24/05/2022 - 18:00

Communiqué de Presse

Clapiers, le 24 mai 2022

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021-2022 :

POURSUITE DE LA HAUSSE DE LA RENTABILITÉ - EBE RECORD

Chiffre d'affaires en forte hausse de +36%, tiré par les Services Premium d'abonnement (+45%) ;

EBE record sur un premier semestre à 0,6 M€, multiplié par plus de 2 en un an ;

Ambition renouvelée de croissance rentable pour l'exercice 2021-2022.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, publie ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2021-2022 (période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022).

Données non auditées - en k€ S1 2020-2021 S1 2021-2022 Variation Chiffre d'affaires 3 112 4 218 +1 106 EBE 252 553 +301 Marge d'EBE 8% 13% +5 pts Résultat d'exploitation -784 -630 +154 Résultat net du Groupe -479 -454 +25 Du fait de la saisonnalité de l'activité d'Osmozis (juin à septembre), le chiffre d'affaires du premier semestre ne correspond qu'à une partie minoritaire du chiffre d'affaires annuel.

Gérard Tremblay, PDG d'Osmozis, commente : « Comme annoncé, nous poursuivons notre trajectoire de croissance, à la fois sur l'activité et sur la rentabilité, en nous appuyant sur le succès continu de notre gamme de Services Premium à destination des exploitants de campings. Le travail effectué sur la récurrence des revenus et la structure de coûts nous permet aujourd'hui d'afficher un EBE record pour un premier semestre, ce qui laisse présager une très bonne performance pour l'ensemble de l'année. Le secteur est particulièrement dynamique, sous l'influence de plusieurs tendances porteuses, la sortie de crise sanitaire, le besoin de nature et de proximité, le tout en préservant un confort dorénavant disponible grâce à la « premiumisation » des campings. Cette tendance est d'ailleurs illustrée par des taux de réservations pour cet été, supérieurs à ceux enregistrés lors des dernières années avant Covid. »

FORTE HAUSSE DES REVENUS TIRÉE PAR LES SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT

En k€ S1 2020-2021 S1 2021-2022 Variation SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 2 590 3 757 +45% En % du chiffre d'affaires total 83% 89% +6 pts dont Services connectés 670 1 349 +101% dont WiFi Premium 1 920 2 408 +25% CONSOMMATION P ÉRIODIQUE WiFi 522 461 -12% En % du chiffre d'affaires total 17% 11% -6 pts TOTAL GROUPE 3 112 4 218 +36%



Osmozis a poursuivi sa dynamique au premier semestre 2021-2022, dans la continuité d'un exercice 2020-2021 record (voir communiqué), avec un chiffre d'affaires qui atteint 4 218 k€[1] au 28 février 2022, soit une croissance de +36% par rapport au premier semestre 2020-2021, sous l'impulsion des Services Premium d'abonnement en croissance de +45%. Ce chiffre d'affaires est aussi en hausse de 35% par rapport au premier semestre 2019-2020, dernière référence d'avant crise sanitaire). Au cours de la période, la gamme complète de produits et services connectés d'Osmozis a continué de rencontrer une forte demande de la part des exploitants de campings, dans un contexte de stabilisation de la situation sanitaire.

Au-delà de la transformation continue de la consommation périodique en premium, le service d'accès WiFi au global (Consommation Périodique + WiFi Premium) voit son chiffre d'affaires progresser semestre après semestre à +17% par rapport au premier semestre 2020-2021, passant de 2 442 k€ à 2 869 k€. Cette croissance illustre une demande toujours dynamique sur ce service, qui demeure un élément de base pour les exploitants, et donc un point d'entrée important pour déployer l'ensemble des Services connectés Osmozis.

EBE MULTIPLIÉ PAR PLUS DE 2 - STRUCTURE OPÉRATIONNELLE ADAPTÉE À LA CROISSANCE

Données non auditées - en k€ S1 2020-2021 S1 2021-2022 Variation Chiffre d'affaires 3 112 4 218 +1 106 Autres produits d'exploitation 954 1 290 +336 Charges d'exploitation hors dotations 3 814 4 955 +1 141 dont charges de personnel 2 084 2 547 +463 dont autres achats et charges externes 1 592 1 971 +379 EBE[2] 252 553 +301 Marge d'EBE 8% 13% +5 pts Dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges -1 036 -1 183 -147 Résultat d'exploitation -784 -630 +154 Résultat financier -115 74 +189 Résultat exceptionnel -41 -28 +13 Impôts 461 130 -331 Résultat net du Groupe -479 -454 +25



Fort d'un nouveau semestre de croissance de son activité et d'une trajectoire de hausse de sa rentabilité opérationnelle, Osmozis atteint un EBE record pour un premier semestre à 553 k€, en hausse de +301 k€ en un an et en hausse de 958 k€ en deux ans (année avant crise).

Le groupe a amélioré l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité, illustré par une marge d'EBE de 13% en hausse de 5 points, notamment en maîtrisant la hausse de ses charges d'exploitation qui accompagnent la croissance des activités. En détail, Osmozis a renforcé ses effectifs notamment, les techniciens installateurs pour adresser les nouvelles commandes, pour atteindre 89 salariés au 28 février 2022, faisant croitre les charges associées de +463 k€. Un Directeur « business développement » a notamment été recruté pour développer les partenariats de ventes indirectes en France et à l'étranger. En parallèle, les autres charges et charges externes ont augmenté de +379 k€ du fait en partie de l'intensification de la présence marketing du Groupe notamment dans des salons professionnels, après les fortes restrictions liées à la crise sanitaire.

Le résultat d'exploitation ressort à -630 k€, après prise en compte de dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges à hauteur de -1 183 k€, contre -1 036 k€ au 28 février 2021, reflétant la hausse des efforts R&D du Groupe et la forte croissance des installations sur site qui créent les revenus récurrents des prochains exercices.

Le résultat financier atteint 74 k€, une reprise de provision pour 350 k€ a compensé les charges financières, notamment 149 k€ d'intérêts payés sur la dette du Groupe.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -28 k€ et d'un produit d'impôt de 130 k€ (incluant le CIR), le résultat net du Groupe ressort en amélioration à -454 k€ pour le premier semestre de l'exercice 2021-2022.

UNE DETTE FINANCI È RE TOUJOURS MA Î TRISÉE DONT PLUS DE 75% REMBOURSABLE AU-DELÀ DE 2024

Données non auditées - en k€ 31/08/2021 28/02/2022 Capitaux propres – Part du Groupe 7 037 6 583 Endettement financier brut 14 851 14 748 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 4 526 2 887 Endettement financier net 10 325 11 861

Au 28 février 2022, les capitaux propres d'Osmozis s'établissaient à 6 583 k€ pour une trésorerie brute[3] de

2 887 k€ et un endettement financier net de 11 861 k€. Afin de poursuivre activement sa stratégie de développement et d'innovation, Osmozis a souscrit, au cours du 1er semestre 2021-2022, à deux prêts pour un total de 1 250 k€, dont 250 k€ de prêts garantis par l'État. La dette du Groupe demeure majoritairement une dette long terme, avec plus de 75% des échéances remboursables au-delà de 2024.

Grâce à la croissance de l'activité depuis le début de l'exercice, Osmozis a poursuivi l'investissement dans son parc de bornes et d'objets connectés générant des flux d'investissements de -1 623 k€. Le Groupe a notamment maintenu un stock de produits, particulièrement des serrures connectées, produits permettant d'honorer les commandes jusqu'à août 2023. En parallèle, Osmozis a aussi procédé aux remboursements d'emprunts bancaires pour 1 402 k€ ainsi, après prise en compte de nouveaux emprunts, les flux de financement s'établissent à -103 k€.

PERSPECTIVES RENOUVELÉES DE CROISSANCE RENTABLE POUR L'EXERCICE DE « RETOUR À LA NORMALE » DE LA SITUATION SANITAIRE

Dans la continuité de ce premier semestre réussi et dans un contexte de normalisation de la crise sanitaire, Osmozis ambitionne de solidifier la trajectoire de croissance rentable de ses activités sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, avec un chiffre d'affaires en forte augmentation, un EBE supérieur à celui de l'exercice précédent (3,2 M€) et une marge annuelle d'EBE/Chiffre d'affaires qui devrait se maintenir au-delà de 33%. Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis. En outre, l'arrêt de la commercialisation de la formule « partage », associée à la consommation périodique, aura également un effet favorable sur la trésorerie d'environ 1 M€ par an.

De plus, compte tenu des cash-flows positifs générés par l'activité, Osmozis va pouvoir progressivement réduire son endettement net dans les années à venir.

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement, comprenant une gamme complète de services IoT. Le potentiel commercial de cette gamme s'est fortement renforcé durant l'exercice, du fait du contexte sanitaire actuel, notamment la serrure connectée OsmoKey, qui s'est imposée comme une solution novatrice permettant une arrivée sécurisée des vacanciers dans les campings avec une plus grande flexibilité ;

La poursuite de l'optimisation de la structure de coûts et le strict contrôle des charges d'exploitation pour améliorer la performance du Groupe. Dans ce cadre, Osmozis a mis en place un nouvel environnement digital de gestion interne qui permettra un suivi de la rentabilité de chaque projet et ainsi une optimisation des coûts dans le temps.

L'innovation continue, au travers d'une politique ambitieuse de R&D, pour poursuivre l'enrichissement de la gamme de Services connectés. La proximité d'Osmozis avec les exploitants des établissements d'hôtellerie de plein air lui permet d'identifier précisément les besoins du secteur puis d'apporter des réponses précises et novatrices. Dans ce cadre, Osmozis continuera à développer des solutions avancées pour le mobil-home connecté (sécurité, confort, gestion des ressources eau-électricité-gaz, connectivité…) quelle que soit sa marque. Le marché potentiel de ce service est d'environ 2,5 millions de mobil-homes en Europe, soit un potentiel en location de 500 M€ par an.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021-2022 le 7 juillet 2022

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 100 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2021.

[1] Contre 4 069 k€ précédemment publié le 7 avril 2022, cette variation de +149 k€ est portée par le Wifi Premium

[2] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges

[3] valeurs mobilières de placement