transactions.

De plus, un montant complémentaire pouvant atteindre un maximum de 1 M€ (50% en numéraire et 50% en actions d'Osmozis avec blocage de 18 mois) pourra être versé selon des critères de performance de l'activité de Camping Connect de la société au cours des trois prochains exercices.

« Je suis extrêmement heureux d'annoncer notre implantation au Royaume-Uni grâce à cette acquisition stratégique de Camping Connect, une étape majeure dans notre parcours de croissance. Camping Connect est une société avec qui nous discutons depuis quatre ans, dotée d'une équipe dirigeante qui a su développer des actifs de qualités sur son marché et augmenter son chiffre d'affaires de 30% par an ces dernières années. Cette opération renforce ainsi notre positionnement global européen et notre place parmi les leaders de la digitalisation de l'industrie des campings et villages vacances. Je suis convaincu que le développement de cette entité pourra profiter dans les années à venir de l'excellente synergie déjà existante entre les deux jeunes cofondateurs de Camping Connect, Rhodri et Ben, et les dirigeants d'Osmozis. Ensemble, nous continuerons à innover et à offrir des solutions efficaces pour l'industrie des loisirs en Europe. » - Gérard TREMBLAY, Président-Directeur Général d'OSMOZIS.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 17 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 40 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 600 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,8 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2023.