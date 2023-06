05/06/2023 - 17:45

Communiqué de Presse

Clapiers, le 5 juin 2023

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022-2023 : NOUVELLE PERFORMANCE RECORD

Chiffre d'affaires en forte hausse de +21%, tiré par les Services Premium (+25%) ;

EBE record pour un premier semestre à 1,4 M€, multiplié par plus de 2,5 en un an, et marge d'EBE en progression de +14 points (27% du chiffre d'affaires) ;

Post clôture : réalisation d'une augmentation de capital de 7 M€ grâce à une demande 1,4 fois supérieure à l'offre initiale ;

Ambition renouvelée d'une accélération de la rentabilité pour l'exercice 2022-2023.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, publie ses résultats du 1er semestre (période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023).

Données non auditées - en k€ S1 2021-2022 S1 2022-2023 Variation Chiffre d'affaires 4 218 5 083 +865 EBE 553 1 391 +838 Marge d'EBE 13% 27% +14 pts Résultat d'exploitation -630 36 +666 Résultat net du Groupe -454 4 +458

Gérard Tremblay, PDG d'Osmozis, commente : « Notre ambition d'augmenter notre rentabilité est importante cette année et ce premier semestre réussi vient la renforcer. Nous poursuivons notre développement sur l'activité, en hausse de 21%, mais surtout sur la rentabilité, avec un EBE semestriel qui a été multiplié par plus de 2,5 en un an. Nous disposons aujourd'hui d'une récurrence solide de nos revenus et d'un effet de levier important de l'activité sur les marges, grâce à une structure opérationnelle maîtrisée ainsi qu'à notre nouvelle borne WiFi 6 performante et compétitive.

En avril, nous avons procédé à une augmentation de capital de 7 M€ qui nous permettra d'accélérer le développement du Groupe, notamment à l'international, en réalisant une ou deux acquisitions ciblées pour élargir notre base de clients avec également le concours de nouveaux partenaires distributeurs. »

FORTE HAUSSE DES REVENUS TIRÉE PAR LES SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT

En k€ S1 2021-2022 S1 2022-2023 Variation SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 3 757 4 694 +25% En % du chiffre d'affaires total 89% 92% +3pts dont Services connectés 1 349 1 845 +37% dont WiFi Premium 2 408 2 849 +18% CONSOMMATION P ÉRIODIQUE WiFi 461 389 -16% En % du chiffre d'affaires total 11% 8% -3pts TOTAL GROUPE 4 218 5 083 +21%



Osmozis confirme sa dynamique de croissance au cours de ce premier semestre de l'exercice 2022-2023, dans la continuité d'un exercice 2021-2022 qui a vu ses activités afficher des performances records (voir communiqué), avec un chiffre d'affaires qui atteint 5 083 k€ au 28 février 2023, soit une croissance de +21% ou +0,9 M€ par rapport au premier semestre 2021-2022. Les Services Premium d'abonnement poursuivent leur développement rapide avec une croissance de +25%. Ce succès commercial a été appuyé par le bestseller OsmoKey dont les ventes ont nettement progressé durant cette première moitié d'exercice.

La Consommation Périodique WiFi ressort, quant à elle, en baisse maîtrisée de 16% à 389 k€, en lien avec la stratégie d'Osmozis de basculer cette consommation en WiFi Premium à plus forte valeur ajoutée.

Au-delà de la transformation de consommation périodique en premium, le service d'accès WiFi au global (Consommation Périodique + activité WiFi Premium) voit son chiffre d'affaires progresser de +13% par rapport au premier semestre 2021-2022 passant de 2 869 k€ à 3 238 k€, illustrant une demande particulièrement dynamique pour ce service incontournable de l'équipement des campings.

EBE MULTIPLIÉ PAR PLUS DE 2,5 - STRUCTURE OPÉRATIONNELLE À FORT EFFET DE LEVIER

Données non auditées - en k€ S1 2021-2022 S1 2022-2023 Variation Chiffre d'affaires 4 218 5 083 +865 Autres produits d'exploitation 1 290 1 699 +409 Charges d'exploitation hors dotations 4 955 5 391 +436 dont charges de personnel 2 547 2 848 +301 dont autres achats et charges externes 1 971 2 056 +85 EBE[1] 553 1 391 +838 Marge d'EBE 13% 27% +14 pts Dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges -1 183 -1 355 -172 Résultat d'exploitation -630 36 +666 Résultat financier 74 -87 -161 Résultat exceptionnel -28 -32 -4 Impôts 130 88 -42 Résultat net du Groupe -454 4 +458

Grâce à une croissance continue de son activité semestrielle, d'un effet de levier important de sa structure opérationnelle et de la résiliation par Osmozis de contrats historiques non rentables, Osmozis atteint un EBE record pour un premier semestre à 1 391 k€, en hausse de +838 k€ en un an, soit plus de 2,5 fois l'EBE du premier semestre 2021-2022.

Le Groupe a nettement amélioré sa rentabilité, illustré par une marge d'EBE de 27% en hausse de 14 points, en maîtrisant la hausse de ses charges d'exploitation au regard de la croissance des activités. En détail, Osmozis a ajusté ses effectifs afin d'adresser les nouvelles commandes, pour atteindre 95 salariés au 28 février 2023, faisant croitre de manière contrôlée les charges associées de +301 k€. En parallèle, les autres charges et charges externes demeurent quasiment stables à 2 056 k€.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi en nette hausse, et pour la première fois positif sur les 6 premiers mois de l'année, à 36 k€, après prise en compte de dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges à hauteur de -1 355 k€, contre -1 183 k€ au 28 février 2022, reflétant la hausse des efforts R&D du Groupe et la progression du parc installé de produits sur site qui créent les revenus récurrents des prochains exercices.

Le résultat financier atteint -87 k€, composé principalement d'intérêts payés sur la dette du Groupe, compensés partiellement par des reprises de provisions.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -32 k€ et d'un produit d'impôt de 88 k€, le résultat net du Groupe ressort positif à 4 k€, en forte amélioration de +458 k€, pour le premier semestre de l'exercice 2022-2023.

DETTE FINANCI È RE NETTE TOUJOURS MA Î TRISÉE AVANT l'AUGMENTATION DE CAPITAL

Données non auditées - en k€ 31/08/2022 28/02/2023 Capitaux propres – Part du Groupe 8 092 8 278 Endettement financier brut 15 023 16 021 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 4 847 3 564 Endettement financier net 10 176 12 457

Au 28 février 2023, les capitaux propres d'Osmozis s'établissaient à 8 278 k€ pour une trésorerie brute[2] de

3 564 k€ et un endettement financier net de 12 457 k€. Compte tenu de la saisonnalité d'Osmozis, l'endettement net est toujours plus élevé à fin février qu'à fin août. Afin de poursuivre activement sa stratégie de développement et d'innovation, Osmozis a souscrit, au cours du 1er semestre 2022-2023, à trois prêts pour un total de 2 400 k€, à échéance 2028-2030. La dette du Groupe demeure majoritairement une dette long terme, avec plus de 80% des échéances remboursables au-delà de l'exercice 2023-2024.

En avril 2023, Osmozis a réalisé une augmentation de capital de 7 M€ qui améliore les capitaux propres et la trésorerie au second semestre de l'exercice 2022/2023 (voir communiqué), dont environ 1/3 sera destiné à l'optimisation de la structure financière avec le remboursement par anticipation et en numéraire d'une partie des obligations convertibles émises en décembre 2019. Dans ce cadre, Osmozis a déjà procédé en mai 2023 au remboursement pour 1,2 M€ (dont 0,2 M€ de frais de remboursement anticipé) de sa dette obligataire d'un montant initial de 4,0 M€.

Au cours du semestre, Osmozis a maintenu les investissements dans son parc de bornes et d'objets connectés générant des flux d'investissements de -2 538 k€. Osmozis dispose ainsi toujours de stock suffisant pour les composants critiques de ses produits permettant d'honorer ses commandes pendant les mois à venir. En parallèle, Osmozis a aussi procédé aux remboursements d'emprunts bancaires pour 1 442 k€ ainsi, après prise en compte des nouveaux emprunts, les flux de financement s'établissent à +1 179 k€.

ACCÉLÉRATION DE LA FORTE CROISSANCE RENTABLE DES SERVICES PREMIUM SUR L'EXERCICE 2022-2023 ET NOUVELLE BORNE WIFI 6

Après une première partie d'exercice réussie, Osmozis réitère son ambition de maintenir une trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2022-2023. En conséquence, le chiffre d'affaires des services Premium devrait connaître une croissance importante comme pour les années précédentes. L'accent est mis sur l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise avec un EBE qui sera en augmentation sur l'année (3 809 k€ en 2021-2022) et une marge d'EBE/chiffre d'affaires qui devrait se maintenir à un niveau élevé, grâce à une structure opérationnelle adaptée et à la poursuite de son déploiement commercial, prioritairement par développement organique. Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis.

De par la structuration de ses offres, le Groupe pourra s'appuyer sur des revenus récurrents[3] qui progressent chaque année. Ils ont représenté environ 7,5 M€ en 2021-2022 et devraient encore s'accroitre en 2022-2023 sous l'impulsion de la forte demande en Services Premium d'abonnement.



Aussi, afin de conserver son avance technologique, Osmozis déploie d'ores et déjà sa nouvelle borne d'accès Internet sans fil OsmoX selon le standard WiFi 6. Ce produit, seule et unique borne WiFi française, bénéficie d'un firmware propriétaire mettant en œuvre trois brevets européens d'Osmozis. L'OsmoX est équipée d'une antenne intégrée au boitier, est disponible en version Indoor et Outdoor et présente un coût de revient bien plus faible que les autres technologies disponibles sur le marché.



Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022-2023 : le 4 juillet 2023

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 17 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 33 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 400 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2022.

[1] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges

[2] Valeurs mobilières de placement

[3] Services premium d'abonnements – ventes de produits seuls et d'études terrain