12/12/2022 - 17:45

Communiqué de Presse

Clapiers, le 12 décembre 2022

RÉSULTATS ANNUELS 2021-2022

FORTE CROISSANCE ET RENTABILITÉ RECORD

Forte croissance des revenus à 11,6 M€ (+21%) tirée par les Services Premium d'abonnement (+43%) ;

Montée en puissance des Services Premium d'abonnement, représentant 75% du chiffre d'affaires et presque totalement récurrents, dans le cadre de contrats pluriannuels (durée moyenne de 5 ans) ;

Rentabilité et bénéfices records : EBE de 3,8 M€ (en amélioration de +0,6 M€ sur un an) soit une marge de 33% ; Résultat net stable à 1,0 M€, soit une marge nette de près de 9% ;

Dette financière maîtrisée et niveau élevé de trésorerie et équivalents disponibles (4,8 M€) ;

Ambitions de poursuite de la forte croissance et de maintien d'un haut niveau de rentabilité pour l'exercice 2022-2023.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, présente ses résultats pour l'exercice 2021-2022 (période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022).

En k€* 2020-2021 2021-2022 Variation Chiffre d'affaires 9 594 11 592 +1 998 EBE 3 176 3 809 + 633 Marge d'EBE 33% 33% - Résultat d'exploitation 985 1 436 +451 Résultat net du Groupe 990 1 007 +16 *Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de dépôt du rapport financier.

Gérard Tremblay, PDG du groupe Osmozis : « Osmozis a délivré une performance très solide au cours de cet exercice 2021-2022, parfaitement en ligne avec nos ambitions. Nous avons atteint 11,6 M€ de chiffre d'affaires, en progression de 2 M€, grâce au succès continu de notre gamme de Services Premium à destination des exploitants de campings. Nous répondons aujourd'hui à des besoins importants pour les exploitants en matière de services numériques, notamment dans la gestion des sites, les économies d'énergie et les enjeux de RSE associés. Notre structure opérationnelle équilibrée nous permet de dégager des niveaux très élevés de rentabilité. Nous allons continuer sur cette lancée au cours de l'exercice 2022-2023 afin de poursuivre l'équipement de nos clients en Services connectés Osmozis. »

FORTE CROISSANCE DES REVENUS TIRÉE PAR LES SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT

En k€ 2020-2021 2021-2022 Variation SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 6 034 8 642 +43% En % du chiffre d'affaires total 63% 75% +12 pts dont services connectés 1 801 3 040 +69% dont WiFi Premium 4 233 5 602 +32% CONSOMMATION P ÉRIODIQUE WiFi 3 560 2 950 -17% En % du chiffre d'affaires total 37% 25% -12 pts TOTAL GROUPE 9 594 11 592 +21%



Osmozis a poursuivi sa dynamique de croissance tout au long de l'exercice 2021-2022, pour atteindre un chiffre d'affaires record de 11 592 k€ au 31 août 2022, soit une croissance de +21% par rapport à l'exercice 2020-2021, lui aussi déjà en croissance de +20%. La performance a été tirée par le succès commercial de la gamme complète de produits et services connectés d'Osmozis qui a continué de rencontrer une forte demande de la part des exploitants de campings, dans un contexte de stabilisation de la situation sanitaire. Osmozis renforce ainsi sa position de partenaire de référence auprès des acteurs du tourisme (campings et résidences de vacances).

En détail par activité :

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement, axe central de la stratégie de déploiement commercial, a connu une nouvelle nette croissance de +43% et atteint 8 642 k€ grâce notamment aux Services connectés, en croissance de +69% par rapport à l'exercice 2020-2021. OsmoCam, OsmoPower/Water et OsmoKey confirment leur montée en puissance et contribuent ainsi significativement au chiffre d'affaires du segment. Le WiFi Premium a lui aussi progressé de +32% pour atteindre 5 602 k€. La part des Services Premium d'abonnement croît de plus de 12 points pour atteindre 75% du chiffre d'affaires annuel, permettant d'atteindre une plus grande récurrence et prédictibilité de l'activité d'Osmozis.

La Consommation Périodique WiFi ressort à 2 950 k€, en baisse maîtrisée de 17%, qui illustre l'arrêt de la commercialisation de cette formule et la volonté de transformer cette activité au fur et à mesure en WiFi premium.

Aujourd'hui, les Services Premium d'abonnement représentent 75% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 63% en 2020-2021 et 42% en 2019-2020, confirmant le succès du modèle du Groupe et l'augmentation structurelle des revenus récurrents garantis. La stratégie d'Osmozis en la matière s'appuie toujours sur des atouts uniques, notamment sur ses plus de 2 200 clients avec des contrats long terme (5 ans en moyenne) donnant accès à plus de 300 000 emplacements en Europe, dont un tiers du parc existant français.

RÉSULTATS HISTORIQUES – UN RÉSULTAT D'EXPLOITATION EN HAUSSE DE 46%

En k€* 2020-2021 2021-2022 Variation Chiffre d'affaires 9 594 11 592 +1 998 Autres produits d'exploitation 2 391 3 260 +869 Charges d'exploitation hors dotations 8 809 11 043 +2 234 dont charges du personnel 4 464 5 224 +760 dont autres achats et charges externes 4 155 5 078 +923 EBE[1] 3 176 3 809 +633 % du chiffre d'affaires 33% 33% - Dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges -2 191 -2 373 -182 Résultat d'exploitation 985 1 436 +451 Résultat financier -106 -148 -42 Résultat exceptionnel -125 -65 +60 Impôts (Charges d'impôts en positif) -236 217 +453 Résultat net du Groupe 990 1 007 +17

*Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de dépôt du rapport financier.

Fort de cette dynamique de croissance et dans la continuité des résultats semestriels, Osmozis atteint un nouvel EBE record de 3 809 k€ pour l'exercice 2021-2022, en hausse de +633 k€, par rapport aux 3 176 k€ générés au 31 août 2021. Le groupe a ainsi maintenu le fort levier de la croissance sur la rentabilité avec une marge d'EBE qui se stabilise à 33% du chiffre d'affaires. Osmozis a en effet poursuivi son travail d'optimisation de sa structure et de maîtrise des coûts, notamment les charges de personnel qui sont en baisse de 2 points par rapport à l'année précédente, à 45 % du chiffre d'affaires, tout en conservant des effectifs moyens en hausse (87 collaborateurs, +2 en un an), entre autres au travers du recrutement de techniciens installateurs. En parallèle, les autres charges et charges externes ont augmenté de +923 k€ du fait, en partie, de la hausse des frais de déplacement, un recours à de la sous-traitance et l'intensification de la présence marketing du Groupe notamment dans des salons professionnels, après les fortes restrictions causées par la crise sanitaire.

Après prise en compte de dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges à hauteur de 2 373 k€, le résultat d'exploitation ressort à 1 436 k€, reflétant la hausse des efforts R&D du Groupe et la forte croissance des installations sur site qui créent les revenus récurrents des prochains exercices.

Le résultat financier atteint -148 k€, une reprise de provision pour 330 k€ a en partie compensé les charges financières, notamment 328 k€ d'intérêts payés sur la dette du Groupe.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -65 k€ et d'une charge d'impôt de 217 k€, le résultat net du Groupe ressort stable à 1 007 k€ pour l'exercice 2021-2022.

SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE : UNE DETTE MA Î TRISÉE, DONT 86% REMBOURSABLES AU-DELÀ DE 2024

En k€* 31/08/2021 31/08/2022 Capitaux propres – Part du Groupe 7 037 8 092 Endettement financier brut 14 851 15 023 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 4 527 4 847 Endettement financier net 10 324 10 176

Au 31 août 2022, les capitaux propres d'Osmozis s'établissaient à 8 092 k€, pour une trésorerie brute[2] de

4 847 k€ et une dette brute globalement stable de 15 023 k€, menant à un endettement financier net de 10 176 k€. En prenant en compte la valorisation au 31 août 2022 des titres autodétenus par le Groupe, l'endettement net ressort à 9 756 k€ (en baisse de 568 k€). Afin de poursuivre activement sa stratégie de développement et d'innovation, Osmozis a souscrit, au cours de l'exercice 2021-2022, à plusieurs prêts pour un total de 2 850 k€, dont 800 k€ de prêts garantis par l'État. La dette du Groupe demeure majoritairement une dette long terme, avec plus de 86% des échéances remboursables au-delà de 2024. Elle est de plus insensible à la remontée des taux de changes du fait d'intérêts à taux fixes sur l'ensemble de ses financements.

Osmozis a généré 321 k€ de trésorerie sur l'exercice (en hausse de 937 k€ par rapport à l'année 2020-2021), bien orientée par une trésorerie générée par l'activité de 4 134 k€. En détail, la marge brute d'autofinancement s'est établie à 3 546 k€ et le BFR a été bien maîtrisé avec une baisse des besoins de 589 k€ sur la période, avec le paiement des reports exceptionnels accordés l'année dernière aux clients suite à la crise sanitaire et la mise en œuvre d'une politique de recouvrement des créances plus efficace.

La croissance de l'activité sur l'exercice a également permis à Osmozis de poursuivre l'investissement dans son parc de bornes et d'objets connectés générant des flux d'investissements de -4 034 k€, en baisse d'environ 300 k€ par rapport à l'exercice précédent. Le Groupe a notamment maintenu un stock de produits, particulièrement des serrures connectées et des dispositifs OsmoPower/Water, produits permettant d'honorer les commandes sur l'exercice à venir. Osmozis a, en outre, procédé aux remboursements d'emprunts bancaires pour 2 725 k€. Après prise en compte de nouveaux emprunts, les flux de financement s'établissent à +220 k€, alors qu'ils avaient été de +2 061 k€ lors de l'exercice précédent.

Ainsi, la hausse de la génération de trésorerie liée à la nette croissance de l'activité, en parallèle de dépenses d'investissement maîtrisées, permet d'amorcer la trajectoire de désendettement du Groupe.

PERSPECTIVES DE POURSUITE DE LA CROISSANCE RENTABLE EN 2022-2023

Osmozis ambitionne de maintenir la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2022-2023, avec un EBE supérieur à celui de cet exercice et une marge d'EBE/chiffre d'affaires qui devrait se maintenir à un niveau élevé, grâce à sa structure opérationnelle et la poursuite de son déploiement commercial, prioritairement par développement organique. Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis.

Le Groupe pourra s'appuyer sur des revenus récurrents[3] garantis qui progressent chaque année. Ils ont été d'environ 7,5 M€ en 2021-2022 et devraient encore s'accroitre en 2022-2023 sous l'impulsion de la dynamique de déploiement des Services Premium d'abonnement.

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement, comprenant une gamme complète de services IoT. Le potentiel commercial de cette gamme s'est fortement renforcé durant l'exercice, du fait du contexte sanitaire actuel, notamment la serrure connectée OsmoKey, qui s'est imposée comme une solution novatrice pour les campings ;

La poursuite de l'optimisation de la structure de coûts et le strict contrôle des charges d'exploitation pour améliorer la performance du Groupe. Dans ce cadre, Osmozis a mis en place un nouvel environnement digital de gestion interne qui permettra un suivi de la rentabilité de chaque projet et ainsi une optimisation des coûts dans le temps ;

L'innovation continue, au travers d'une politique ambitieuse de R&D, pour poursuivre l'enrichissement de la gamme de Services connectés. La proximité d'Osmozis avec les exploitants des établissements d'hôtellerie de plein air lui permet d'identifier précisément les besoins du secteur puis d'apporter des réponses précises et novatrices. La gestion de l'électricité devient un enjeu majeur compte tenu de l'augmentation de son coût et OsmoPower devient un produit fortement demandé. Aussi, Osmozis continuera à développer des solutions avancées pour le mobil-home connecté (sécurité, confort, gestion des ressources: eau-électricité-gaz, connectivité…), quelle que soit sa marque. Le marché potentiel de ce service est d'environ 2,5 millions de mobil-homes en Europe, soit un potentiel en location de 500 M€ par an.

La prospection en faveur de l'élargissement de la base de clients par croissance externe et l'intégration d'un concurrent européen, qui permettra de déployer la gamme de services connectés Osmozis. Une telle opération pourrait être financée en majorité par des actions autodétenues et la profondeur de trésorerie d'Osmozis ;

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2022-2023 le 5 janvier 2023

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 17 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 33 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 200 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2022.



[1] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges

[2] Valeurs mobilières de placement

[3] Services premium d'abonnements – ventes de produits seuls et d'études terrain