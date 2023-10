10/10/2023 - 18:00

Communiqué de Presse

Clapiers, le 10 octobre 2023

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2022-2023 : 12,8 M€ (+10%)

Chiffre d'affaires record pour le troisième exercice consécutif ;

Objectif de croissance atteint : +23% pour les Services Premium d'abonnement ;

Performance tirée par les Services connectés vendus par abonnement (+32%) ;

Perspective confirmée d'un EBE également record sur l'exercice 2022-2023 ;

Acquisition imminente d'un concurrent européen, grâce aux moyens offerts par la dernière levée de fonds.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, présente son chiffre d'affaires de l'exercice 2022-2023 (période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023).

En k€ 2021-2022 2022-2023 Variation SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 8 642 10 635 +23% En % du chiffre d'affaires total 75% 83% +8 pts dont Services connectés 3 040 4 003 +32% dont WiFi Premium 5 602 6 632 +18% CONSOMMATION P ÉRIODIQUE WiFi 2 950 2 134 -28% En % du chiffre d'affaires total 25% 17% -8 pts TOTAL GROUPE 11 592 12 769 +10%



Gérard Tremblay, PDG du groupe Osmozis, indique : « Osmozis a confirmé sa dynamique de croissance tout au long de l'exercice, grâce à notre positionnement porteur pour la transformation numérique des campings et le succès commercial de notre gamme de services connectés. De plus, la très grande fidélité de notre portefeuille client, avec un faible taux d'attrition de seulement 1,7% de nos Services Premium, illustre l'adéquation de nos solutions aux besoins du secteur. En parallèle, nous avons su faire évoluer notre modèle vers le SaaS, nous amenant croissance, prédictibilité et récurrence. Le travail sur la rentabilité de nos opérations nous permet aujourd'hui d'anticiper un EBE 2022-2023 nettement supérieur à celui de l'exercice précédent. Enfin, l'acquisition à venir dans les prochains jours d'un concurrent nous permettra d'étendre notre empreinte et nos revenus en Europe tout en dégageant de nouveaux espaces de déploiements pour nos services connectés, conformément aux ambitions affichées lors de notre dernière levée de fonds. »

Osmozis a maintenu une dynamique de croissance tout au long de l'exercice 2022-2023, dans la continuité des deux exercices précédents déjà records, avec un chiffre d'affaires au 31 août 2023 qui atteint 12,8 M€, soit une croissance de +10% par rapport à l'exercice 2021-2022. La performance a été tirée par le succès commercial de la gamme complète de produits et services connectés d'Osmozis qui a continué de rencontrer une forte demande de la part des exploitants de campings, dans un contexte de transition numérique des campings.

Cette performance a été soutenue par un quatrième trimestre (période du 1er juin 2023 au 31 août 2023) qui atteint un chiffre d'affaires de 4,8 M€, principalement grâce à une saison estivale réussie dans l'hôtellerie de plein air[1].

Des contrats peu ou pas rentables de Consommation Périodique qui ne pouvaient pas être transposés en WiFi Premium du fait de leur faible taille ont été arrêtés, au profit du cœur stratégique d'activité offrant récurrence et rentabilité. L'impact sur le chiffre d'affaires est d'environ 0,5 M€, soit 4 points de croissance.

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement , axe central de la stratégie de déploiement commercial, a connu une nouvelle croissance nette de +23% et atteint 10,6 M€ grâce notamment : aux Services connectés , en croissance de +32% sur un an à 4,0 M€. Dans la continuité des précédents semestres, OsmoCam, OsmoPower/Water, OsmoKey et Osmogestion continuent de rencontrer une forte demande et demeurent les principaux contributeurs au chiffre d'affaires du segment. Osmozis a notamment triplé le nombre d'OsmoKey déployées sur l'exercice. au WiFi Premium qui a lui aussi progressé à +18% pour atteindre 6,6 M€. La part de ces Services Premium d'abonnement progresse nettement à 83% (+8pts) du chiffre d'affaires total d'Osmozis en 2022-2023, permettant d'atteindre une plus grande récurrence et prédictibilité de l'activité d'Osmozis.

La Consommation Périodique WiFi a été marquée par une baisse de 28% à 2,1M€, conformément avec la stratégie d'Osmozis visant à migrer cette consommation vers le WiFi Premium à plus forte valeur ajoutée.

Le service d'accès WiFi au global (Consommation Périodique + Service Premium WiFi) confirme toute l'attractivité et la nécessité d'un accès WiFi sur les lieux de vacances, avec une progression année après année du chiffre d'affaires associé. Sur l'exercice 2022-2023, il s'est établi à 8,8 M€ (+3%), ce qui illustre une demande annuelle toujours dynamique pour cet élément incontournable pour les exploitants.

Le chiffre d'affaires récurrent d'Osmozis atteint dorénavant 8,0 M€, sur la base des contrats signés au 31 août 2023.

ACQUISITION IMMINENTE D'UN CONCURRENT EUROPÉEN

Comme annoncé au cours de l'exercice, Osmozis devrait réaliser dans les prochains jours l'acquisition d'un concurrent en Europe, avec une base d'emplacements importante, permettant d'augmenter nettement le chiffre d'affaires hors France (actuellement de 0,2 M€). Le potentiel de croissance additionnelle sera élevé, Osmozis ambitionnant de déployer sa gamme de Services Premium sur les emplacements couverts par la cible. De plus, la Société présente d'ores et déjà des niveaux de rentabilité opérationnelle proches de ceux d'Osmozis.

AMBITION DE NETTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ SUR L'EXERCICE 2022-2023 ET DÉPLOIEMENTS CONCLUANTS DE LA NOUVELLE BORNE WIFI 6

Après une activité commerciale intense, marquée par des orientations stratégiques ambitieuses, Osmozis a atteint son premier objectif avec des services Premium en croissance de 23%, au-delà des 20% anticipés. En parallèle, l'accent mis sur l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise va permettre d'atteindre le second, la nette augmentation de l'EBE (3 809 k€ en 2021-2022), avec une marge d'EBE/chiffre d'affaires qui devrait se maintenir à un niveau élevé, grâce à une structure opérationnelle adaptée et à la poursuite de son déploiement commercial. De plus, la rationalisation des contrats de Consommation Périodique peu rentables et individuellement peu conséquents demeure un levier important d'amélioration de la rentabilité du Groupe.

Afin de conserver son avance technologique, Osmozis déploie d'ores et déjà sa nouvelle borne d'accès Internet sans fil OsmoX selon la norme WiFi 6. Après une première saison estivale réussie pour les premiers produits installés, Osmozis a mis en fabrication de nouvelles bornes pour la saison à venir.

Ce produit, seule et unique borne WiFi française, bénéficie d'un logiciel propriétaire embarqué mettant en œuvre trois brevets européens d'Osmozis. L'OsmoX, équipée d'une antenne intégrée au boitier, est disponible en version Indoor et Outdoor et présente un coût de revient bien plus faible que les autres technologies disponibles sur le marché.



Prochains rendez-vous :

Résultats annuels 2022-2023 : Mardi 12 décembre 2023

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 17 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 32 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 200 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,8 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2023.

