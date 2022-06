30/06/2022 - 17:55

Clapiers, le 30 juin 2022

Poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires

au 3ème trimestre 2021-2022 : +25%

Chiffre d'affaires 9 mois record: 7,0 m€ (+31%)

Croissance toujours bien orientée au 3 ème trimestre par les Services connectés vendus par abonnement (+31%) ;

Poursuite du net rebond des consommations périodiques au 3 ème trimestre (+39%) ;

Pour l'exercice 2021-2022 dans son ensemble, ambition de croissance autour de 20% avec une marge d'EBE au-delà de 33%, malgré la pénurie de main-d'œuvre.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, présente son chiffre d'affaires depuis le début de l'exercice 2021-2022 (période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022).

Données non auditées – en k€ 2020-2021 2021-2022 Variation nette 1er trimestre 790 1 045 +31% 2ème trimestre 2 379 3 173 +33% 3ème trimestre 2 194 2 742 +25% Cumul 9 mois 5 306 6 960 +31% 4ème trimestre 4 288 - - Cumul 12 mois 9 594 - -



Gérard Tremblay, PDG du groupe Osmozis, indique : « Osmozis est dans une vraie dynamique de croissance avec une progression de 31% du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année. Nous n'observons que des signaux au vert, aussi bien dans nos prises de commande que dans la fidélité de nos clients. Notre récurrent à plus de 85% est solide et, avec un contrôle des coûts, la génération de cash-flow devient un élément fondamental nous permettant de réduire notre dette. »

En k€ T3 2020-2021 T3 2021-2022 Variation SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 1 872 2 294 +23% En % du chiffre d'affaires total 85% 84% -1 pt dont Services connectés 970 1 274 +31% dont WiFi Premium 902 1 020 +13% CONSOMMATION P ÉRIODIQUE WiFi 322 448 +39% En % du chiffre d'affaires total 15% 16% +1 pt TOTAL GROUPE 2 194 2 742 +25%

Osmozis a poursuivi sa dynamique au troisième trimestre 2021-2022, dans la continuité d'un exercice 2020-2021 record (voir communiqué), avec un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année qui atteint 6 960 k€ au 31 mai 2022, soit une croissance de +31% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2020-2021.

Cette performance a été soutenue par un troisième trimestre (période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022) qui s'est inscrit dans une même dynamique de croissance pour atteindre 2 742 k€, grâce à la gamme complète de produits et services connectés d'Osmozis qui a continué de rencontrer une forte demande de la part des exploitants de campings, dans un contexte de stabilisation de la situation sanitaire. En synthèse par segment :

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement, axe central de la stratégie de déploiement commercial, a connu une nouvelle nette croissance de +23% et atteint 2 294 k€ grâce notamment aux Services connectés, en croissance de 31% par rapport à 2020-2021. Dans la continuité des précédents semestres OsmoCam, OsmoPower/Water et OsmoKey confirment leur attractivité importante et contribuent ainsi significativement au chiffre d'affaires du segment. Le WiFi Premium a lui aussi progressé à +13% pour atteindre 1 020 k€. La part de ces Services Premium d'abonnement se maintient à environ 85% du chiffre d'affaires total d'Osmozis sur ce T3 2021-2022.

La Consommation Périodique WiFi ressort à 448 k€, en hausse de 39%, confirmant la très bonne fréquentation de l'hôtellerie de plein air au cours du printemps 2022, et ce, malgré l'absence des habituels week-ends prolongés de mai. Cette performance est d'autant plus remarquable que la Société ne commercialise plus cette formule auprès des nouveaux clients depuis le 1er septembre 2021, afin de la transformer au fur et à mesure en WiFi premium.

Le service d'accès WiFi au global (Consommation Périodique + Service Premium WiFi) voit son chiffre d'affaires progresser semestre après semestre à +20% par rapport au T3 2020-2021, passant de 1 224 k€ à 1 468 k€. Cette croissance illustre une demande toujours dynamique sur ce service, qui demeure un élément de base pour les exploitants, et donc un point d'entrée important pour déployer l'ensemble des services connectés Osmozis.

PERSPECTIVES RENOUVELÉES DE CROISSANCE RENTABLE POUR L'EXERCICE

Dans la continuité de ce premier semestre réussi, Osmozis ambitionne de solidifier la trajectoire de croissance rentable de ses activités sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, avec un chiffre d'affaires en forte augmentation, soutenu par une fréquentation estivale qui s'annonce importante, un EBE supérieur à celui de l'exercice précédent (3,2 M€) et une marge d'EBE/Chiffre d'affaires qui devrait se maintenir au-delà de 33%.

Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis. En fin d'exercice, Osmozis rencontre toutefois de légers ralentissements dans le rythme d'installation, sur les sites des, clients des dernières commandes enregistrées, résultant du manque de main-d'œuvre disponible pour réaliser les installations avant l'été. Cela aura pour effet de caper de la croissance du 4ème trimestre 2021-2022 pour faire atterrir la croissance annuelle autour de +20%, et de reporter un chiffre d'affaires supplémentaire sur le 1er trimestre 2022-2023.

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement, comprenant une gamme complète de services IoT. Le potentiel commercial de cette gamme s'est fortement renforcé durant l'exercice, du fait du contexte sanitaire actuel, notamment la serrure connectée OsmoKey, qui s'est imposée comme une solution novatrice permettant une arrivée sécurisée des vacanciers dans les campings avec une plus grande flexibilité ;

La poursuite de l'optimisation de la structure de coûts et le strict contrôle des charges d'exploitation pour améliorer la performance du Groupe. Dans ce cadre, Osmozis a mis en place un nouvel environnement digital de gestion interne qui permettra un suivi de la rentabilité de chaque projet et ainsi une optimisation des coûts dans le temps.

L'innovation continue, au travers d'une politique ambitieuse de R&D, pour poursuivre l'enrichissement de la gamme de Services connectés. La proximité d'Osmozis avec les exploitants des établissements d'hôtellerie de plein air lui permet d'identifier précisément les besoins du secteur puis d'apporter des réponses précises et novatrices. Dans ce cadre, Osmozis continuera à développer des solutions avancées pour le mobil-home connecté (sécurité, confort, gestion des ressources eau-électricité-gaz, connectivité…) quelle que soit sa marque. Le marché potentiel de ce service est d'environ 2,5 millions de mobil-homes en Europe, soit un potentiel en location de 500 M€ par an.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 100 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2021.